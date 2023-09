Zachód boi się zbyt głebokich ataków Ukrainy na Rosję

Ukraina nie otrzyma jednak pocisków dalekiego zasięgu do 500 km. Zachód boi się, że mogłaby nimi zbyt głęboko atakować Rosję.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

W bazie Ramstein odbyło się 15. spotkanie Grupy Wspierającej Ukrainę. Ukraina dostanie F-16 i Abramsy. Nie dostanie pocisków dalekiego zasięgu.

Ukraina nie otrzyma jednak pocisków dalekiego zasięgu do 500 km. Zachód boi się, że mogłaby nimi zbyt głęboko atakować Rosję.

Rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę zbożową zniszczyły co najmniej 280 tys. ton zboża. Wystarczyłoby to do wyżywienia do 10,5 mln ludzi przez rok.

Wojska ukraińskie kontynuują działania ofensywne. Jak podaje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) 19 września atakowały rosyjskie pozycje wzdłuż linii Kupiańsk-Swatowe-Kreminna oraz w zachodnim obwodzie zaporoskim i posunęły się naprzód.

Materiał geolokalizowany, opublikowany 18 września, wskazuje, że siły ukraińskie posunęły się na zachód od miejscowości Werbowe, 18 km na południowy wschód od Orichowa.

Rzecznik Ukraińskiej Grupy Sił Tawrijsk pułkownik Oleksandr Sztupun stwierdził, że siły rosyjskie straciły 18 września 313 zabitych i rannych w atakach w kierunku Tawrijska, w zachodnim obwodzie zaporoskim.

To znacznie więcej, niż straty rosyjskie w ciągu poprzednich dwóch dni, kiedy siły rosyjskie traciły dziennie około 200 osób. Rosjanie do obrony na tym kierunku ściągnęli dodatkowe jednostki.

19 września siły rosyjskie przeprowadziły serię ataków dronami Shahed-131/-136 i rakietami balistycznymi na Ukrainę. Wystrzeliły 31 dronów i rakietę balistyczną Iskander-M. Ukraińscy obrońcy zestrzelili 28 dronów.

Siły Zbrojne Ukrainy poinformowały, że w nocy z 19 na 20 września Rosjanie zaatakowali Ukrainę 24 dronami Shahed. Obrońcy zniszczyli 17 z nich. Jak podały ukraińskie władze, w nocy rosyjska armia zaatakowała rafinerię ropy naftowej w Krzemieńczuku w obwodzie połtawskim. Wybuchł tam pożar.

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin oświadczył 19 września, że rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę zbożową zniszczyły w ostatnich miesiącach co najmniej 280 tys.ton zboża, wystarczyłoby do wyżywienia do 10,5 mln ludzi przez rok.

Jak podał niezależny rosyjski portal Astra, pożar wybuchł też po eksplozji w pobliżu stacji benzynowej Rosneft przy ulicy Aviatsionnaya w Soczi - rosyjskim kurorcie nad Morzem Czarnym, w wyniku której zapaliła się cysterna.

Media społecznościowe informują też o kolejnym dużym pożarze w Soczi w pobliżu lotniska w miejscowości Adler, gdzie płonie zbiornik paliwa. Tam też wcześniej słyszano eksplozję.

Rosyjskie drony Shahed zaatakowały też na północy obwodu połtawskiego oraz w obwodzie sumskim.

W amerykańskiej bazie lotniczej Ramstein w Niemczech odbyło się 15. spotkanie Grupy Wspierającej Ukrainę, będące pokazem jedność 50 państw sojuszniczych w sprawie pomocy dla Ukrainy. Zasadniczy wniosek sprowadzał się do stwierdzenia, że Ukraina potrzebuje więcej sprzętu, zwłaszcza ciężkiego i że należy już planować kolejną ciężką zimę na froncie.

Lloyd Austin przekonywał, że sojusznicy muszą sięgnąć głęboko do swoich magazynów i znaleźć w nich systemy przeciwlotnicze i amunicję, bo tylko to pomoże Ukrainie skutecznie walczyć z rosyjską napaścią.

- Świat nigdy nie zaakceptuje pomysłu, że indywidualne ambicje tyranów powinny przeważać nad suwerennymi prawami państw członkowskich - powiedział Austin.

Potwierdził, że wkrótce amerykańskie Abramsy trafią do Ukrainy. Już 31 tych czołgów jest w Europie. Amerykanie zaczną też szkolili ukraińskich pilotów, którzy zasiądą za sterami mysliwców F-16.

Łotewski minister obrony Andris Spruds zapowiedział, że Łotwa wyśle Ukrainie dodatkowe moździerze, systemy obrony przeciwlotniczej i amunicję dużego kalibru.

Z drugiej strony, jak donosi ISW, łotewska firma eksportuje chipy i mikroukłady do rosyjskich przedsiębiorstw zajmujących się przemysłem obronnym (DIB) pomimo międzynarodowych sankcji mających na celu uniemożliwienie Rosji importu takich komponentów.

Z kolei premier Izraela Benjamin Netanjahu zapewnił prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że państwo żydowskie nadal będzie wspierać Kijów w kwestiach humanitarnych, w tym w rozwiązaniu problemu min przeciwpiechotnych. Izrael odrzucił jednak prośby Kijowa o zgodę na zakup izraelskich systemów antyrakietowych.

O ile jest pełna zgoda sojuszników co do kontynuowania pomocy Ukrainie, to wciąż nie ma zgody na przekazanie jej pocisków dalekiego zasięgu. Nieoficjalnie mówi się, że wynika to z obawy, iż Ukraińcy użyją rakiet dalekiego zasięgu do 500 km do ataków w głębi terytorium Rosji, co przez sojuszników uważane jest za zbyt ryzykowne.

Szef ONZ podczas 78. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku powiedział, że jeśli zgodzimy się na rozbiór Ukrainy, suwerenność każdego kraju będzie zagrożona.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz przypomniał w Nowym Jorku, że agresywna wojna Rosji spowodowała ogromne cierpienia nie tylko na Ukrainie. Ludzie na całym świecie cierpią z powodu inflacji, rosnącego zadłużenia, niedoborów nawozów, głodu i rosnącej biedy.

Ostrzegł, aby unikać fałszywych rozwiązań, które nazywa się jedynie pokojowymi, ponieważ pokój bez wolności to ucisk, a pokój bez sprawiedliwości to dyktatura. Dodał, że Moskwa powinna to w końcu zrozumieć.

Propaganda w Rosji to najważniejszy oręż utrzymujący ludzi w nieprawdzie i lojalności wobec rządzących. Tym razem w roli głównej wystąpił kremlowski propagandzista Władimir Sołowjow.

Powiedział, że okrutne zbrodnie, do których doszło w Buczy to wymysł brytyjskich PR-owców. Zapewnił przy okazji, że moskiewska telewizja mówi prawdę.

Ruters poinformował, że moskiewski Sąd po raz kolejny odrzucił apelacje amerykańskiego dziennikarza oskarżonego o szpiegostwo. Paul Whelan, były żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej, został aresztowany pod zarzutem szpiegostw w Moskwie w 2018 r. i 2 lata później skazany na 16 lat więzienia.

Stosunki pomiędzy Polską a Ukraina jeszcze się pogorszyły. Stało się tak po wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy w Nowym Jorku odnoszącego się do ogłoszonego przez nas embarga na ukraińskie zboże.

Sens jego wypowiedzi sprowadzał się do porównania Ukrainy do tonącego, który, ratując się za wszelką cenę chwyta się nawet brzytwy i może ratującego, czyli Polskę, która jej pomaga, pociągnąć w głębiny. Dlatego mamy prawo bronić się przed uczynieniem nam szkody.

Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski apelując na forum ONZ o wsparcie dla Ukrainy w walce z Rosją stwierdził, że niepokojące jest to, że niektórzy w Europie odgrywają solidarność w teatrze politycznym, zamieniając zboże w thriller. Może się wydawać, że odgrywają swoje własne role. Podkreślił, że w rzeczywistości pomagają przygotować scenę dla moskiewskiego aktora. Prezydenci nie spotkali się, co wcześniej zapowiadano.