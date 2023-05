Z myśliwcami F-16 dla Ukrainy może być problem. Dlatego Zachód zwleka z pomocą

Przedstawiciele Kijowa przekonują, że dostawa zachodnich myśliwców F-16 dla Ukrainy jest przesądzona. Powstaje koalicja państw, które mają te maszyny przekazać. Może to jednak nie być takie proste. Kraje posiadające F-16 do wysłania ich Ukrainie się nie kwapią.

Kijów od dawna apeluje o dostawy zachodnich samolotów. Bez nich wyrzucenie Rosjan z zajętych terenów Ukrainy będzie trudniejsze i dłuższe.

Premier Wielkiej Brytanii oświadczył, że wspólnie z Holandią zbudują koalicję państw, które przekażą Ukrainie myśliwce F-16.

Okazuje się, że nie będzie to jednak takie proste. Państwa, które posiadają te maszyny, jak Polska, wcale nie są skore do ich przekazania. Dlaczego?

Podczas szczytu Rady Europy w Rejkiawiku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po raz kolejny apelował o dostawę myśliwców F-16. Podkreślił, że bez tych samolotów żaden system obrony nie będzie doskonały.

Od dobrych kilku miesięcy słychać pogłoski o trwającym w USA szkoleniu ukraińskich pilotów i techników. Takie szkolenie ma się też odbywać w Wielkiej Brytanii.

Już latem 2022 r. Jurij Ihnat, rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy, oznajmił, że jego kraj ma do dyspozycji co najmniej trzydziestu pilotów, którzy znają angielski na tyle dobrze, aby natychmiast udać się do USA i rozpocząć szkolenie.

Później, na początku 2023 r. Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy, również sugerował, że kraj ten już niebawem dostanie F-16. Teraz również z Kijowa płyną oświadczenia, że decyzja, co do tego, jakie samoloty bojowe otrzyma Ukraina, już zapadła. Kułeba podkreśla, że nawet dwie eskadry po 12 F-16 wystarczyłoby, aby zmienić bieg wojny. Władze w Kijowie liczą jednak na 40-50 takich maszyn.

W ostatnich dniach ważną decyzję w tej sprawie ogłosił brytyjski premier Rishi Sunak, informując publicznie, że Wielka Brytania razem z Holandią zbuduje koalicję państw, które przekażą Ukrainie zachodnie samoloty. Holandia zaprzecza jednak, jakoby osiągnięto porozumienie w sprawie przekazania myśliwców F-16 Ukrainie.

Według gen. Waldemara Skrzypczaka, byłego dowódcy wojsk lądowych, gdyby udało się utworzyć koalicję państw na rzecz przekazania myśliwców F-16 Ukrainie, to byłaby rewelacja.

Pierwsze F-35, zgodnie z harmonogramem, trafią do Polski w 2026 roku

Zełenski z góry dziękował za to Wielkiej Brytanii i Polsce. Dodał, że ma nadzieję, że do tej koalicji dołączy Francja oraz inni sojusznicy. Szybko jednak okazało się, że ukraiński optymizm, co do samolotów F-16, jest trochę na wyrost.

Wygląda bowiem na to, że sojusznicy Ukrainy nie bardzo chcą się rozstawać ze swoimi myśliwcami. Polska oświadczyła, już po raz kolejny zresztą, że swoich F-16 nie może przekazać. Przekazała niemal wszystkie swoje myśliwce MiG-29 Ukrainie i samoloty F-16 obecnie nasz jedyny oręż powietrzny, którym dysponujemy.

- Liczba samolotów F-16, które mamy, nie pozwala na to, żeby dzisiaj mówić o przekazywaniu jakiejkolwiek jej części Ukrainie - powiedział w Reykjaviku prezydent Andrzej Duda. Zapewnił jednocześnie o gotowości wspierania szkolenia ukraińskich pilotów.

Polska kupiła 48 myśliwców F-16. Do końca nie wiadomo, ile z nich jest w gotowości operacyjnej. W każdym razie, jak na potrzeby Polski, to wciąż za mało. Kupiliśmy 32 samoloty V generacji F-35, ale pierwsze maszyny otrzymamy dopiero w przyszłym roku.

Co ważne, nie przylecą one do Polski. Pozostaną w bazie USA, gdzie będą służyć do szkolenia polskich pilotów. Tak więc pierwsze F-35, zgodnie z harmonogramem, trafią do Polski w 2026 r.

Wiele krajów europejskich posiada na wyposażeniu F-16

Holendrzy dysponują obecnie po przezbrojeniu 67 samolotami F-16. Co ważne mają też samoloty F-35. Osiem z nich stacjonuje zresztą w Polsce. Im najłatwiej byłoby zrezygnować z części F-16 dla Ukrainy. Oprócz Holendrów samoloty F-16, których Amerykanie wyprodukowali prawie 4,6 tys., posiada jeszcze 25 krajów.

W tym 7 europejskich: Belgia, Dania, Grecja, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, gdzie trafiły 32 samoloty F-16 wycofane z Norwegii i Turcji. W krótce trafią też na Słowację.

Belgowie mają 54 myśliwce F-16 po modernizacji, które w nadchodzących latach będą stopniowo zastępowane nowymi F-35. Oświadczyli jednak, że nie mogą dostarczać Ukrainie swoich maszyn, ale mogą szkolić pilotów.

Trudno też liczyć, by w takiej sytuacji swoje samoloty przekazała Grecja, która ma różnych typów F-16 ok. 120 szt. 85 z nich jest systematycznie modernizowanych do wersji F-16V z radarem AESA i innymi nowoczesnymi rozwiązanymi.

Podobnie jak Portugalia, która ma około 50 szt. tych maszyn. Część z nich również zmodernizowała i zamierza używać ich nadal. 12 z posiadanych maszyn sprzedała Rumunii. Modyfikuje też dla niej kolejne 5 samolotów.

Jakość maszyn jest tak samo ważną, jak ich ilość

Decydującą rolę w kwestii przekazania F-16 Ukrainie będą miały Stany Zjednoczone, które musiałyby najpierw wyrazić zgodę na transfer samolotów.

Te zaś, jak ujawnił amerykański dziennik "New York Times", nie tylko nie zgadzają się na przekazanie Ukrainie samolotów wielozadaniowych F-16, ale także sprzeciwiają się szkoleniom ukraińskich pilotów w obsłudze tych maszyn.

Dlaczego USA tak długo odmawiają Ukrainie F-16? Powodów jest kilka. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych prowadzą duży program modernizacji 608 myśliwców wielozadaniowych F-16C/D Fighting Falcon. Na ten cel przeznaczono 6,3 mld dol.

Samoloty dostaną m.in. radary AESA Northrop Grumman AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR), umożliwiające równoczesne śledzenie dwudziestu celów znajdujących się w dowolnym położeniu względem samolotu.

Wprowadzone zmiany pozwolą F-16 Block 70 pełnić służbę mniej więcej do końca lat czterdziestych. Amerykanie doszli do wniosku, że jakość maszyn jest tak samo ważną, jak ich ilość, a na zakup odpowiedniej liczby F-35 nie mogą sobie pozwolić nawet siły powietrzne USA. Może więc być tak, że niechętnie będą pozbywać się swych maszyn.

Ponadto istnieje ryzyko, że amerykańskie maszyny dostarczone Ukrainie mogłoby zostać przejęte przez Rosjan, a tego Waszyngton chciałby uniknąć. Jest w nich bowiem wiele elementów, których dostanie się w ręce przeciwnika, mogłoby spowodować problemy w całym Sojuszu.

Do tego dochodzi brak niezbędnej infrastruktury dla tych maszyn. Ukraińcy twierdzą, że do przyjęcia zachodnich samolotów już się przygotowują, m.in. przebudowując lotniczą infrastrukturę oraz drogi. To jednak musi potrwać.

Zachodnie maszyny, w odróżnieniu od starych MiG-29, na betonowych pasach ukraińskich lotnisk rodem z ZSRR, mogłyby doznać uszkodzeń.

Samolot jest bardziej złożoną bronią niż czołg

Ukraina może jednak też dostać inne nowoczesne samoloty poza F-16. Podstawowym typem samolotu bojowego włoskiego lotnictwa wojskowego jest wielozadaniowy Eurofighter Typhoon. Włochy na stanie mają 95 maszyn tego typu. Zamówili też 90 maszyn F-35 w różnych wersjach.

Mówi się też o szwedzkim Gripenie, lekkim myśliwcu wielozadaniowym. Jego największą zaletą jest to, że zaprojektowany został z myślą o działaniu z lotnisk polowych, a procedury przygotowania do lotu i odtwarzania gotowości bojowej opracowano z załażeniem, że obsługiwać je będą rezerwiści i żołnierze służby zasadniczej.

Gripen byłby zatem najprostszą maszyną dla uczących się na nim latać pilotów, a do tego nie wymaga dużego zaplecza logistycznego. Mówi się również o przekazaniu Ukrainie przez Francję myśliwców Mirage 2000.

Problem w tym, że kilka typów samolotów, to ogromne wyzwanie dla logistyków. Samolot jest bardziej złożoną bronią, niż np. czołg, których też kilka typów mają Ukraińcy.

Nasze wojsko o tym, jak długotrwały i kosztowny jest proces wdrażania samolotu F-16, przekonało się, kiedy 20 lat temu Polska podjęła decyzję o zakupie tych myśliwców. Pełną zdolność bojową maszyny te zyskały ponad dekadę później, po intensywnym szkoleniu i ćwiczeniach prowadzonym przez instruktorów F-16 z NATO.

Kiedy uda się przełamać kolejną barierę w dostawie broni Ukrainie?

Sugestie płynące systematycznie z Kijowa, jakoby sprawa dostaw zachodnich samolotów była przesądzona, mają niewątpliwie sens. Zmuszają NATO do wypracowania i podjęcia w końcu jakiejś decyzji w tym względzie.

To, że nowoczesne samoloty są potrzebne Ukrainie, by skuteczniej walczyć z rosyjskim agresorem, nie budzi wątpliwości. Ukraińcom sprzyja też dotychczasowa praktyka Zachodu, co do rozszerzania systemów uzbrojenia dla Ukrainy.

I choć nawet Wielka Brytania i Holandia zaczęły tonować nastroje, wiele wskazuje na to, że mimo wszystko maszyny te pojawią się niedługo na ukraińskim niebie.

Tak podpowiadają dotychczasowe doświadczenia. Po wielu miesiącach starań udało się przełamać "barierę czołgową". Niedawno zapadła kolejna, bardzo ważna decyzja dotycząca rakiet dalekiego zasięgu do 300 km.

Kolejnym wielkim przełomem byłoby dostarczenie Ukrainie zachodnich samolotów. Można przypuszczać, że raczej wcześniej, niż później Ukraińcy zachodnie samoloty jednak dostaną.