Wygląda na to, że Ukraińcy mają klucz do wyzwolenia Bachmutu

Pod Bachmutem wojska ukraińskie rozbiły trzy rosyjskie brygady, jedne z najlepiej przygotowanych sił wroga.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Paweł Murawiejko, zastępca szefa Rady Bezpieczeństwa Białorusi, złożył zadziwiająca ofertę. Zaproponował, by Polska i Białoruś przeprowadziły wspólne ćwiczenia wojskowe. Podkreślił, że jego kraj byłby gotowy na wspólne ćwiczenia z Polską, gdyby pojawiła się taka propozycja.

Amerykańscy wojskowi przypominają, że jeśli nawet zostaną osiągnięte taktyczne i operacyjne cele ukraińskiej ofensywy, to i tak wojna będzie jeszcze długa.

W ciągu roku od uruchomienia ukraińskiego programu dla rosyjskich żołnierzy "Chcę żyć", do niewoli poddało się 216 rosyjskich żołnierzy, a na pomoc w przejściu przez linię frontu czeka ponad tysiąc osób.

Siły ukraińskie przeprowadziły działania ofensywne na co najmniej dwóch odcinkach frontu i 18 września ruszyły w zachodnim Zaporożu. Ukraińcy bronią się na wschodzie i południu Ukrainy, trwają działania ofensywne w kierunku Melitopola i na kierunku Bachmutu.

W ciągu ostatniej doby na różnych kierunkach frontu doszło do 35 starć bojowych. Wojskowi wciąż odnoszą się do ostatnich sukcesów ukraińskich żołnierzy, którzy zdobyli Kliszczijiwkę (7 km na południowy zachód od Bachmutu) i Andrijówkę (10 km na południowy zachód od Bachmutu).

Według analityków Instytutu Studiów nad Wojną sukces jest tak ważny, dlatego że miejscowości te były ważnymi elementami rosyjskiej linii obronnej Bachmut-Gorłówka, którą siły ukraińskie naruszyły.

Mogło to poważnie zdegradować broniące się w zachodnim obwodzie zaporoskim jednostki rosyjskie. Władze Ukrainy podały, że pod Bachmutem wojska ukraińskie rozbiły 3 rosyjskie brygady, jedne z najlepiej przygotowanych sił wroga.

Rzecznik Wschodniej Grupy Sił, kapitan Ilja Jewlash, oświadczył 17 września, że wyzwolenie Kliszczejówki przez Ukrainę umożliwi siłom ukraińskim kontrolowanie rosyjskich naziemnych linii komunikacyjnych zaopatrujących rosyjskie zgrupowanie sił w rejonie Bachmutu. M.in. pod ogniem jest odcinek autostrady T0513 Bakhmut-Horłówk.

Rosyjskie fortyfikacje nadal hamują działania sił ukraińskich na Zaporożu

Pogorszyło to rosyjską obronę na obszarze na południe od Bachmutu i sprawiło, że walka aż trzech rosyjskich brygad stała się nieskuteczna. Prawdopodobnie będą miały trudności z uzupełnieniem sił bojowych i obroną przed jakąkolwiek dalszą ukraińską działalnością ofensywną na południe od Bachmutu.

Brak jednak bezpośrednich przesłanek wskazujących, że wyzwolenie Kliszczyjówki i Andrijówki zwiastuje szybsze natarcie Ukrainy na południe od Bachmutu, a rosyjska obrona pozycji na zachód od T0513 w dalszym ciągu będzie stanowić wyzwanie dla sił ukraińskich w tym obszarze.

Rosyjskie fortyfikacje nadal hamują działania sił ukraińskich na Zaporożu. Sprawiają, że wojska ukraińskie wciąż posuwają się krok po kroku, a Rosjanie kontratakują, chcąc odbić wieś Kliszczijiwkę, zajętą przez Ukraińców.

Siły rosyjskie nadal prowadziły działania ofensywne na linii Kupiańsk-Swatowe-Kreminna, w pobliżu Bachmutu, na linii Awdijwka-Donieck, na pograniczu obwodu doniecko-zaporoskiego oraz w zachodnim Zaporożu, a 18 września posunęły się w niektórych rejonach.

Jak podało BBC zdobycie Tokmaku w obwodzie Zaporoskim, do obrony którego Rosjanie ściągają dodatkowe jednostki powietrzno-desantowe, będzie kluczowe dla sukcesu ukraińskiej kontrofensywy.

Gen. Mark Milley przypomniał, że jeśli nawet zostaną osiągnięte taktyczne i operacyjne cele ukraińskiej ofensywy, to i tak nie uda się wyrzucić wszystkich Rosjan z zajętych ziem, co jest najważniejszym celem prezydenta Ukrainy. Zajmie to dużo czasu.

Największy atak dronów na Lwów. Historyczne centrum miasta nie ucierpiało

W nocy z 17 na 18 września siły rosyjskie przeprowadziły serię ataków dronami i rakietami manewrującymi Shahed-131/136 na Ukrainę. Jak podali Ukraińcy, siły rosyjskie wystrzeliły 24 drony Shahed oraz 17 wystrzeliwanych z bombowców strategicznych Tu-95 rakiet manewrujących typu Kh.

Celem rosyjskiego ataku dronów był obwód mikołajowski i obwód odeski, gdzie rosyjskie drony uderzyły w porty. Rakiety natomiast celowały w lotnisko Starokostyantynów w obwodzie chmielnickim, Rosjanie zaatakowali też zachodnią część Ukrainy. Siły ukraińskie zestrzeliły 18 dronów i wszystkie 17 rakiet.

Atak na Lwów był najdłuższy w całym okresie inwazji na pełną skalę. Niektóre z dronów przeleciały nad historycznym centrum miasta. Mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował, że rosyjski dron uderzył w magazyn przemysłowy powodując pożar.

Ukraińska armia z kolei zaatakowała rakietami centrum Doniecka. Jedna z rakiet trafiła w siedzibę rosyjskiej administracji okupacyjnej, tzw. Donieckiej Republiki Ludowej.

Sześć dymisji w ciągu jednego dnia. To dalszy ciąg robienia porządków w Ukraińskim Ministerstwie Obrony. Rząd ukraiński zdymisjonował sześcioro wiceministrów obrony. Powodów nie podano.

W tym tygodniu ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski spotka się z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem. Amerykanie przygotowują kolejny pakiet pomocy wojskowej, w którym prawdopodobnie znajdą się rakiety dalekiego zasięgu.

Nagły zwrot w stosunkach Białorusi wobec Polski? Proponują wspólne ćwiczenia

We wrześniu mija rok od uruchomienia przez Ukrainę programu dla rosyjskich żołnierzy, którzy nie chcą walczyć na froncie - "Chcę żyć". Jak poinformowała Centrala Koordynacyjna ds. Postępowania z Jeńcami Wojennymi, w ciągu roku poddało się 216 rosyjskich żołnierzy, a na przeniesienie przez linię frontu czeka już ponad tysiąc osób.

Paweł Murawiejko, zastępca szefa Rady Bezpieczeństwa Białorusi, zgłosił podczas audycji telewizyjnej zadziwiającą propozycję. Zaproponował, by Polska i Białoruś przeprowadziły wspólne ćwiczenia wojskowe.

Podkreślił, że Białoruś byłaby gotowa na wspólne ćwiczenia z Polską, gdyby pojawiła się taka propozycja. Jego zdaniem potrzebna jest koordynacja z Polską obrony przeciwlotniczej w ramach ochrony granicy oraz wspólna koordynacja ochrony granicy, by przeciwdziałać transgranicznym zagrożeniom związanym z sytuacjami nadzwyczajnymi.

I to wszystko po tym, jak prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka atakuje Polskę i przekonuje, że czas pokazał, że nasz sąsiad nie docenił naszego szlachetnego pragnienia życia w pokoju i jednocześnie oskarża Polskę, że szykuje się do agresji na Białoruś.

Rosyjski sąd skazał na karę sześciu lat więzienia za unikanie służby wojskowej będącą w ciąży matkę pięcioletniego dziecka, kapral Madinę Kabałojewą. Jak podały niezależne rosyjskie media, to pierwszy w Rosji taki wyrok dla kobiety.

Oleksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy stwierdził, że w Rosji szykuje się bunt, który doprowadzi do rozpadu i fragmentacji Federacji Rosyjskiej.

18 września minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow spotkał się w Moskwie z ministrem spraw zagranicznych Chin Wang Yi. W swoim przemówieniu wstępnym Ławrow stwierdził, że świat przechodzi „przesunięcia tektoniczne” i powtórzył utartą retorykę na temat znaczenia i wcześniejszych sukcesów współpracy rosyjsko-chińskiej.