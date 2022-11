Zima nie zamrozi walk na Ukrainie. Rosjanie kupują prywatne bunkry

Siły ukraińskie kontynuują przejmowanie kontroli nad prawym brzegiem Dniepru w obwodzie chersońskim. Zaatakowały rosyjską bazę wojskową w Czapłynce w tym obwodzie, 50 km na południe od Berysławia na wschodnim brzegu Dniepru.

Siły rosyjskie prowadzą działania ofensywne na kierunkach Bachmut, Awdiiwka i Wuhledar. Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że siły rosyjskie zajęły Mayorsk, na południowy wschód od Bachmuta.

Wojska rosyjskie wycofują się z lewego brzegu Dniepru i koncentrują siły i sprzęt w Melitopolu w obwodzie zaporoskim i Mariupolu w obwodzie donieckim.

Do wyzwolonego Chersonia przybył prezydent Wołodymyr Zełenski. Padła ważna deklaracja: Ukraina jest gotowa na pokój. Chersoń jest wciąż w zasięgu rosyjskich rakiet, a wojska rosyjskie są wciąż blisko.

Rosjanie wciąż działają ofensywnie i nie zamierzają ograniczyć działań wojennych do końca jesieni i zimy. Rozpoczynają nową ofensywę w obwodzie donieckim.

Wyparcie Rosjan z przyczółku chersońskiego zluzowało prawie 40. tys. żołnierzy ukraińskich, ok. 12 brygad, których można skierowanych do obrony Donbasu lub do działań zaczepnych na odcinek zaporoski.

Po wyzwoleniu Chersonia pojawiły się informację, że odwrót Rosjan to część umowy pomiędzy USA i Ukrainą a Rosją. Inaczej wycofanie rosyjskich wojsk z Chersonia, przy zniszczeniu mostów, przez które wycofywali się rosyjscy żołnierze, mogłoby się skończyć masakrą, ale i znacznymi stratami w armii ukraińskiej.

Według ISW zima nie zatrzyma walk. Przeciwnie mogą się nawet nasilić, gdyż rosyjscy generałowie potrzebują sukcesów. Jednocześnie to też dobry moment dla Ukraińców do dalszych działań ofensywnych. Atakując Ukraińcy mogliby odciąć całe rosyjskie ugrupowanie w rejonie Zaporoża i odciąć Krym.

Wciąż pojawia wiele informacji o zacofaniu technologicznym rosyjskich żołnierzy Podczas okradania domu na południu Ukrainy jeden z okupantów przystawił właścicielce karabin do głowy, żądając, by zdradziła mu kod dostępu do sejfu. Jak się okazało, chodziło mu o robota kuchennego.

Prezydent Rosji Władimir Putin zaproponował poprawkę do projektu ustawy, która pozwoliłaby rosyjskim urzędnikom odebrać rosyjskie obywatelstwo za rozpowszechnianie fałszywych informacji o rosyjskiej armii, udział w ekstremistycznych lub niepożądanych organizacjach lub nawoływanie do naruszania rosyjskiej integralności terytorialnej.

W Rosji w 2022 r. kilkukrotnie wzrosło zapotrzebowanie na prywatne bunkry, które Rosjanie zaczęli kupować po ogłoszeniu mobilizacji. Kwoty ich budowy sięgają nawet 20 mln rubli, czyli 1,5 mln złotych.