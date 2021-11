Wyniki Leonardo wyższe niż przed pandemią. Świetnie wypada produkcja dla wojska

Grupa Leonardo przedstawiła dane finansowe za pierwsze trzy kwartały 2021 r. Wyniki potwierdzają solidne wzrosty we wszystkich sektorach produkcji, z wyjątkiem segmentu struktur lotniczych. Najlepiej wypadł sektor wojskowo-rządowy, stanowiący 87 proc. przychodów grupy, rekompensujący z nawiązką problemy w produkcji cywilnej.

Zwiększenie wydajności i elastyczności

Z nadzieją w przyszłość

Zadłużenie netto firmy, w wysokości 4 mld 690 mln euro, wykazało wzrost w porównaniu do 31 grudnia 2020 r. (3 mld 318 mln euro), głównie w wyniku wspomnianych powyżej wyników FOCF. Wyraźnie też poprawiają się przepływy pieniężne.Silna jest też dynamika komercyjna. Wolumen nowych zamówień nadal osiąga doskonałe poziomy. W ocenianym okresie liczba zamówień w wysokości 9,3 mld euro, wzrosła o 9 proc. r/r.Według Leonardo trudności związane ze skutkami pandemii wciąż uderzają w dział Aerostruktury, który boryka się przez to z ciągłym spadkiem wielkości produkcji.ATR, Airbus i inne programy poprawiają się, podczas gdy program B787 nadal jest dotknięty pandemią. Leonardo wdraża działania mające na celu zwiększenie wydajności i elastyczności przemysłu w tym sektorze.Ma to wpłynąć na zmniejszenie strat w perspektywie krótko- i średnioterminowej oraz zabezpieczenie długoterminowej przyszłości Aerostructures.Jednak rok 2021, według Leonardo, będzie w tym sektorze najniższym dochodowo, ze stopniowym ożywieniem, a oczekiwany próg rentowności powinien nastąpić do końca 2025 r.- Jesteśmy zadowoleni z naszych 9-miesięcznych wyników, które są bardzo solidne, przekraczają poziomy sprzed pandemii w sektorze wojskowo-rządowym i z nawiązką zrekompensują wciąż trudną działalność cywilną - ocenił Alessandro Profumo, dyrektor generalny Leonardo.Zgodnie z założeniami najważniejsze cele Leonardo do realizacji na 2021 r. zakładają silne tempo sprzedaży z nowymi zamówieniami szacowanymi na ok. 14 mld euro oraz kontynuację stabilnych wyników finansowych z przychodami w wysokości 13,8-14,3 mld euro.Grupa zakłada również poprawę zysku EBITA w wysokości 1 mld 075 mln -1 mld 125 mln euro. Planuje, że wolne operacyjne przepływy gotówkowe (FOCF) będą korzystać na zamówieniach wojskowych i rządowych przy ciągłej presji po stronie zamówień z rynku cywilnego.Dotychczasowe wyniki osiągane przez Leonardo świadczą, że to plan realistyczny, a planowane wskaźniki zostaną przekroczone.