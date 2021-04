Wybuch w zakładzie Mesko. Sprawę wyjaśnia komisja

W zakładzie Mesko w Skarżysku-Kamiennej doszło do wypadku przy linii produkcyjnej. Zarząd Mesko powołał komisję, która wyjaśni przyczyny wypadku.

Na terenie fabryki, w której produkowana jest m.in. amunicja, pociski i rakiety, z których korzysta polskie wojsko doszło do wybuchu na linii produkcyjnej. Wiadomo, że poważnie obrażenia odniosła pracująca przy linii produkcyjnej kobieta. Do zakładu Mesko przyleciał śmigłowiec LPR, kobietę z obrażeniami twarzy i dróg oddechowych przetransportowano do szpitala.

- Informujemy, że 29 kwietnia na linii produkcyjnej w Mesko miał miejsce wypadek. W wyniku zdarzenia ucierpiała jedna osoba. Natychmiast zostały powiadomione służby ratunkowe. Strefa wybuchu została zabezpieczona zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa. Na miejscu prowadzone są czynności wyjaśniające przebieg i przyczyny zdarzenia. Zarząd Mesko powołał komisję, która wyjaśni przyczyny wypadku - czytamy w komunikacie spółki.

Mesko