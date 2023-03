Zbrojeniowy gigant dobrze zarabia, także dzięki Polsce

Koncern MBDA zorganizował doroczną konferencję prasową w Paryżu, przedstawiając wyniki biznesowe za 2022 rok oraz przyszłe wyzwania. Firma jest producentem systemów obrony powietrznej zwalczających zarówno pociski balistyczne jak i małe bezzałogowce. Mamy je także w Polsce.

MBDA jest producentem systemów i rakiet przeciwlotniczych oraz ciężkich pocisków przeciwokretowych. Pracuje też nad bronią laserową.

Współpraca międzynarodowa w ramach programów i technologii, to główna przyczyna sukcesów MBDA.

Do rekordowego pod względem finansowym pakietu zamówień MBDA w 2022 r. w wysokości 9 mld euro przyczyniła się również Polska.



Europejski koncern zbrojeniowy MBDA, z główna siedzibą we Francji, ma się czym pochwalić. W minionym roku łącznie przychody grupy sięgnęły 4,2 mld euro, co odpowiada rekordowemu poziomowi osiągniętemu w 2021 r. Natomiast zamówienia, jakie firma otrzymała w minionym roku ustanowiły nowy rekord finansowy - 9 mld euro, co zwiększyło wartość projektów do realizacji do sumy 22,3 miliarda euro.

- Naszą siłą w MBDA jest współpraca. Tworzymy swoistą unię krajów, kultur, wiedzy specjalistycznej i technologii. Współpraca pozwoliła nam zwiększyć wydajność w 2022 roku. Dziś bardziej niż kiedykolwiek, w obliczu niespokojnej sytuacji międzynarodowej, doceniamy tę współpracę, dzięki której wygrywamy, wspierając umacnianie suwerenności naszych państw i pomagając zapewnić bezpieczeństwo współobywatelom - powiedział Éric Béranger, prezes MBDA.

Przypomniał, że firma powstała z chęci współpracy różnych państw. Jego zdaniem właśnie dzięki interakcji kultur, różnym know-how i różnym sposobom pracy, przy jednoczesnym poszanowaniu narodowych priorytetów, MBDA rozwinęła się jako zintegrowana firma europejska.

Firma deklaruje, że jej głównym celem pozostaje inwestowanie w ludzi w celu kreowania innowacyjności i opłacalności produkcji. W 2022 roku do grupy dołączyła rekordowa liczbą 1570 nowych pracowników. W 2023 roku koncern planuje zatrudnić ponad 2000 nowych osób.

System do zwalczania małych załogowych statków powietrznych oraz bezzałogowców

MBDA od dawna dostarcza sprzęt dla europejskiej obrony powietrznej. Systemy przeciwlotnicze SAMP/T, wykorzystujące pociski Aster, pozwalają na zwalczanie całego spektrum zagrożeń powietrznych, od pocisków balistycznych dalekiego zasięgu po bardzo małe bezzałogowce.

Mają je na uzbrojeniu siły zbrojne Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii, zarówno na okrętach, jak i w wojskach lądowych. Niedawno jeden z takich systemów został przekazany Ukrainie. Od 2022 r. koncern pracuje nad jego następną generacją, SAMP/T NG, którą dostarczymy siłom zbrojnym Włoch i Francji do 2025 r. Dla innych klientów eksportowych będzie dostępny od 2026 r.

Innym przykładem współpracy w dziedzinie obrony powietrznej jest włosko-brytyjski program dotyczący rakiet CAMM i CAMM-ER, które w 2022 roku zostały zamówione dla włoskich wojsk lądowych i sił powietrznych. Odnotowano także postępy w projekcie Sky Warden, flagowym zestawie MBDA do zwalczania bezzałogowych systemów powietrznych (C-UAS).

Modułowy, skalowalny system, przygotowany do integracji z wieloma sensorami oraz środkami rażenia pozwala zwalczać zagrożenia w postaci małych załogowych statków powietrznych i bardzo małych bezzałogowców, które coraz częściej są używane w konfliktach w Europie i poza nią.

W rekordowych zamówieniach uzyskanych przez MBDA mamy niemały udział

W dziedzinie broni do uderzeń głębokich i ciężkich pocisków przeciwokretowych w 2022 r. firma rozpoczęła kolejną fazę francusko-brytyjskich prac nad przyszłym orężem Future Cruise/Anti-Ship Weapon (FC/ASW), koncentrując się na koordynacji rozwoju programu, który został niedawno zatwierdzony podczas francusko-brytyjskiego szczytu w Paryżu.

MBDA priorytetowo traktuje wyzwania związane z prowadzeniem walki powietrznej w przyszłości. Stąd jej udział w programie niemiecko-francusko-hiszpańskim rozwijającym projekt Future Combat Air System (FCAS), w którym firma MBDA odpowiada za nowe środki rażenia Remote Carrier i wnosi wiedzę na temat walki zespołowej w środowisku sieciocentrycznym.

Z kolei Wielka Brytania, Włochy i Japonia prowadzą program Global Combat Air Programme, w którym MBDA jest liderem w dziedzinie środków rażenia. Jeżeli chodzi o innowacje, to w 2022 r. firma poczyniła znaczne postępy w pracach nad bronią laserową, co było możliwe dzięki przejęciu firmy Cilas we Francji, udanym próbom zestawu Dragonfire w Wielkiej Brytanii oraz opanowaniu nowej technologii śledzenia celów dla lasera wysokoenergetycznego (HEL) w Niemczech.

Główne kontrakty zawarte w 2022 r., poza rodzimymi krajami, dotyczyły eksportu pakietów uzbrojenia dla nowych samolotów Rafale dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich, pakietów uzbrojenia dla nowych greckich fregat i samolotów Rafale oraz rakiet CAMM dla Polski. W rekordowych zamówieniach uzyskanych przez MBDA mamy więc niemały udział.

Niszczyciele czołgów będą wykorzystywać pociski rakietowe Brimstone

MBDA UK jest strategicznym partnerem Polskiej Grupy Zbrojeniowej w aż trzech programach realizowanych przez holding na rzecz Sił Zbrojnych RP: fregat rakietowych Miecznik, niszczycieli czołgów Ottokar-Brzoza oraz zestawów przeciwlotniczych Narew. Tylko ten ostatni program wart jest ok. 60 mld zł.

W celu przyspieszenia osiągania zdolności bojowych w zakresie zwalczania zagrożeń powietrznych podpisana umowa wykonawcza zakłada pozyskanie w pierwszym etapie systemów przeciwlotniczych w ramach projektu Mała Narew.

Przewiduje on dostarczenie dwóch jednostek ogniowych klasy SHORAD wyposażonych w pociski CAMM, zintegrowanych ze stacjami radiolokacyjnymi Soła i polskim systemem C2. Pierwsza jednostka jest już w Polsce, kolejne dostaniemy w 2023 r.

Dziewięć spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej zawarło porozumienie z MBDA UK dotyczące współpracy w segmencie niszczycieli czołgów w ramach program Ottokar-Brzoza. Będą one wykorzystywać pociski rakietowe Brimstone, produkowane prze MBDA UK.