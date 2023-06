Z Rosji płyną groźby użycia broni jądrowej. Polskie miasto wskazane jako cel

Stany Zjednoczone nie poświęcą swojego bezpieczeństwa na rzecz obrony Europy przed atakiem nuklearnym – uważa Siergiej Karaganow, czołowy rosyjski ekspert ds. polityki międzynarodowej, strasząc użyciem broni jądrowej przez Rosję i wymieniając polskie miasto.

W związku z przeniesieniem części arsenału nuklearnego z Rosji na Białoruś rosną obawy Zachodu o użycie broni masowego rażenia w Europie, w tym w Polsce. Siergiej Karaganow, honorowy przewodniczący Rady ds. Polityki Zagranicznej i Obronnej Rosji, w swojej publikacji nawołuje do „łamania woli Zachodu”, co ma opierać się na groźbach użycia arsenału nuklearnego przez Rosję. Rosyjski ekspert nie wyklucza również użycia tej broni – czytamy we Wprost.

Celem takich działań Rosji ma być „wypchnięcie” Zachodu z Ukrainy, której udzielana jest pomoc. - Żaden wynik wojny w Ukrainie nie zadowoli Rosji, jeśli wola Zachodu do podżegania i wspierania kijowskiej junty nie zostanie złamana – podkreślał Karaganow, cytowany przez Wprost. - Z grubsza rzecz biorąc, konieczne jest, aby Zachód po prostu „wycofał się” i nie przeszkadzał Rosji i światu iść do przodu - dodał rosyjski ekspert. Pierwszym krokiem, który poczyniła Rosja w tym zakresie było przeniesienie arsenału nuklearnego na Białoruś w pobliże państw UE i NATO.

Rosja pręży muskuły i nie obawia się odwetu Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie straszy Polskę

Karaganow uważa, że silna presja nuklearna na Europę będzie skuteczna, jeśli stworzy się strategię odstraszania. W swoich groźbach rosyjski ekspert posunął aż do stwierdzeń, że "można ostrzegać rodaków i wszystkich ludzi dobrej woli, aby opuszczali swoje miejsca zamieszkania w pobliżu obiektów, które mogą stać się celem ataków nuklearnych".

Karaganow jednoczenie uważa, że przy odpowiedniej presji ze strony Rosji nie trzeba obawiać się uderzenia odwetowego. Na poparcie swoich słów honorowy przewodniczący Rady ds. Polityki Zagranicznej i Obronnej Rosji wysnuwa taką hipotezę, że tylko jeśli w Białym Domu zasiądzie szaleniec, nienawidzący swojego kraju, Ameryka zdecyduje się uderzyć w obronie Europejczyków, poświęcając przykładowo Boston na rzecz Poznania – dodał.