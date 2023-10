Zachodnie firmy będą produkować broń na Ukrainie. Polski wśród nich nie będzie

New York Times informuje o rosyjskich testach eksperymentalnego pocisku manewrującego o napędzie atomowym. Zasięg takiej rakiety może wynosić nawet kilka tysięcy kilometrów. To informacja skierowana do walczącej Ukrainy, jak i wspierających ją sojuszników. Jesteśmy wciąż ważni.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Artyleria Sił Zbrojnych Ukrainy przewyższa wroga celnością i zasięgiem. Mają pociski wysokiej jakości. Dlatego Rosjanie mają kłopoty z ogniem kontrbateryjnym.

USA kończą się pieniądze na wymianę broni wysyłanej na Ukrainę. Z 25,9 mld dol. pozostało zaledwie 1,6 mld.

Ukraina otrzyma kolejny pakiet pomocy od Unii Europejskiej o wartości do 5 mld euro. Będą tam też zachodnie fabryki broni.

Na froncie w Ukrainie praktycznie bez zmian. Ukraińcy nadal atakują, Rosjanie kontratakują, spowalniając ich postępy. Według Instytutu Badań nad Wojną (ISW) materiał geolokalizowany opublikowany 2 października oraz zdjęcia satelitarne wskazują, że siły ukraińskie nieznacznie posunęły się do przodu na pograniczu obwodu doniecko-zaporoskiego oraz w pobliżu Bachmutu.

Także siły rosyjskie przeprowadziły działania ofensywne w pobliżu Kreminnej, niedaleko Bachmutu, wzdłuż linii Awdijiwka-Donieck w obwodzie zaporoskim i według doniesień 2 października posunęły się do przodu w niektórych obszarach. Pozycje obronne wojsk ukraińskich, jak i rosyjskich przechodzą wielokrotnie z rąk do rąk walczących.

Według ukraińskiego dowództwa w ciągu minionego dnia doszło do 35 starć bojowych. Wróg przeprowadził 8 ataków rakietowych, 47 ataków z powietrza, 27 ataków z systemów salw rakietowych zarówno na pozycje żołnierzy, jak i na obiekty cywilne Ukrainy.

Rosjanie ostrzeliwali infrastrukturę wojskową i cywilną w obwodach donieckim, charkowskim i chersońskim. Intensywność ataków nieco się zmniejszyła. W nocy z 2 na 3 października siły rosyjskie wystrzeliły siedem dronów z których ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła cztery.

Rzecznik ukraińskich sił powietrznych pułkownik Jurij Ihnat stwierdził, że chociaż siły rosyjskie wystrzeliły w ostatnich dniach mniej dronów, rosyjskie ataki nadal wymierzone w ukraińskie cele wojskowe i infrastrukturę trwają.

We wrześniu 2023 r. siły rosyjskie wystrzeliły rekordową liczbę 521 dronów, których celem były głównie ukraińskie porty i infrastruktura zbożowa. Rosjanie wciąż dokonują rozpoznania ukraińskiej obrony powietrznej.

Kończą się pieniądze dla Ukrainy w budżecie USA. Wszyscy czekają na nowy

Ukrinform przytacza wypowiedź radiową Ihora Romanenko, emerytowanego generała, byłego zastępcy szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, który stwierdził, że artyleria Sił Zbrojnych Ukrainy odnotowuje obecnie do 70 trafień w cele wroga.

Przewyższa wroga celnością i zasięgiem. Podkreślił, że podczas gdy Rosja stawia na ilość, Ukraina używa pocisków wysokiej jakości. Stąd rosyjskie problemy z prowadzeniem ognia kontrbateryjnego.

Po informacji o niskim morale rosyjskich żołnierzy, narzekających wciąż na brak odpowiedniego wyposażenia i wsparcia ogniowego, rzucanych do bezsensownych ataków, jest kuriozalna wiadomość. Rosyjski batalion "Wostok" skarżył się, że rosyjskie dowództwo wojskowe nie wywiązuje się z obietnic dotyczących skierowania jednostki do walki i przez to nie przyznaje żołnierzom odznaczeń państwowych.

USA mają problem z uchwaleniem budżetu. Agencja Associated Press dotarła do listu z Pentagonu do przywódców Kongresu, ostrzegającym, że kończą się pieniądze na wymianę broni wysłanej przez USA na Ukrainę.

Z przeznaczonych na ten cel 25,9 mld dol. pozostało zaledwie 1,6 mld. Prezydent Joe Biden zapewnia, że budżet zostanie uchwalony i na pewno będą w nim pieniądze na pomoc dla Ukrainy. Minister obrony Ukrainy Rustem Umierow przekazał, że szef Pentagonu Lloyd Austin zapewnił go o dalszej pomocy wojskowej dla Kijowa.

Ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej w Kijowie. Polskiego brak

W Kijowie spotkali się ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. Dyskutują o wsparciu dla walczącej Ukrainy, by było ono bardziej skuteczniejsze. Jak powiedział Dmytro Kułeba, to historyczne wydarzenie, gdyż po raz pierwszy takie spotkanie odbyło się poza granicami Unii Europejskiej.

Jak podkreślił, jednak w granicach przyszłego kraju członkowskiego, co już samo w sobie jest symboliczne. Polskę reprezentuje jedynie zastępca ministra spraw zagranicznych.

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell zaproponował w Kijowie, w ramach Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju, kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości do 5 mld euro.

Tydzień wcześniej, podczas forum zbrojeniowego w Kijowie, w którym uczestniczyło 259 firm z całego świata, były tylko 3 firmy polskie. Ukraina chciałaby, aby fabryki produkujące sprzęt do jej obrony otwierano na jej terytorium. Takie rozwiązanie zaproponowała producentom uzbrojenia, które otrzymuje lub chciałaby otrzymywać.

Podczas forum prawie 40 firm z 19 krajów zadeklarowało rozwijanie produkcji na Ukrainie. Kraje te podpisały deklarację utworzenia sojuszu przemysłowego. Oprócz największych sojuszników Ukrainy deklaracje tę podpisały także Bułgaria, Północna Macedonia czy Słowacja. Nie ma tam Polski.

Jak donosi New York Times zdjęcia satelitarne i dane lotnicze sugerują, że Rosja może przygotowywać się do testów eksperymentalnego pocisku manewrującego o napędzie atomowym lub też mogła niedawno go testować. Zasięg takiej rakiety może wynosić nawet kilka tysięcy kilometrów.