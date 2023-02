Zełenski: niektórzy przywódcy UE są gotowi przekazać myśliwce Ukrainie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w czwartek na konferencji prasowej w Brukseli, że kilku przywódców Unii Europejskiej powiedziało podczas czwartkowego szczytu UE, w którym uczestniczył, że są gotowi dostarczyć Kijowowi samoloty, które pomogą mu w walce z rosyjską inwazją.

"Europa będzie z nami aż do naszego zwycięstwa. Słyszałem to od wielu europejskich przywódców o gotowości dostarczenia nam niezbędnej broni i wsparcia, w tym samolotów" - powiedział Zełenski.

"Mamy teraz kilka spotkań dwustronnych, zamierzamy poruszyć kwestię myśliwców i innych samolotów" - dodał.

O dostarczenie Ukrainie myśliwców zaapelował Wołodymyr Zełenski w środę wizytę w Wielkiej Brytanii. Brytyjski premier Rishi Sunak nie złożył żadnych wiążących obietnic, ale powiedział, że w sprawie pomocy dla Ukrainy nic nie jest poza dyskusją, a samoloty są tematem rozmów.

Podczas wizyty ogłoszono, że Wielka Brytania rozszerzy szkolenia członków ukraińskich sił zbrojnych na pilotów.

Składający wizytę we Włoszech Wallace powiedział na konferencji prasowej, że wsparcie powietrzne i wspieranie poruszających się oddziałów można osiągnąć za pomocą pocisków dalekiego zasięgu i dronów, a "bardziej realistyczne i bardziej produktywne" jest założenie, że Wielka Brytania mogłaby dostarczyć Ukrainie samoloty bojowe w dłuższej perspektywie, aby zapewnić jej bezpieczeństwo po zakończeniu wojny z Rosją.

W rozmowie ze stacją BBC wyjaśnił później, że dostarczenie samolotów, które mogłyby być użyte w konflikcie potencjalnie zajęłoby miesiące. "To nie jest prosty przypadek przyholowania samolotu do granicy. Wielka Brytania wie, czego potrzebuje Ukraina i bardzo chętnie pomaga na wiele sposobów próbując osiągnąć efekt. Te same efekty mogą być osiągnięte, ale potencjalnie poprzez inny sposób - który nie zajmie miesięcy, bo tyle oczywiście przekazanie myśliwców by zajęło" - powiedział.

Dodał, że ma on obowiązek zapewnienia tego, że Wielka Brytania i kraje NATO dysponują samolotami potrzebnymi do ich własnej obrony.

Wallace odrzucił również sugestie byłego premiera Borisa Johnsona, że Wielka Brytania mogłaby dostarczyć Ukrainie 100 samolotów bojowych Typhoon. Jak wyjaśnił minister obrony, Typhoony są produkowane przez koalicję kilku krajów i ich zgoda byłaby potrzebna przed wysłaniem ich na Ukrainę. Poza tym Typhoony, które najprawdopodobniej byłyby dostarczone, są wyposażone jedynie w sprzęt do walki w powietrzu i nie nadają się do ataku na cele naziemne.