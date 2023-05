Wyrzutnie rakiet Patriot odniosły już duży sukces na Ukrainie

8 maja, dzień zakończenia II wojny światowej Ukraińcy obchodzili w walce. Na Ukrainę spadały rakiety i drony. 9 maja będzie na Ukrainie Dniem Europy. W Rosji to Dzień Zwycięstwa. Na Placu Czerwonym będzie defilada. Podjęto nadzwyczajne środki ostrożności. Będą wypatrywać dronów.

Przedstawiamy zestawienie nowych doniesień z walk na Ukrainie.

Dzięki wyrzutniom Patriot Ukraińcy byli w stanie strącić rosyjski pocisk hipersoniczny Kindżał.

Siły rosyjskie na całej linii frontu przechodzą do działań obronnych. Wyjątkiem jest rejon Bachmutu, Awdijiwki i Marjinki.

To był najbardziej masowy atak dronów na Kijów. Ukraińską stolicę zaatakowało 36 dronów. Wszystkie zostały zestrzelone.

Siły rosyjskie przeprowadziły w dniu wczorajszym kolejny zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy i bezzałogowy na Ukrainę. Wystrzeliły 16 pocisków na obwody charkowski, chersoński, mikołajowski i odeski. Ukraińcy obrońcy zestrzeli wszystkie 36 dronów Szahed wystrzelonych na Kijów, z 60 wystrzelonych przeciwko Ukrainie w ogóle.

Według ukraińskiego wywiadu (HUR) siły rosyjskie na całej linii frontu przechodzą do działań obronnych. Wyjątkiem są rejony Bachmutu, Awdijiwki i Marjinki, na których Rosjanie wciąż atakują nie żałując amunicji, mimo problemów jakie mają z ich otrzymywaniem, brakiem sprzętu i artylerii.

Jak podaje CNN, Rosjanie odnieśli niewielkie taktyczne sukcesy w rejonie Bachmutu, Awdijiwki i na kierunku łymanskim. Główne wysiłki siły agresora skupiają się na próbach zajęcia Bachmutu i Marjinki, a także zablokowania tras zaopatrzenia dla Awdijiwki.

Kijów obronił się przed największym dotąd atakiem dronów kamikadze. Wszystkie zestrzelono

Alarm powietrzny ogłoszono w całym kraju, kiedy Rosjanie poderwali samoloty MiG-31 przenoszące hipersoniczne pociski Kindżał. Wcześniej gen. Mykoła Ołeszczuk, dowódca ukraińskich sił powietrznych potwierdził, że po raz pierwszy siły ukraińskie zestrzeliły rosyjską rakietę hipersoniczną Kindżał.

Jak podkreślił, to historyczne wydarzenie było możliwe dzięki systemowi Patriot. Wcześniej Rosjanie chełpili się, że ich broń hipersoniczna jest nie do zestrzelenia.

36 dronów zaatakowało Kijów. To był jak dotąd najbardziej masowy atak dronów na ukraińską stolicę. Wszystkie zostały zestrzelone. Resztki dronów spadły na osiedle mieszkaniowe. Rosjanie zaatakowali też Odessę przy pomocy rakiet. Jedna z nich spadła na punkt z pomocą humanitarną.

- Zło, niestety, powróciło. Tak, jak wówczas wtargnęło do naszych wsi i miast, tak robi to i teraz. Jak wtedy zabijało naszych ludzi, tak zabija i dziś. Choć agresor jest inny, to ma taki sam cel: zniewolenie albo zagładę - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nawiązując do II wojny światowej.

Po decyzji prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego o odwołaniu Dnia Zwycięstwa na Ukrainie rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa nazwała prezydenta "nowym wcieleniem Judasza".

Defilada wojsk rosyjskich na Placu Czerwonym w nerwowej atmosferze

Padają kolejne daty rozpoczęcia ukraińskiej kontrofensywy. Siły ukraińskie mogą przygotowywać się do jej przeprowadzenia w maju lub czerwcu. To wniosek z oświadczenia prezydent Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który zapowiedział, że siły ukraińskie przygotowują się do „nowych wydarzeń” w maju lub czerwcu 2023.

Petr Pavel, przewodniczącego komitetu wojskowego NATO ostrzegł Wołodymyra Zełenskiego przed skutkami przedwczesnego kontrataku. Czeski prezydent podczas ostatniej wizyty na Ukrainie przestrzegł Zełenskiego, że obecną słabością Ukrainy jest brak elementu zaskoczenia, który dawał jej przewagę w ubiegłym roku w przypadku obwodu charkowskiego i chersońskiego.

W Moskwie nadzwyczajne środki ostrożności. Na dziś na Placu Czerwonym w Moskwie zaplanowana jest defilada zwycięstwa nad faszyzmem. Ma umocnić patriotyzm.

Policja została postawiona w stan najwyższej gotowości. Funkcjonariusze mają wypatrywać nadlatujących dronów. To konsekwencje ataku dwóch tajemniczych dronów, które zaatakowały Kreml.

Na Ukrainie 9 maja będzie obchodzony jako Dzień Europy. To podziękowanie za pomoc

- Rosja, która wywołała największą wojnę od czasów II wojny światowej, „na ziarnach ideologii radzieckiej” wyhodowała raszyzm - oświadczył w 78. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie premier Ukrainy Denys Szmyhal.

Według oświadczenia ukraińskiego parlamentu oznaki raszyzmu to: militaryzm, kult przywódcy i sakralizacja instytucji państwowych, agresywne uciskanie, negowanie istnienia innych narodów, promowanie ideologii "ruskiego miru", systematyczne łamanie norm prawa międzynarodowego i podważanie suwerennych innych państw.

Zełenski poinformował, że w poniedziałek wniósł do parlamentu projekt ustawy, w którym zaproponował ustanowienie 8 maja Dniem Pamięci Zwycięstwa nad nazistowskimi Niemcami w II wojnie światowej.

Przekazał także, że podpisał dekret, zgodnie z którym 9 maja będzie obchodzony na Ukrainie jako Dzień Europy, która daje schronienie kobietom i dzieciom, nie podważa suwerenności Ukrainy i daje jej broń, by mogła bronić siebie i Europę.

Według brytyjskiego wywiadu Rosja aktywnie rekrutuje migrantów zarobkowych z Azji Środkowej, aby wysłać ich na wojnę w Ukrainie. Robi to w meczetach i służbach imigracyjnych. Oferuje premie za rejestrację w wysokości 2390 dol. i pensje do 4160 dol. miesięcznie.