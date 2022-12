Zakończono próby morskie trzeciego niszczyciela min

Mewa, trzeci z niszczycieli min projektu Kormoran II zakończył próby morskie – poinformował w piątek rzecznik Agencji Uzbrojenia ppłk Krzysztof Płatek.

Okręty projektu 258 wchodzą w skład 13. dywizjonu trałowców im. adm. floty Andrzeja Karwety z Gdyni, podporządkowanego 8. Flotylli Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia.

Są przeznaczone do poszukiwania klasyfikowania i zwalczania min morskich (mogą także stawiać miny), rozpoznania torów wodnych, przeprowadzania jednostek przez akweny zagrożenia minowego.

Są wyposażone m.in. w podwodne bezzałogowe pojazdy do neutralizacji min.

"Kolejne postępy w zakresie realizacji umowy na dostawę 2 niszczycieli min projektu 258. Niszczyciel min Mewa zakończył wczoraj próby morskie realizowane w ramach sprawdzeń zdawczo-odbiorczych. Aktualnie na jednostce trwają prace mające na celu przygotowanie jej do przekazania" - napisał na Twitterze Płatek.

Pod koniec listopada podniesiono banderę na niszczycielu min ORP Albatros - drugiej jednostce tego projektu po Kormoranie II.

Zakup niszczycieli min zapisano w programie modernizacyjnym na lata 2013-2022. Umowę na budowę pierwszej prototypowej jednostki Kormoran II z opcją na budowę dwóch kolejnych seryjnych okrętów podpisano we wrześniu 2013 r. w obecności premiera Donalda Tuska i szefa MON Tomasza Siemoniaka. Rok później położono stępkę pod Kormorana II.

Pierwsza jednostka została zwodowana we wrześniu 2015 r., a uroczyste podniesienie bandery odbyło się 28 listopada 2017 r., gdy resortem kierował Antoni Macierewicz. Pod koniec grudnia 2017 r. podpisano umowę na budowę dwóch seryjnych jednostek. ORP Albatros został zwodowany w październiku 2019 r., a ORP Mewa - w grudniu 2020 r., po czym rozpoczęły się próby morskie.

Okręty 258 są przeznaczone do poszukiwania i zwalczania min morskich

W czerwcu br., z udziałem szefa MON Mariusza Błaszczaka, podpisano w Świnoujściu umowę na budowę trzech kolejnych niszczycieli min projektu 258 przez konsorcjum z Grupą Remontowa Shipbuilding z Gdańska i gdyńską PGZ Stocznią Wojenną oraz OBR Centrum Techniki Morskiej.

Są przeznaczone do poszukiwania klasyfikowania i zwalczania min morskich (mogą także stawiać miny), rozpoznania torów wodnych, przeprowadzania jednostek przez akweny zagrożenia minowego na wodach polskiej strefy ekonomicznej oraz w grupach taktycznych na Morzu Bałtyckim i Północnym. Są wyposażone m.in. w podwodne bezzałogowe pojazdy do neutralizacji min.

Wyporność jednostki to 850 ton, długość - ok. 58 metrów, szerokość - 10,30, zanurzenie - 2,60, prędkość ponad 15 węzłów, zasięg minimum 2500 mil morskich. Okręty poruszają się dzięki pędnikom cykloidalnym napędzanym silnikami spalinowymi - to napęd cichszy niż tradycyjne śruby. Niszczyciele min typu Kormoran II są budowane z wykorzystywaniem stali amagnetycznej.