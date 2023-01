Żeby obronić Polskę przed Putinem musimy się postarać. 10 spraw jest strategicznych

Kiedy i jak zakończy się wojna w Ukrainie? O wojennych scenariuszach na 2023 r. oraz wyzwaniach dla bezpieczeństwa, jakie w związku z tym stają przed NATO i Polską, WNP.PL rozmawia z gen. Stanisławem Koziejem, byłym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego i wiceszefem MON.

Całkowite zwycięstwo Ukrainy, którego byśmy wszyscy chcieli, to tylko jeden z wielu wariantów – uważa gen. Stanisław Koziej.

Spodziewam się, że strona ukraińska będzie chciała kontynuować działania ofensywne i przejąć inicjatywę na frontach walki z armią rosyjską – uważa generał.

Wskazuje też 10 strategicznych wyzwań dla Polski związanych z wojną, ale także naszym powojennym bezpieczeństwem.

Wydarzenia w 2022 r. zdominowała rosyjska inwazja na Ukrainę. Jak potoczy się ta wojna w 2023 r.?

– Teoretycznie rzecz biorąc, są trzy możliwe scenariusze, które należałoby bliżej przeanalizować. Pierwszy, najgorszy: Rosja mimo wszystko pokonuje Ukrainę. Drugi to scenariusz wojny nierozstrzygniętej, która będzie się ciągnęła przez lata lub przez lata tliła.

No i scenariusz trzeci, najbardziej optymistyczny: Rosja po prostu "pęknie" w tej wojnie. Nie tylko jej nie wygra, ale sama załamie się pod jej ciężarem. Dla nas najgorszy jest scenariusz zwycięstwa Moskwy, bo wtedy warunki polskiego bezpieczeństwa dramatycznie by się pogorszyły. Rosja wygrałaby wówczas wojnę nie tylko z Ukrainą, ale również pokonała w Ukrainie Zachód.

Na fali euforii ze zwycięstwa Putin mógłby pójść za ciosem i wybić pomost do Kaliningradu

Nasze bezpieczeństwo byłoby poważnie zagrożone?

– Być może nie od razu po wojnie, bo jednak Rosja ponosi w Ukrainie ogromne straty, zwłaszcza w arsenale broni konwencjonalnej, który okazał się słaby i niewydolny. Ale za jakiś czas, po odtworzeniu zdolności operacyjnych wojsk, mogłaby się pokusić o kolejną błyskawiczną operację zaczepną, np. pod parasolem taktycznej broni atomowej spróbować wywalczyć pomost lądowy do Kaliningradu.

Moim zdaniem najbardziej prawdopodobny jest drugi scenariusz, czyli wojna nierozstrzygnięta. Ani Rosja nie pobije Ukrainy, ani Ukraina nie wygra z Rosją tak, aby odzyskać utracone terytoria włącznie z Donbasem i całym Krymem.

Działania wojenne mogą wówczas trwać długo, także w formie zamrożonego konfliktu, który w różnych miejscach będzie jednak odmrażany. To będzie wojna długotrwała - na wyniszczenie - która może trwać kilka lat, może i nawet dłużej.

Trzeci scenariusz, jaki się rysuje - dla nas najbardziej optymistyczny - to scenariusz zwycięstwa. Zakłada przegraną Rosji, ale może nie w wyniku zwycięstwa Ukrainy, lecz załamania się Rosji - wewnętrznego, bo dopóki obecny system polityczny będzie tam stabilny, dopóty Putin będzie przy władzy. I wtedy trudno sobie wyobrazić, aby Rosja zgodziła się na zakończenie wojny na warunkach takich, jakich oczekuje Ukraina. Oddanie Krymu, całego Donbasu przez najeźdżców wydaje się bardzo mało prawdopodobne.

Jakie - pana zdaniem - wyzwania o charakterze strategicznym stoją przed Polską w 2023 r. Proszę wskazać - powiedzmy - 10 najważniejszych.

– Po pierwsze: trzeba znowelizować Strategię Bezpieczeństwa Narodowego z 2020 r. Ona wymaga nowelizacji, bo wybuchła wojna, wojna, która może trwać bardzo długo i mieć poważne konsekwencje dla naszego bezpieczeństwa. Trzeba je zidentyfikować i określić podstawy planowania przyszłego rozwoju polskiej armii stosownie do ewentualnych scenariuszy tej wojny.

Drugim zadaniem pozostaje działanie i współpraca na forum NATO i Unii Europejskiej, aby strategię Sojuszu dostosowywać do naszych potrzeb i interesów zidentyfikowanych w strategii bezpieczeństwa. Priorytetem tutaj to domaganie się wzmocnienia wschodniej flanki.

Trzecia kwestia to oczywiście relacje ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską, a tuznowu jest tak pół na pół... Zacieśniając współpracę z USA, trzeba wykorzystywać fakt, że nasze interesy bezpieczeństwa i interesy amerykańskie są na razie zbieżne - ale to nie musi być wieczne.

Merytorycznie współpraca z sojusznikami układa się dobrze, ale…

Uważam, że pod względem merytorycznym współpraca ta układa się bardzo dobrze, ale mam zastrzeżenia co do formy i skuteczności naszych wysiłków na rzecz wzmocnienia wschodniej flanki NATO i Unii Europejskiej. Zrażamy do siebie sojuszników, zwłaszcza Niemców, naszą agresywną antyniemieckością.

Kolejny, czwarty aspekt, to wymóg rozpoczęcia uporządkowania mechanizmów kierowania bezpieczeństwem narodowym, bo dzisiaj nie są one sprawne, nie są skuteczne, nie zapewniają pełnego wykorzystania potencjału narodowego na rzecz bezpieczeństwa.

Dlaczego?

– Wyjaśnię, o co mi chodzi... Dziś system ten jest maksymalnie upartyjniony i nie wykorzystuje konstytucyjnych instrumentów współpracy i współdziałania politycznego na rzecz bezpieczeństwa. Mam na myśli Radę Bezpieczeństwa Narodowego, która została zmarginalizowana, ale też Radę Gabinetową, która jest dziś formalnie kwiatkiem do kożucha, nie spełnia żadnej praktycznej roli.

Dotyczy to również sejmowej i senackiej Komisji Obrony Narodowej, które są zdominowane, w sensie kierowania tymi komisjami, przez partię rządzącą, przez co nie spełniają swojej roli kontrolnej w stosunku do działania rządu. Potrzebna jest ustawa dotycząca zintegrowanego kierowania bezpieczeństwem narodowym, w którym wszystkie te problemy byłyby rozwiązane.

Kolejny priorytet? Obrona powietrzna. Pod tym względem nie ma kontrowersji wśród naszych sił politycznych ani ekspertów. Wszyscy się zgadzają, że ten, kto nie może strącać rakiet będących głównym nośnikiem uderzeń, nie ma szans na wojnie.

A co pan myśli o opiniach, że dziś minister obrony narodowej, zamiast sprawować nadzór nad armią, praktycznie stara się nią dowodzić?

– Kwestia kierowania bezpieczeństwem narodowym, a mianowicie problem cywilnego zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, to już szósty priorytet. Obecnie cywilne zarządzanie czy też cywilne kierowanie nadzorem nad siłami zbrojnymi, czyli zwierzchnictwo władzy politycznej nad siłami zbrojnymi, jest wypaczone.

Kierowanie siłami zbrojnymi przez ministra obrony narodowej jest mocno partyjne

Cywilny, polityczny minister ma pełnię władzy nad siłami zbrojnymi. To sprawa nie do podważenia, jeżeli chcemy być państwem demokratycznym...

Ale nie może być tak, że minister obrony narodowej reprezentuje tylko swą partię, podejmuje woluntarystycznie decyzje, nie korzystając z pomocy profesjonalnych struktur, jaką jest choćby Sztab Generalny WP, czy profesjonalnego pomocnictwa ze strony szefa Sztabu Generalnego.

W mojej ocenie szef Sztabu Generalnego WP zamiast być niezależnym, obiektywnym pomocnikiem, prawą ręką ministra obrony narodowej, stał się dowódcą sił zbrojnych, czyli praktycznie zdublował kompetencje dowódcy generalnego.

Z jakimi wyzwania przyjdzie się zmierzyć przy modernizacji armii?

– To siódmy priorytet. Głównie odnosi się on do nakreślenia kierunków modernizacji i rozwoju sił zbrojnych. Wymaga to wcześniejszej odpowiedzi na pytanie, jaką armię powinniśmy mieć w przyszłości? Co powinno w niej dominować: ilość czy jakość? Obecnie najwyraźniej realizujemy koncepcję "liczbowego" rozwoju sił zbrojnych. Na pierwszym miejscu stawia się wielkość armii.

Zwierzchnicy polityczni wojska – minister obrony, prezydent czy prezes PiS – mówią o budowie wielkiej, 300-, 400-, a nawet 500-tysięcznej armii. Ja natomiast uważam, że trzeba zmienić filozofię podejścia do budowania armii przyszłości i na pierwszym miejscu stawiać na jakość, dopiero na drugim na ilość. Bo inaczej może się okazać, że zabraknie nam pieniędzy na jakość.

Będziemy mieli armię dużą, ale jakościowo słabą, albo mniejszą i nowocześniejszą

Jaka armia jest najlepsza dla Polski?

– W przyszłych operacjach, które ewentualnie czekałyby nas w obronie Polski, ważniejsze jest to, abyśmy mieli dobrą armię. Dlaczego? Przy tych scenariuszach konfliktu, o których mówiliśmy, powinniśmy być przede wszystkim przygotowani na odparcie agresji na niewielką skalę, na jakąś skrytą wojnę podprogową. Sami powinniśmy poradzić sobie z takimi zagrożeniami.

Chyba że zakładamy, że NATO się rozpadnie, bo z sojuszu raczej nie wyjdziemy (wtedy scenariusz licznej armii masowej byłby zrozumiały. Ale nie słyszałem opinii, by mogło do tego dojść.

Rozumiem, że nieprzesadna liczebność wojska odnosi się do armii czasu pokoju. W razie konfliktu byłaby oczywiście wzmocniona siłami rezerwy.

– Odbudowa rezerw sił zbrojnych to ósmy priorytet. Do dzisiaj nie doczekaliśmy się dobrego mechanizmu szkolenia i utrzymywania rezerw, a powinien być przygotowany już dawno. Mamy armię zawodową. Jej wielkość należy rozpatrywać na czas pokoju, na czas wojny powinna ona być natomiast rozwijana przez silny komponent rezerwowy.

W ustawie o obronie ojczyzny wprowadzono dobrowolną służbę zasadniczą. Uważam, że powinna być ona wykorzystywana do przygotowania rezerw - jednostek rezerwowych, które na wypadek wojny rozwijałyby się i podwajały armię czasu pokojowego.

Proszę zwrócić uwagę na ten błąd systemowy, który trzeba pilnie naprawić. Według obecnych założeń żołnierzy dobrowolnej służby zasadniczej znowu chcemy przydzielać bezpośrednio do pododdziałów armii zawodowej zamiast tworzyć oddzielne formacje rezerwowe.

Dziś nie mamy ani batalionów rezerwowych, ani brygad czy dywizji. Armia na czas pokoju powinna być maksymalnie minimalna, żeby nie generować zbędnych kosztów, a na czas wojny maksymalnie duża. Dlatego musi mieć dobrze przygotowane siły rezerwowe.

W tym kontekście chciałbym dodać, że w systemie przygotowania rezerw oprócz dobrowolnej służby zasadniczej powinniśmy również wykorzystywać część Wojsk Obrony Terytorialnej, które należałoby przekształcić w oddziały rezerwowe. Odziały rezerwy - a nie obrony terytorialnej.

Widzieliśmy w czasie kryzysu na granicy białoruskiej, jak oddziały czy pododdziały OT z Poznania jechały na granicę, aby tam wykonywać zadania. To jest obrona terytorialna, która ma bronić w Poznaniu obiekty w mieście, a ona jedzie na granicę... Jakie to oddziały terytorialne? To klasyczne oddziały rezerwy.

Dziewiąte wyzwanie czego, według pana, by dotyczyło?

– Zmiany systemu zakupowego sprzętu i uzbrojenia dla wojska. Obecnie widzimy, że to, co kupujemy, polega w dużej części na odwzorowaniu potrzeb Ukrainy w walce z Rosją. Robimy to metodą kopiuj-wklej. Ukraina prosi o czołgi, artylerię rakietową - to my kupujemy takie same systemy. Tak, jakbyśmy dzisiaj tam w tej Ukrainie walczyli...

Kupujemy sprzęt i uzbrojenie bez refleksji co do potrzeb w przyszłości

Mnie to do końca nie przekonuje. Przecież do tych 500 sztuk amerykańskich HIMARS -ów i koreańskich Chunmoo trzeba jeszcze wyszkolić tysiące ludzi! Skąd ich wziąć?

Inny przykład: kupujemy setki czołgów, bo czołgi odgrywają decydującą rolę na Ukrainie.

Oczywiście czołgi są ważne, tylko kto będzie obsługiwał 1000 czołgów? Priorytetem powinny być inwestycje perspektywiczne, systemy uzbrojenia z przyszłości. Choćby drony, które - w porównaniu z czołgiem - są taniutkie jak barszcz, za to dobrze radzą sobie z ich niszczeniem.

Chodzi o pozyskanie niekinetycznych środkach walki, w rodzaju cyber. Dziś może trochę futurologiczne, ale ważne jest wyzwanie, które nazwałbym skrótowo „Polska cybermocarstwem”. Już dzisiaj broń cyber może nawet zrównoważyć szantaż nuklearny.

Z analiz i ocen różnych działań w cyberprzestrzeni wyciągam wniosek, że już dzisiaj główne cybermocarstwa, jakimi są Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Izrael czy Wielka Brytania, mają możliwości cyberataku na drugą stronę, który może zupełnie zdezorganizować funkcjonowanie państwa zaatakowanego na pełną skalę w cyberprzestrzeni.

Nikt tego nie ujawnia, bo obawia się takiego samego cyberataku obezwładniająco-niszczącego z drugiej strony... To niemal identyczna sytuacja, jak z bronią nuklearną.

Jakie jest dziesiąte najważniejsze strategiczne wyzwanie na 2023 r.?

– Tych ważnych wyzwań jest znacznie więcej… Dla nas, państwa frontowego NATO, najważniejsze pozostaje nie dać się zaskoczyć. Powinniśmy zatem inwestować w wywiad, rozpoznanie, systemy satelitarne - choć są drogie, ale konieczne, aby wykryć przygotowania przeciwnika do agresji i nie dać się zaskoczyć.

Kolejna sprawa, dzisiaj kontrowersyjna, ale moim zdaniem wymagająca już bardzo poważnych analiz wspólnie z sojusznikami, dotyczy naszego udziału w programie sojuszniczego parasola atomowego w ramach tzw. Nuclear Sharing.

Powinniśmy pomyśleć o negocjacjach w sprawie parasola atomowego nad Polską

Dlaczego jest to dla nas ważne?

– Najważniejszą funkcją NATO, tak samo jak naszych sił zbrojnych, jest odstraszanie. Odstraszanie nuklearne jest tego najważniejszym filarem. Musimy zatem rozważyć, czy np. nie powinniśmy swoich samolotów F-35, które kupiliśmy, dostosować do przenoszenia broni atomowej.

To wymaga wnikliwej i wszechstronnej analizy strategicznej w gremiach rządowych oraz specjalistów. Nie należy też o tym mówić, dopóki temat nie będzie uzgodniony z sojusznikami.

Na zakończenie jeszcze jeden problem: polski przemysł obronny. Nasza obecna polityka zakupów gotowych systemów uzbrojenia dlatego, że pilnie już na dzisiaj ich potrzebujemy, jest niewłaściwa. Są to zakupy niekoniecznie aż tak pilne.

Rosja - bez względu na wynik wojny - będzie przez lata obezwładniona poniesionymi stratami. Nie mamy takiej pilnej potrzeby, aby już dzisiaj kupować wszystko naraz. Ważne, aby nasz przemysł obronny wchodził w kooperację przemysłową z innymi producentami, zwłaszcza jeśli idzie o wysoce zinformatyzowane systemy broni.

Ukraina pokazuje również, jak ważna jest amunicja. Musimy sami ją produkować. Przy czym nie ma sensu produkowanie na masową skalę artyleryjskiej amunicji nieprecyzyjnej.

Kiedy na początku lat 70. uczyłem się w Akademii Sztabu Generalnego, artylerzyści mierzyli liczbę amunicji potrzebnej do obezwładnienia punktów oporu czy rejonów obrony na hektary. Amunicja precyzyjna pozwala na ograniczenie liczby pocisków, dlatego sugerowałbym, aby skoncentrować się na jej produkcji, mimo że jest droższa.

Zamykając temat, chciałbym postawić zasadniczą tezę, identyfikującą punkt ciężkości działań wojennych na Ukrainie dziś i w przyszłości. To konieczność wspierania Ukrainy wszystkim, czym tylko możemy, aby ona nie przegrała tej wojny. To najpoważniejsza kwestia dla europejskiego i polskiego bezpieczeństwa.