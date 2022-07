Wojsko zamawia nowe wieże do Rosomaków za 1,7 mld zł

Umowę na 70 bezzałogowych wież do kołowych transporterów opancerzonych Rosomak - zatwierdził we wtorek w Hucie Stalowa Wola wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Wartość kontraktu to 1,7 mld zł. Wykonawcą jest konsorcjum Huta Stalowa Wola i WB Electronics, które ma dostarczyć zdalnie sterowane wieże z armatą 30 mm i sprzężonym z nią karabinem maszynowym 7,62mm.

Dodatkowym uzbrojeniem jest podwójna wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike.

Wieża ZSSW-30 będzie również montowana na Bojowym Wozie Piechoty Borsuk. Badania kwalifikacyjne tego pojazdu już się rozpoczęły.

Mariusz Błaszczak podkreślił, że dostawy rozpoczną się wcześniej niż pierwotnie zakładano, a zdalnie sterowany system wieżowy (ZSSW-30) został skonstruowany w Polsce.

- Sądziliśmy, że pierwsze dostawy nastąpią dopiero za dwa lata, ale dziś po intensywnych konsultacjach, okazało się, że HSW jest w stanie pierwsze egzemplarze wieży wyprodukować już w przyszłym roku, to jest bardzo dobra wiadomość - powiedział minister.

Umowa przewiduje pozyskanie 70 egz. zdalnie sterowanych systemów wieżowych ZSSW-30 zintegrowanych z wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych SPIKE-LR na potrzeby integracji z kołowymi transporterami opancerzonymi (KTO) ROSOMAK. pic.twitter.com/9uVo8nzuSp — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) July 5, 2022

Kontrakt za 1,7 mld zł

Jak zauważył Błaszczak jest to uzbrojenie naprawdę silne, które daje przewagę na polu walki.

- Zależy nam na tym, żeby Wojsko Polskie było wyposażone w broń nowoczesną, żeby w ten sposób odstraszało agresora poprzez to, że nasi żołnierze są świetnie wyszkoleni, że fantastycznie współpracują z żołnierzami państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, przede wszystkim wojsk Stanów Zjednoczonych - mówił szef MON.

Przypomniał potwierdzenie na szczycie NATO przez prezydenta USA Joe Bidena przeniesienia do Polski głównego dowództwa V Korpusu amerykańskich wojsk lądowych.

Minister podkreślił, że zwiększanie liczebności wojska i wyposażanie go w nowoczesny sprzęt jest jednym z etapów wzmacniania polskich sił zbrojnych.

Po Rosomaku będzie Borsuk

Błaszczak podziękował zarządowi i pracownikom za to, że firma "tak świetnie się rozwija".

Zapewnił, że zamówienia kierowane przez MON do HSW "na tym się nie skończą". Podał też, że od 2016 r. wartość zamówień skierowanych do HSW sięga 10 mld zł. "To są poważne zamówienia. HSW to poważna firma, poważna marka. A broń produkowana przez HSW należy do najlepszych" - stwierdził.

Prezes HSW Bartłomiej Zając powiedział, że "serce polskiej zbrojeniówki bije w Stalowej Woli".

- Dzisiaj jesteśmy orężem, wsparciem produktowym, technicznym dla naszych sił zbrojnych i jesteśmy z tego dumni - zapewnił.

Polska innowacja

Zając podkreślił, że wieża jest produktem całkowicie polskim, opracowanym przez polskich inżynierów. Zdaniem prezesa HSW, wieża jest najnowocześniejszym produktem na świecie w swojej klasie. Podziękował wszystkim pracownikom, którzy byli zaangażowani w powstanie wieży.

Natomiast prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek w przesłanym komunikacie zaznaczył, że ZSSW-30 to dowód na to, że "nie mamy się czego wstydzić, gdyż opracowujemy i dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania, które wzbudzają uznanie i zainteresowanie u naszych sojuszników".

ZSSW-30 to nowoczesny system wieżowy oparty na innowacyjnym, krajowym systemie kierowania ogniem działającym z funkcją hunter-killer. System, w ramach pracy rozwojowej został opracowany przez konsorcjum złożone z Huty Stalowa Wola oraz WB Electronics i realizowany będzie w produkcji seryjnej przez konsorcjum w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa, Huta Stalowa Wola, WB Electronics i Rosomak S.A.