Zestawy rakietowo-artyleryjskie do remontu. Zabytkowe, ale groźne

Według informacji z 2. Regionalnej Bazy Logistycznej do 5 maja 2020 r. firmy mają czas na złożenie ofert w przetargu na przeprowadzenie głównej naprawy przeciwlotniczych zestawów rakietowo-artyleryjskich ZUR-23-2, produkowanych na radzieckiej licencji przez ZM Tarnów od 1982 roku. Czy warto je remontować?

Nie tylko na lądzie

Gromy i Pioruny

Zestaw posiada kolimatorowy celownik programowalny CP-1 lub celownik kolimatorowy CKE-2, a także noktowizory. Ma też dalmierz laserowy, co we współpracy z nowoczesnym systemem kierowania ogniem znacząco podnosi jego skuteczność. Dlatego wciąż warto mieć go na wyposażeniu.Przypomnijmy przy okazji, że zestawy przeciwlotnicze ZUR-23-2 to modyfikacja podwójnie sprzężonych armat przeciwlotniczych ZU-23-2 kal. 23 mm produkowanych od 1960 r. w ZSRR, a następnie wytwarzanych na licencji od 1972 r. w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie.Zobacz także: Leopardy na krętej drodze do polskich pancerniaków W 1987 r. zakłady rozpoczęły produkcję lądowego zestawu ZUR-23-2S Jod, opracowanego przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego. Zestaw dodatkowo wyposażono w licencyjną wyrzutnię kierowanych pocisków rakietowych 9K32 Strzała-2M, wytwarzaną w Zakładach Mechanicznych Mesko.Kolejną odmianą tych zestawów był produkowany od 2002 r. zestaw artyleryjsko-rakietowy ZUR-23-2KG Jodek-G z elektrycznym napędem naprowadzania i celownikiem kolimatorowym CKE-2. Od 2004 r. zestawy zostały wyposażone w celowniki z noktowizorem pasywnym CKE-1N i CKE-2N.W 2007 r. opracowano celownik programowalny CP-1 z dalmierzem laserowym, a od 2016 r. wykorzystywane też są termowizory CKE-1T. ZUR-23 Jodek został uzbrojony w rakiety przeciwlotnicze Grom. Mógł też strzelać nowo wprowadzoną amunicją podkalibrową. Dzięki tej modernizacji zasięg zwalczania celów powietrznych wzrósł do 5,5 km. Mogły być niszczone na wysokości do 3,5 km.Specyficzną odmianą tego systemu jest przeciwlotniczy samobieżny zestaw artyleryjsko-rakietowy ZSU 23-4 MP Biała, wykorzystujący poczwórnie sprzężone armaty przeciwlotnicze ZSU 23-4 Szyłka. Obok czterech armat 23 mm ma też na uzbrojeniu 4 wyrzutnie rakiet Grom.ZSU Biała są na wyposażeniu dywizjonów przeciwlotniczych brygad pancernych. Natomiast dywizjony przeciwlotnicze brygad wojsk lądowych wyposażone są w armatki ZUR-23-2.Są one również na wyposażeniu dywizjonu przeciwlotniczego 8 Flotylli Obrony Wybrzeża oraz 9 Flotylli Okrętów. W sumie w wojsku jest obecnie ok. 450 szt. ZUR-23-2.Dodajmy, że podwójnie sprzężone armatki 23 mm wraz z dwoma wyrzutniami rakietowymi pocisków przeciwlotniczych Grom, a w przyszłości Piorun, są na uzbrojeniu przeciwlotniczego systemu Pilica. Badania zdawczo-odbiorcze Pilicy zakończono w połowie kwietnia 2020 r.Każdy z zestawów ma własną głowicę optoelektroniczną z kamerą termowizyjną oraz dalmierzem laserowym. Pozwala to systemowi działać autonomicznie oraz w ramach zintegrowanej, wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej jako system bardzo krótkiego zasięgu.Zestawy Pilica trafią do wojska do 2022 r. Zgodnie z umową podpisaną w listopadzie 2016 r. pierwsze zestawy przeciwlotnicy mieli dostać w 2019 r., termin ten, aneksem do umowy, przesunięto na 2020 r. Wojsko ma otrzymać sześć baterii PSR-A Pilica. W skład jednej baterii wchodzi sześć zestawów rakietowo-artyleryjskich ZUR-23-2SP Jodek.Nie wydaje się zatem, by małokalibrowa artyleria przeciwlotnicza do osłony i bezpośredniego wspierania działań wojsk odeszła szybko do lamusa.