Zaskakujące roszady w zbrojeniówce. Choć ma być więcej Krabów, to nie wszyscy się cieszą

Szef rządu Mateusz Morawiecki przywiózł dobre wiadomości dla zakładów mechanicznych Bumar-Łabędy w Gliwicach. Obiecał, że będą tu produkowane armatohaubice Krab. Zakład ma też serwisować czołgi Leopard. Dlaczego z tych roszad dotyczących produkcji Krabów nie wszyscy się cieszą?

Armatohaubice Krab polskiej produkcji, sztandarowy produkt Huty Stalowa Wola, od czasu zakupu podobnych koreańskich dział budzą kontrowersje.

Niedawno rząd podjął decyzję, że Kraby przestaną być produkowane przez HSW. Zajmie się tym Bumar-Łabędy, który liczył, że dostanie kontrakt na produkcję czołgów z partnerami z Korei Południowej.

Według tych, którzy kontestują tę decyzję, obietnice te nie mieszczą się w żadnej logice budowania potencjału polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Przekazując dobre informacje Bumarowi premier podkreślił, że o to zabiegali pracownicy i kierownictwo zakładu. Dostaną jeszcze więcej. W maju w gliwickich zakładach powstanie też centrum serwisowo-naprawcze dla czołgów Leopard 2.

Bumar Łabędy specjalizuje się obecnie w produkcji, remontach oraz modernizacji sprzętu pancernego, wciąż jednak uchodzi za jedyny w Polsce zakład produkujący czołgi.

Natomiast armatohaubice Karb to sztandarowe dzieło zakładów Huta Stalowa Wola. Hit polskiej zbrojeniówki, na tle którego robią sobie zdjęcia politycy, przypominając o rządowej dbałości o rozwój polskich zakładów zbrojeniowych i bezpieczeństwo kraju.

Część komentatorów ma na ten temat inne zdanie. Roszady dotyczące produkcji Kraba, równie dziwne jak chód tego skorupiaka, mają przede wszystkim cel polityczny, związany z nadchodzącymi wyborami. Produkcja dla wojska zawsze związana była z polityką, ale chyba nigdy dotąd tak bardzo jak obecnie.

Według opozycji PiS bardzo często i chętnie mówi o tym, jak sukces goni sukces, to jednak sytuacja firm na Podkarpaciu nie bardzo to potwierdza. Przykładem Huta Stalowa Wola, której kierownictwo i załoga zaskoczone zostały w ostatnich miesiącach sekwencją nielogicznych zdarzeń dotyczących produkcji Krabów.

Najpierw niespodziewanie dowiedzieli się, że wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak jedzie do Korei, żeby kupić tamtejsze armatohaubice K9 w liczbie absolutnie porażającej.

MON zapewnia HSW, że Kraby będą nadal produkowane

Kraby to sztandarowy produkt zakładu, który można było już eksportować, ulepszać i inwestować właśnie w tę linię produkcyjną, która przynosiła miliardowe korzyści. Do tego, aby było ich więcej, można rozwinąć produkcję w innych zakładach.

Zareagował wówczas prezes Bartłomiej Zając twierdząc, że oznacza to tak naprawdę zamknięcie produkcji Krabów, unowocześniania właśnie tego sprzętu. - Haubicę właśnie weryfikowaną w boju zastąpimy starszym rozwiązaniem. Szkoda tylko, że HSW dowiaduje się o tym z tweet'a - stwierdził prezes, po czy podał się do dymisji.

MON zapewniał Hutę Stalową Wolę i jej mieszkańców, że Kraby będą nadal w hucie produkowane, że w przyszłości HSW będzie współpracować z Koreańczykami nad nowym modelem armatohaubicy K9, w którym wykorzystane zostaną najważniejsze elementy polskiego Kraba.

Teraz, wbrew tej deklaracji, Kraby ma produkować Bumar-Łabędy wraz z ośrodkiem OBRUM (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych w Gliwicach). Dotąd remontował czołgi T-72, PT-91 oraz modernizował czołgi Leopard 2A4 do wersji 2PL. Produkował też wozy zabezpieczenia technicznego WZT-2 i WZT-3 oraz mosty MS-20,

Czy w przyszłości również będzie pracował nad nowymi Krabami bis wspólnie z Koreańczykami nikt nie mówi. Ważne są obietnice składane tu i teraz, na kilka miesięcy przed wyborami?

Bumar-Łabędy otrzymuje obietnicę produkcji Kraba

O powstaniu w Gliwicach centrum gąsienicowego Polskiej Grupy Zbrojeniowej, które będzie się specjalizowało w polonizacji pojazdów pancernych, głównie czołgów i armatohaubic, mówiono już od 2015 r. Skąd wiec to zaskoczenie?

Już pod koniec 2022 r. padały zarzuty, że rządzący grają spółkami obronnymi w swoiste szachy i przesuwają je niczym pionki na tablicy ważnych spółek dla regionu, ale także dla bezpieczeństwa Polski.

Także Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę w swych raportach, że nie ma żadnego planu i pomysłu na to, jak realizować interesy Polskiej Grupy Zbrojeniowej, które są interesami Polski i naszego bezpieczeństwa.

Zdaniem europosłanki Elżbiety Łukacijewskiej, która pod koniec 2022 r. krytykowała Krabowe roszady, ostanie decyzje rządu wpisują się w tę ocenę.

- Sztandarowy produkt HSW czyli Kraby, które dzisiaj na Ukrainie są pokazywane jako prawdziwy sukces tych zakładów mają zostać, niczym koleiny pionek, przesunięte do Bumaru-Łabędy, który został przystosowany i ma wszystkie linie produkcyjne, aby budować czołgi - mówiła europosłanka.

Teraz Bumar otrzymuje obietnicę produkcji Kraba, do czego musi zbudować od nowa przynajmniej część infrastruktury. Ma zostać uruchomiona dodatkowa linia produkcyjna polskich armatohaubic, zakład musi zatrudnić nowych inżynierów i specjalistów, a skąd na to pieniądze. Załoga będzie musiała przystosować się i przeszkolić do nowej produkcji.

Natomiast czołgi, które chcemy kupić w olbrzymiej liczbie, do produkcji których jest chyba najlepiej przygotowany Bumar-Łabędy, będą budowane w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu.

Jedyne w kraju zakłady zdolne do produkcji podstawowego sprzętu pancernego dla polskiej armii

Obecnie WZMot prowadzą głównie weryfikacje stanu technicznego, przeglądy i przywracanie do pełnej sprawności technicznej polskich czołgów Leopard 2A5 oraz remonty połączone z modyfikacją czołgów T-72M .

Wszystkie te roszady to efekt roku wyborczego. Stąd komentarze, że PiS jest spokojny o to, że wyborcy na Podkarpaciu i tak ich poprą, więc ważne i strategiczne produkcje przesuwa do firm w innych częściach kraju obiecując, że na Śląsku budowane będą Kraby.

Według krytyków tych decyzji, a właściwie ich obietnic, nie mieści się to w ogóle w żadnej logice budowania potencjału polskiego przemysłu zbrojeniowego. Niczemu dobremu nie służy, a do tego tylko opóźniania i obniża potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Ich zdaniem to działanie absolutnie pod wyborców. Obawiano się buntu w zakładach gliwickich, zapowiadanych protestów załogi w zakładach w Poznaniu. W związku z tym tam skierowano produkcję, a w każdym razie obiecano, że będą coś tam produkować.

Istotnie, Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy w Gliwicach, jedyne w kraju zakłady zdolne do produkcji podstawowego sprzętu pancernego dla polskiej armii, zamiast produkować czołgi, bały się o swoją przyszłość.

Związkowcy zakładów informowali o co najmniej kontrowersyjnych decyzjach rady nadzorczej Bumaru i zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, które mogą świadczyć o chęci wygaszania produkcji zakładu.

Ich zdaniem podejmowane decyzje po kawałku miały doprowadzić do likwidacji zakładów, wymazania spółki z mapy przemysłu zbrojeniowego. Po obietnicach premiera te nastroje w gliwickich zakładach pewnie się zmienią. Wątpiący zostaną przekonani. Protestów już nie będzie.