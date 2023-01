Z cywila do wojska, czyli samoloty pasażerskie idą do armii

Francuzi samodzielne opracują samoloty patrolowe dla swej marynarki wojennej. Nie zostaną jednak zbudowane od podstaw, bo bazą dla nich będzie już latająca cywilna maszyna. Wojsko dosyć często wykorzystuje popularne samoloty pasażerskie do celów militarnych.

Cywilne konstrukcje są często wystarczające na potrzeby wojska.

Dla producentów samolotów wojskowe zamówienia to szczególnie atrakcyjne kontrakty.

Najczęściej samoloty o cywilnym pochodzeniu wykorzystywane są do patrolowania.

Samoloty to najdroższe, prócz okrętów, wyposażenie niemal każdej armii. Nowoczesny myśliwiec może kosztować ponad 100 milionów dolarów. Do tego dochodzą koszty opracowania konstrukcji. Bywa jednak i tak, że wojskowe wymagania całkiem dobrze spełniają samoloty cywilne. Wiele samolotów służy bowiem w całkiem sporej odległości od pola walki.

Takie podwójne zastosowanie znane jest już od dekad. Szczególnie dużo odmian pasażerskich maszyn wykorzystywano w czasach zimnej wojny. Ale i teraz militaryzacja cywilnych samolotów ma się całkiem dobrze.

Wojsko ma sprzęt, na którym państwo także zyska

Prym w militaryzacji samolotów wiodą maszyny wąskokadłubowe. Ale i dla większych maszyn wojsko także znajduje militarne zastosowania.

Producenci samolotów chcą zwielokrotnić zyski - i wykorzystać konstrukcje do maksimum. Dlaczego jednak wojsko wykorzystuje do swoich celów odpowiednio dostosowane maszyny pasażerskie?

Powód jest prozaiczny: nie zawsze opłaca się opracować nową konstrukcję. Należy pamiętać, że sam proces jest długi, bardzo kosztowny – liczony nieraz w miliardach dolarów, a końcowe efekty mogą być dalekie od oczekiwań.

Czasem lepszym rozwiązaniem jest adaptacja – bywa, że bardzo głęboka – do zastosowań wojskowych.

Sprawdzone rozwiązanie eliminuje ryzyko tzw. chorób wieku dziecięcego. Ponadto – ze względu na specyfikę służby – maszyny te bardzo rzadko walczą na pierwszej linii frontu.

Warto podkreślić jeszcze jeden aspekt całej sprawy: kupując samoloty cywilnej proweniencji, państwo pośrednio płaci sobie samemu... Często bowiem wspierany w ten sposób jest lokalny przemysł, a pieniądze – w postaci podatków – wracają do państwowej kasy.

Patrolowy, wąskokadłubowy hit od Boeinga. Wielu go chce

Gdzie najlepiej sprawdzają się maszyny cywilne? Wojsko szczególnie lubi je wykorzystywać jako morskie samoloty patrolowe i zwiadu. Pasażerskie maszyny charakteryzują się bowiem wysoką ekonomiką lotu i sporym zasięgiem. A to coś, co dla maszyn patrolowych jest kluczowe.

Nic zatem dziwnego, że w tym celu są wykorzystane setki maszyn, które były skonstruowane jako pasażerskie.

Przykładem takiego samolotu, który zyskał wojskowe barwy i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, jest Boeing P-8 Posejdon. Samolot ten zastąpił (lub zastępuje) patrolowe Lockheedy P-3 Orion (żeby było ciekawie, to także maszyna oparta na cywilnym L-188 Electra).

Bazą do odrzutowego, dwusilnikowego patrolowca jest bardzo dobrze znany i popularny Boeing 737-800, ze skrzydłami od nieco dłuższej wersji 900. Istotną różnicą są mocniejsze generatory zastosowane w silnikach, co pozwala na dostawę wystarczającej puli energii do zasilania elektroniki samolotu.

Głównym wyposażeniem maszyny jest radar; oprócz tego samolot może mieć także detektor anomalii magnetycznych – służy wykrywaniu okrętów podwodnych.

O tym, że ten samolot stał się sukcesem Boeinga, może świadczyć liczba dostarczonych już na początek grudnia ubiegłego roku aż 155 maszyn. Samoloty zdecydowały się zakupić USA, Indie, Wielka Brytania, Australia, Norwegia, Nowa Zelandia, Korea Południowa i - co najciekawsze - Niemcy (8 sztuk).

Ten ostatni przypadek jest frapujący, gdyż Niemcy w konsorcjum Airbusa odgrywają wiodącą rolę w budowie maszyn wąskokadłubowych rodziny A320 – czyli bezpośredniego rywala serii 737.

Problem w tym, że to Amerykanie zmilitaryzowali swoją maszynę, a w przypadku Airbusa właściwie jedynie o tym tylko mówiono. W efekcie – przy braku stosownej europejskiej oferty – Niemcy zdecydowali się na amerykańską konstrukcję.

W części wynika to z siły wojskowej. USA zamówiły aż 112 Posejdonów. Europa, by móc skutecznie rywalizować własnym projektem, musiałaby zamówić kilkadziesiąt podobnie zmodyfikowanych maszyn. Ponieważ na to nie było szans, europejska konstrukcja przegrała. Zmilitaryzowanego B737 kupią być może także Włosi, a nawet Francuzi.

Powietrzne tankowce i maszyny wczesnego ostrzegania

O ile w patrolowcach Airbusowi poszło raczej słabo, o tyle dużo więcej sukcesów firma odniosła w przypadku militaryzacji cywilnego Airbusa A330.

Jak dotychczas europejski koncern zbudował dla armii na całym świecie 56 Airbusów A330 MRTT. Pod tą nazwą kryją się szerokokadłubowe maszyny wykorzystywane jako powietrzne tankowce i maszyny transportowe (względnie łatwa możliwość wymontowania zbiorników w kadłubie).

Wykorzystuje je – lub wkrótce będzie to robić – 10 krajów w Europie, Azji, a także Ameryce Południowej. Bardzo dobre osiągi samolotu sprawiły, że maszyna otarła się nawet także o zwycięstwo w zamówieniu na 160 tankowców powietrznych dla USA. Jednak - ze względów politycznych - te zdecydowały się postawić na wersję Boeinga B767.

Do floty powietrznej USA trafi ostatecznie aż 179 maszyn. Oprócz Amerykanów samoloty te wykorzystuje się również w Izraelu i Japonii. Co ciekawe, ta ostatnia do wojskowych celów pożytkuje jeszcze 4 inne B767 - maszyny oznaczone E-767. Pod tym symbolem kryją się maszyny popularnie zwane AWACS.

Ich charakterystyczną cechą są zamontowane na kadłubie tzw. talerze z radarem. Przygotowany do lotu samolot może pokonać nawet 10 tys. km, a lot może potrwać nawet ponad dziewięć godzin.

Inni też chcą uszczknąć kawałek z samolotowego tortu

Warto dodać, że choć największy udział w militaryzacji swoich maszyn mają Boeing i Airbus, to oczywiście także mniejsi producenci samolotów chcieliby na tym korzystać.

I tak swoje propozycje zastosowań wojskowych oferują Dassault Aviation – producent samolotów dyspozycyjnych Falcon, ATR, Bombardier i Saab.

Wszędzie tam, gdzie samolot nie będzie musiał walczyć, a tylko wspomagać operacje wojskowe, konstrukcje cywilne po adaptacji mogą się bowiem idealnie sprawdzić.