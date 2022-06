Zakłady przemysłowe stały się twierdzami współczesnego pola walki

Jedną z największych niespodzianek wojny w Ukrainie, obok bohaterstwa i determinacji obrońców, jest wykorzystanie w obronie zakładów przemysłowych, które pełnią rolę twierdz. Do tego bardzo skutecznie. To lekcja do odrobienia dla Polski.

Żołnierze ukraińscy przygotowując się do starcia z Rosjanami, rozbudowywali pozycje obronne i rejony umocnione.

Miały wiązać jak największe siły rosyjskie, osłabiając tempo ich natarcia. Taką rolę pełniła obrona miast i obiektów o strategicznym położeniu.

Wszystkich zadziwiała obrona zakładów Azowstal w Mariupolu. Według wojskowych analityków powinniśmy z tego wyciągnąć wnioski.

Kiedy po ciężkich walkach Rosjanie zajęli Mariupol, od połowy kwietnia jedyną nie zajętą częścią miasta, jedynym bastionem obronnym były zakłady Azowstal.

Przez ponad dwa miesiące kombinat opierał się ogromnej przewadze atakujących Rosjan. Uporczywą obronę Azowstalu porównywano z obroną Westerplatte przez polskich żołnierzy w wojnie z Niemcami w 1939 r.

Mało kto wiedział, że w odróżnieniu od polskich obrońców Westerplatte, ten jeden z największych zakładów metalurgicznych w Europie, trzeci największy producent stali w Ukrainie, został do wypełniania takich właśnie zadań wcześniej bardzo dobrze przygotowany.

Zobacz też: Im więcej broni dostanie Ukraina, tym szybciej będzie pokój

Nie zmienia to oczywiście skali bohaterstwa i determinacji, jakimi wykazała się garstka obrońców zakładów, broniąca skutecznie tego skrawka terenu przed rosyjskimi wojskami dysponującymi miażdżącą przewagą.

Twierdza z podziemnym systemem hal

To nie jedyny taki przypadek w tej wojnie. Kiedy Rosjanie ogłosili zajęcie Siewierodoniecka, jedynym niezdobytym punktem oporu w mieście pozostały zakłady chemiczne Azot. Nie zdobyte do dziś.

Warto przypomnieć, jak i dlaczego możliwa jest obrona tych ukraińskich zakładów przemysłowych i co z tego wynika dla Polski.

- Wiemy, że Azowstal to była prawdziwa twierdza, z podziemnym systemem hal, miejsc na składy amunicji i schronów dla żołnierzy oraz załogi, by mogła nieprzerwanie w nich pracować. Wszystko zbudowano na kilku poziomach w głąb ziemi, połączonych siecią tuneli - przypomina gen. Leon Komornicki, były szef Inspektoratu Szkolenia Sił Zbrojnych, minister ds. przemysłu obronnego Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.

Tunele, które mają ponoć 24 km długości, łączą ze sobą części produkcyjne obiektu, a także dochodzą do miasta.

Ukraińcy wykorzystywali je do wypadów na rosyjskie oddziały oblegające zakłady, stacjonujące w Mariupolu. Dopiero gdy jeden z pracowników zdradził położenie tuneli, Rosjanie dostali się do środka, co przyspieszyło kapitulację obrońców.

Długotrwała obrona zakładów przemysłowych

Można powiedzieć, że Azowstal to podziemne miasto. Zakłady powstały za czasów Związku Radzieckiego i od początku były projektowane i budowane tak, by mogły pracować nawet w czasie wojny, chroniąc produkcję i załogę nawet w przypadku ataku nuklearnego.

Dlatego ten wielopiętrowy schron przeciwatomowy tak trudno było zdobyć i zniszczyć. Wytrzymywał bombardowania ciężkimi, 3-tonowymi bombami przeznaczonymi do niszczenia infrastruktury podziemnej.

Przy kilku tysiącach zdeterminowanych obrońców, dostarczeniu dużej ilości amunicji, żywności i medykamentów oraz opieki lekarskiej, możliwa była jego długotrwała obrona.

Po zajęciu przez Rosjan obszaru obwodu donieckiego, którego Mariupol był największym miastem (został doszczętnie zniszczony), wobec braku zaopatrzenia, obrona musiała zostać przerwana.

Obrońcy Azowstalu wypełnili zadanie

Mimo brawurowych prób zaopatrywania obrońców przez śmigłowce walczącym żołnierzom, ostrzeliwanym przez rosyjskie wojska przez kilka godzin na dobę, dość szybko zaczęło brakować wszystkiego - amunicji, żywności i medykamentów.

Operacja odblokowania miasta stała się niemożliwa. Ukraińcy nie mieli do tego wystarczająco dużo broni ciężkiej. Po długotrwałych walkach do niewoli trafiło ok. 960 żołnierzy Pułku Gwardii Narodowej Azow oraz 36. Brygady Piechoty Morskiej.

Po zdobyciu zakładów gen. Mieczysław Cieniuch, były szef Sztabu Generalnego WP, podkreślił, że ukraińscy żołnierze swoją uporczywą obroną w okrążeniu, pod gradem pocisków artylerii i rakiet, odcięci od zaopatrzenia, w pełni wypełnili swoje zadanie.

Przejęcie Mariupola przez Rosjan po tak długim czasie w sferze strategii nie miało już wielkiego znaczenia. Ważne, że oblegające Azowstal wojska nie mogły działać na innych kierunkach, no i to, że spora liczba obrońców pozostała przy życiu.

Azot wciąż się broni

Kiedy Rosjanie ogłosili, że zajęli Siewierodonieck, na drodze do pełnego zwycięstwa stanęły im broniące się skutecznie tamtejsze zakłady chemiczne Azot.

- Nie będzie to drugi Azowstal. Tamte zakłady miały wielkie podziemne miasto, którego nie ma w Azocie - zapewniali.

Nie do końca to prawda. Także w tych największych zakładach chemicznych na Ukrainie znajdują się poradzieckie schrony, w których przed bombardowaniami mogą ukryć się żołnierze i cywile. Zakłady wciąż się bronią.

Wojsko rosyjskie przejęło za to kontrolę nad fabryką rudy żelaza w Zaporożu. Również po zaciekłych bojach, w których garstka obrońców walczyła z mającymi dużą przewagę siłami przeciwnika.

Potrzebna powszechna obrona

Uogólniając, można powiedzieć, że zakłady, kombinaty i kompleksy przemysłowe – pełne solidnych, dużych rozmiarów budowli i wielowymiarowych żelaznych urządzeń – pozwalają przygotować obronę, która jest bardziej odporna na ostrzał i lepiej chroni ludzi, niż okopy w polu.

Oczywiście, jeśli wcześniej są do tego odpowiednio przygotowane.

- Ukraina przekonuje, jak ważna dla obrony kraju jest powszechna obrona, w której bierze udział całe państwo – od administracji państwowej po obywatela. To latami zaniedbywano i najpewniej latami trzeba będzie odbudowywać - podkreśla w rozmowie z WNP.PL gen. Leon Komornicki.

Odnosi się to również do newralgicznych zakładów produkcyjnych, które już wcześniej powinny były być przygotowane do tego, by w razie konfliktu zbrojnego być odporne na uderzenia artylerii, bomb i rakiet.

Zapewnić zakładom odporność na bombardowania

To znaczy, że powinny mieć podziemne pomieszczenia, schrony i ukrycia pozwalające na wojenną produkcję i ochronę załogi, a także – co pokazują doświadczenia ukraińskie – również rodzin pracujących oraz ludności miasta, w którym zakłady się znajdują.

Generał przyznaje, że wcześniej, kiedy trwała zimna wojna, w Rosji na terenach dzisiejszej Ukrainy, a także w państwach byłego Układu Warszawskiego, przy budowie dużych, ważnych obiektów przemysłowych zakładano ich przygotowanie do potrzeb na czas wojny.

Podziemna sieć hal, tuneli i schronów miała zapewnić zakładom odporność na bombardowania oraz ogień rakietowy, by można było pracować również w warunkach wojennych.

Zobacz też: Nawet 100 mld zł na polskie zbrojenia. Zarobią Amerykanie

Czy takie budowle powstawały również w Polsce i gdzie? Generał Komornicki odpowiada, że powinniśmy takie mieć. - Powinny powstawać, również obecnie - dodaje.

Schrony zniknęły z krajobrazu

Że tak jednak było, widać nawet po zabudowie niektórych naszych flagowych zakładów przemysłowych wznoszonych przed końcem zimnej wojny. Rozmieszczenie hal i budynków w taki sposób, by tworzyły kolejne mury, niczym w fortecy, pozwalając obrońcom przechodzić z jednego pasa umocnień do drugiego - wskazują, że zakładowa infrastruktura przygotowana została do obrony na wypadek wojny.

Przy budowie metra, niemal do końca PRL-u, uwzględniano jego funkcję ochronną. Podobnie, jak to jest w innych krajach, gdzie stacje metra planowane są do wykorzystania jako schrony i ukrycia dla ludności.

Po zakończeniu zimnej wojny w krajach Europy umocniło się przekonanie, że do żadnego konfliktu zbrojnego na dużą skalę nigdy już nie dojdzie. Zrezygnowano więc z drogich inwestycji.

Schrony zniknęły nie tylko z nowo budowanych przedsiębiorstw, ale też z miast i innych obiektów użyteczności publicznej, przygotowujących przedsiębiorstwa na wypadek działań zbrojnych. W budowanych arteriach komunikacyjnych nie uwzględniano już infrastruktury do ich obrony.

Zaniedbania, które trzeba nadrobić

- Mamy pod tym względem już ponad trzydziestoletnie zaniedbania, które trzeba nadrobić. Od czasu wstąpienia do NATO w ogóle przestaliśmy zajmować się takimi budowlami i to nie tylko w newralgicznych dla państwa zakładach - przyznaje gen. Komornicki.

- Do tego konieczne są inwestycje we wszystkich zakładach obronnych, ale i tych najważniejszych dla państwa, newralgicznych dla jego funkcjonowania w przypadku działań wojennych - uważa gen. Komornicki.

Wśród nich wymienia nie tylko zakłady produkujące energię, ale także całą infrastrukturę krytyczną. Problem w tym, że to program na lata, do tego wymagający zaangażowania dużych pieniędzy i środków, a także zmiany mentalności.