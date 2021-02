Zamieszania wokół Grota ciąg dalszy

Zamieszanie wokół karabinka Grot trwa. Do sprawy podczas konferencji prasowej przed Fabryką Broni Łucznik odnieśli się parlamentarzyści PiS ziemi radomskiej - poseł Marek Suski i Wojciech Skurkiewicz oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Zbigniew Gryglas.

Nagroda nie certyfikat

Karabinek da się jeszcze uratować

Polityczna artyleria

Nowy, lepszy Grot

Grotem w przeciwnika

WNP.PL poprosił Czesława Mroczka, byłego wiceszefa MON, o komentarz. W odpowiedzi usłyszeliśmy, iż opinia ministra obrony dotycząca jego udziału w sprawie Grota to próba ukrycia prawdy, że istnieje wielkie prawdopodobieństwo, iż minister Macierewicz i minister Błaszczak zakupili łącznie 70 tys. wadliwych karabinków Grot dla wojska za kwotę 670 mln złotych.Dlatego, podkreślił Mroczek, teraz Sejm powinien ustalić, czy karabinek spełnia wojskowe wymagania i czy ministrowie nie narazili na szwank bezpieczeństwa kraju i żołnierzy i nie spowodowali straty majątkowej o wielkich rozmiarach.- Minister Błaszczak, zamiast odwołać się do dokumentów w sprawie, opowiada banialuki, powołuje się na certyfikat targów w Kielcach dla karabinka z moim podpisem. Targi nigdy nie wystawiały takich certyfikatów - wyjaśnia były wiceminister MON.- Najpewniej minister mówi o nagrodzie, którą karabinek otrzymał w 2015 r. na targach w Kielcach od rady programowej targów, której przewodniczyłem. Ale była to nagroda za etap w pracy rozwojowej - wyjaśniał.Mroczek uważa, że jeżeli urzędujący minister myli certyfikat z nagrodą za pracę rozwojową wystawioną na targach zbrojeniowych, to albo nie wie, o co chodzi, albo jest to celowe działanie.- Ministerstwo Obrony atakuje dziennikarzy, że podali informacje na temat wad, które pojawiają się w użytkowaniu karabinka Grot i chce skierować uwagę na to, że osłabia to jego szanse eksportowe. Nie szukajmy drugiego dna, wyjaśnijmy prostą rzecz: czy Macierewicz i Błaszczak kupili wadliwy karabinek, czy nie - proponuje Mroczek.Twierdzi, że PiS nie dopilnował projektu, który powstał za rządów PO i zapowiadał się bardzo dobrze. Podkreśla, że wierzy, że karabinek da się jeszcze uratować, jeśli się potwierdzi, że wady są do usunięcia.Powinno to jednak być zrobione przed kupnem. Zakup należało, zdaniem Mroczka, zacząć od 1-2 tys. karabinków do testowania. Zrobiono inaczej.Trudno uciec od refleksji, że do podgrzewania atmosfery wokół polskiego karabinka przyczyniają się przede wszystkim politycy, którzy wciąż zbyt łatwo wyciągają polityczną ciężką artylerię, by strzelać kontrowersyjnymi opiniami i sugestiami bez merytorycznej podbudowy.Problemy, ujawnione podczas testów strzeleckich karabinka Grot prowadzonych przez zespół Piotra Mosznera - który wbrew internetowemu hejtowi jest specjalistą wysokiej klasy - znane były dużo wcześniej. O wadach i modyfikacjach karabinków systemu Grot M2 informowały m.in. Wojska Obrony Terytorialnej, gestor tej broni, przy okazji podpisania umowy w FB Łucznik w lipcu 2020 r. na kolejne dostawy nowej wersji karabinków Grot C16 M2 o wartości ponad 177 mln zł.Zobacz także: Skąd problemy Grota? Generałowie szczerze o zamieszaniu

Podstawowy wariant tego sytemu broni, karabinek szturmowy Grot C16 FB-M1 (w wersji z kolbą), został wprowadzony do WOT w 2017 r., do wojsk operacyjnych 2 lata później. W tej chwili armia ma ok. 43 tys. sztuk tej broni.Od początku też wiadomo było, że w toku szkolenia żołnierzy zostaną ujawnione problemy eksploatacyjne lub wady konstrukcyjne wymagające rozwiązania. Żadna broń nie jest doskonała.Przed rokiem fabryka informowała, że wypracowuje zmiany modyfikacyjne broni, które uwzględniają uwagi wynikające z używania karabinków. Dzięki pracy zespołu powstały modyfikacje MSBS Grot w wersji A1, a następnie MSBS Grot w wersji A2.Często zgłaszanym problemem było wypadanie regulatora, spowodowane przypadkowym przekręceniem go poza zakres roboczy, ergonomia karabinka i żywotności elementów konstrukcyjnych broni, zwłaszcza zamka z iglicą, która okazała się zbyt mało wytrzymała podczas setki strzałów „na sucho”, czyli podczas treningu bez strzelania amunicją bojową.Podobne uwagi znalazły się w niedawnym raporcie zespołu testującego Grota. Problemy te, zdaniem producenta, rozwiązano. Dzięki wydłużeniu osłony lufy lepiej osłonięty jest regulator gazowy, co zapobiega jego wypadaniu. Zmodyfikowany został zamek wraz z iglicą, co ma poprawić jej wytrzymałość. Nowa iglica może być też stosowana w starszych wersjach karabinka.Wymieniono też pas nośny dwupunktowy, poprzez wydłużenie jego odcinka do szybkiej regulacji. Zmiany dotyczą też kolby. Jej konstrukcję nieco wzmocniono i zmieniono minimalnie kształt, przede wszystkim jednak ulepszono konstrukcję zatrzasku, co poprawiło jego sztywność i zmniejszyło ryzyko przypadkowego rozłożenia.W ten sposób powstała wersja Grota C16 FB-M2. Tyle że jak mówił wiceminister Skurkiewicz, jest ona dostarczana do sił zbrojnych od 1 stycznia 2021 r. Docelowo wszystkie wcześniejsze wersje zostaną podniesione do standardu M2. Ale to też przyszłość.Co ciekawe, kiedy rok temu pisano o usterkach karabinka, nie było protestów przeciwko ich ujawnianiu, nie padały sugestie spychające kwestie merytoryczne na margines, które obecnie zdominowały dyskusję.Radomska FB zapewnia, że prace nad karabinkiem trwają nieustannie, a kolejne jego wersje są odpowiedzią na oczekiwania użytkowników. Skoro tak, to najlepszym rozwiązaniem, zamiast przekonywania przez polityków, że broń jest dobra i bezpieczna, byłoby przedstawienie testów uwzględniających wprowadzenie sygnalizowanych poprawek.Tymczasem Grot stał się elementem walki politycznej, w której chodzi o to, aby dopiec przeciwnikowi i ugruntować przekonanie, że jego niesprawiedliwe opinie mają jakieś inne dno.Nasi wojskowi rozmówcy uważają, że nie byłoby dzisiejszych problemów, gdyby zamiast kupna od razu ponad 50 tys. sztuk Grotów za ponad pół miliarda zł, do testowania przez wojsko trafiła partia 1-2 tys. szt.Fabryka wprowadziłaby niezbędne modyfikacje przy produkcji broni na dużą skalę przed przekazaniem jej wojsku, dzięki czemu uniknięto by nieprzychylnych ocen Grota. Stało się inaczej.W obecnej sytuacji opublikowanie wyników testów przeprowadzonych przez fabrykę pod kątem zgłoszonych wad byłoby najlepszym rozwiązaniem, które skutecznie zakończyłoby niepotrzebne zamieszanie wokół Grota.