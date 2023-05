Zełeński w Hadze. "Chcemy zobaczyć Putina, który zostanie osądzony za zbrodnie wojenne"

Tylko w kwietniu Rosjanie popełnili 6139 zbrodni wojennych, w których zginęło 207 cywilów, w tym 11 dzieci - powiedział w czwartek w Hadze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w trakcie wystąpienia skierowanego do Holendrów.

- Tutaj, w Hadze, chcemy zobaczyć Władimira Putina, który zostanie osądzony za zbrodnie wojenne i wierzę, że tak właśnie się stanie - oświadczył w czwartek w przemówieniu do narodu holenderskiego wygłoszonym w Hadze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy podziękował za to, że w Hadze są rejestrowane i ścigane zbrodnie wojenne popełniane na Ukrainie przez Rosjan i za to, że dla Holendrów, tak samo jak dla Ukraińców, "sprawiedliwość ma znaczenie".

- Chcemy prawdziwej wolności, prawdziwej sprawiedliwości, prawdziwego pokoju, a nie ich hybrydowych form - oświadczył Zełenski.

- Dziękuję wam za uwagę i szacunek dla Ukrainy, który dziś odczułem. To uwaga i szacunek ludzi, którzy cenią sobie wolność i nie tolerują tyranii, podobnie jak my na Ukrainie - powiedział Zełenski.

- My się nie boimy - to agresor musi zacząć się bać pełnej siły sprawiedliwości, tylko on powinien odczuwać lęk - podkreślił ukraiński przywódca.

- Nie możemy powstrzymać wojen napastniczych, ale możemy pokonać agresję jako zbrodniczą ideę, której korzeni należy szukać w sposobie myślenia osoby przyzwyczajonej do bezkarności - zaznaczył Zełenski.

- Jeśli spojrzy się na jakąkolwiek wojnę napastniczą, każda z nich ma jedną wspólną cechę - jej sprawca nie wierzył, że będzie musiał odpowiedzieć za to, co zrobił - dodał Zełenski.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że społeczność międzynarodowa może walczyć ze zbrodniami wojennymi, m.in. poprzez powołanie trybunału wojennego w celu osądzenia osób dokonujących ich w trakcie wojny na Ukrainie.