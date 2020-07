Wystartował izraelski satelita rozpoznawczy. A kiedy będzie polski?

Ofek 16 to optoelektroniczny satelitą rozpoznawczy o zaawansowanych możliwościach. Inżynierowie Ministerstwa Obrony Izraela i Israel Aerospace Industries (IAI) rozpoczęli serię zaplanowanych testów w celu określenia charakterystyk satelity, zanim rozpocznie on działalność operacyjną. Kiedy doczekamy się polskiego odpowiednika takiego obiektu?

Polska chce mieć własnego satelitę

Z unijnym dofinansowaniem

Leonardo kusi polską zbrojeniówkę rozwojem kosmicznej współpracy poprzez powiązane z nim spółki: rakietowy włoski oddział europejskiego Domu Rakietowego MBDA, a także kosmiczne Telespazio, od lat rozwijające technologie satelitarne.Oferta obejmuje program kooperacyjny Leonardo w dziedzinie technologii kosmicznych czy konstruowania i eksploatacji infrastruktury satelitarnej i naziemnych systemów przetwarzania danych obrazowych oraz sygnałów nawigacyjnych z orbity okołoziemskiej.WNP.PL zapytał też IAI, czy Tel Awiw - w ramach współpracy rakietowej z Polską - byłby gotów przekazać nam najnowsze technologie, w tym również kosmiczne.- To zależy od negocjacji prowadzonych na poziomie rządowym... Polski rząd musiałby rozmawiać z naszym w sprawie transferu takich technologii - odpowiedział Israel Sharon, wiceprezes IAI ds. Marketingu w Europie.W 2014 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs na studium wykonalności systemu EO. Wybrano konsorcjum koordynowane przez Wojskową Akademię Techniczną, a złożone jeszcze z Centrum Badań Kosmicznych PAN, Politechniki Warszawskiej, Airbus Defence & Space, Polskiego Holdingu Obronnego oraz WB Electronics.W 2015 r. WAT ogłosił wstępne wyniki prac koncepcyjnych nad polskim systemem EO. Zaproponowano wykorzystanie dwóch satelitów: wysokiej rozdzielczości (HR) i bardzo wysokiej rozdzielczości (VHR).Zobacz także: Swój czy obcy. Radarowe kłopoty polskiej armii

Projektem polskiego satelity zainteresowane są także cywilne polskie spółki. W 2018 r. ruszyły prace nad polskim komercyjnym satelitą Intuition-1, projektu konsorcjum FP Space, utworzonego przez spółki KP Labs, FP Instruments i Future Processing.Będzie on przeprowadzał obserwację Ziemi z wykorzystaniem innowacyjnego pomysłu, kamery hiperspektralnej połączonej z zaawansowanym przetwarzaniem danych bezpośrednio na orbicie, opartym na głębokich sieciach neuronowych.NCBR dofinansowuje także projekt wrocławskiej spółki Scanway, która pod koniec 2019 r. weszła w czwarty etap rozwoju satelity ScanSAT, tworzonego na fundamencie autorskich rozwiązań optoelektronicznych firmy we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.Koszt jego wyniesienia to ok. 100 tys. złotych na 1kg. Zgodnie z planem satelita powinien zostać wystrzelony na orbitę Ziemską do 2022 r.Firma realizuje projekt, pożytkując też fundusze europejskie. ScanSAT to platforma do obserwacji satelitarnych i lotniczych służąca pozyskiwaniu geoinformacji w czasie rzeczywistym z wysoką precyzją. Na wykonanie i przetestowanie pierwszej w Polsce platformy obserwacyjnej Ziemi ScanSAT otrzymał dofinansowanie z UE wysokości 2,5 mln zł.Dodajmy, że pierwszy polski satelita komercyjny - Światowid - poleciał w kosmos z kosmodromu w Wirginii w kwietniu 2019 r. Stworzyła go wrocławska firma SatRevolution. Mimo, że ma on tylko masę 2 kilogramów, długość 20 centymetrów, szerokości i wysokości 10 centymetrów, jakość jego zdjęć porównywalna jest do fotografii wykonywanych przez satelity o masach około 150 kilogramów.