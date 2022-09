Wydarzenia na froncie w Ukrainie na dzień 23.09.22

Front wojny na Ukrainie stabilizuje się. Wojska ukraińskie powoli próbują kontynuować działania ofensywne w rejonie miasta Łymacz w obwodzie donieckim. Bez powodzenia toczą się też walki o osadę Drobyszew. Rosjanie ostrzeliwują infrastrukturę krytyczną Ukrainy.

Na froncie w Ukrainie bez zmian. Toczące się walki nie spowodowały większych przesunięć terytorialnych. Rosjanie ostrzeliwują infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Znowu zagrozili elektrowni atomowej w Zaporożu.

Rakiety wystrzelone na elektrownię trafiły m. in. w podstację elektryczną, hotel i wieżę telewizyjną. Zginęła jedna osoba, a pięć odniosło rany. W całej południowej części miasta nie ma prądu.

Z rosyjskiej niewoli, w rezultacie wymiany jeńców uzgodnionej za pośrednictwem prezydenta Turcji, udało się uwolnić 215 ukraińskich obrońców. W tym wielu oficerów, dowódców i obrońców Azowstalu oraz dziesięciu cudzoziemców. Wśród nich jest dwóch Amerykanów i kanadyjski snajper.

W zamian Ukraińcy zwolnili ponad 50 Rosjan oraz Wiktora Medwedczuka, znanego jako "kum Putina", oligarchę, który dorobił się ogromnych pieniędzy na nielegalnej sprzedaży węgla z terytoriów republik separatystycznych na wschodzie Ukrainy.

Trwają masowe protesty związane z ogłoszeniem mobilizacji. Rosyjska policja zatrzymała 1386 osób. Protesty miały miejsce w 38 miastach. Aresztowanym mężczyznom wręczane są wezwania do wojskowego biura rejestracji i rekrutacji.

Żołnierze i oficerowie rezerwy, którzy nie otrzymali jeszcze wezwania mobilizacyjnego, nie mogą opuszczać miejsca zamieszkania bez zgody władz wojskowych.

Urzędy rejestracyjne i rekrutacyjne w Rosji stają się pierwszymi celami partyzantów. Podpalono komendę uzupełnień w miejscowości Łomonosow pod Sankt Petersburgiem, a także w Niżnym Nowogrodzie, Petersburgu, Tolatti i Kraju Zabajkalskim.

Korea Północna zaprzecza jakoby sprzedawała broń Rosji. Moskwa chciała kupić od Korei Północnej m.in. 10 mln amunicji do dział i czołgów.

Ujawniono ukrywany zapis art.7 dekretu Putina o mobilizacji. Wynika z niego, że możliwa jest mobilizacja powszechna. Powołani mogą być wszyscy rezerwiści do 50. roku życia - żołnierze i do 60 lat - oficerowie młodsi. Może to być nawet milion obywateli.