Zełenski: Powinniśmy razem zmusić Rosję do zaprzestania agresji

"W tej chwili nie ma dystansu między Kijowem a Hagą" - powiedziała przewodnicząca izby, Tweede Kamer, Vera Bergkamp, oddając głos prezydentowi Ukrainy.



Występując za pośrednictwem łącza wideo, Zełenski zaapelował o pomoc w powstrzymaniu rosyjskiej agresji. "Cień bombardowanego Rotterdamu wisi nad europejskimi miastami" - powiedział, przypominając holenderskie miasto zniszczone przez hitlerowskie Niemcy podczas II wojny światowej.



"Ukraina to dopiero początek. Rosja przygotowywała się (do wojny - red.) od lat. Choć brzmi to przerażająco, ludzie już się do tego przyzwyczajają. Są przyzwyczajeni do bombardowań" - mówił prezydent Ukrainy.