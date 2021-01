Wysoki rating Rafaela. Stabilny finansowo, dobrze zarządzany, technologicznie innowacyjny

Rafael Advanced Defense Systems Ltd. ma kolejny powód do zadowolenia. Izraelska spółka poinformowała, że firma S&P Global Rating ratyfikowała, po przeanalizowaniu ubiegłorocznych osiągnięć finansowych, menedżerskich i technologicznych Rafaela, utrzymała międzynarodowy rating kredytowy A - ze stabilnym horyzontem czasowym. To najwyższy międzynarodowy ranking, jaki otrzymała izraelska firma.

Doskonałe zdolności technologiczne