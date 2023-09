Ziścił się koszmar Rosjan i marzenie Ukraińców. O tę broń zabiegali od dawna

Ukraińcy dostaną pociski dalekiego zasięgu ATACMS. Obietnicę dostaw miał złożyć prezydent Joe Biden. To od dawna marzenie Ukrainy i koszmarny sen Rosjan.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Siły ukraińskie przedarły się przez rosyjskie fortyfikacje polowe na zachód od Werbowe w zachodnim obwodzie zaporoskim.

Rosyjskie "twierdze" wojskowe w obwodzie kurskim są w dużej mierze opuszczone i jedynie imitują pozycje obronne.

Dowódca ukraińskiej Grupy Sił Tawrijsk gen. Oleksandr Tarnawskij w rozmowie z CNN powiedział, że siły ukraińskie dokonały przełomu na lewej flance w pobliżu Werbowe i że kontynuują natarcie.

Dostępne na rynku zdjęcia satelitarne wskazują, że siły ukraińskie w ciągu ostatnich 96 godzin w sposób zgodny z oświadczeniem Tarnawskiego przybliżyły ciężki sprzęt do Werbowego. W ocenie amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) tempo postępu sił ukraińskich w pobliżu przełomu pozostaje niejasne.

ISW ocenia, że siły ukraińskie przedarły się przez rosyjskie fortyfikacje polowe na zachód od Werbowe w zachodnim obwodzie zaporoskim, ale nie pokonały wszystkich przygotowanych rosyjskich pozycji obronnych w pobliżu miasta.

Fortyfikacje te nie stanowią jednak ostatniej linii obronnej głębokiej obrony Rosji w tym obwodzie. To raczej specyficzny szereg najlepiej przygotowanych fortyfikacji polowych, rozmieszczonych jako część niemal ciągłego pasa rowów przeciwczołgowych.

Są tam też zęby smoka i ufortyfikowane pozycje bojowe rozmieszczone od 1,7 do 3,5 km na zachód od Werbowe. Siły ukraińskie atakują również Nowoprokopowkę, wieś położoną 1,5 km bezpośrednio na południe od Robotyne.

Ukraińska kontrofensywa w zachodnim obwodzie zaporoskim prawdopodobnie zniszczyła, a raczej uczyniły niezdolną do walki rosyjską 810. Brygadę Piechoty Morskiej Floty Czarnomorskiej. Brygada się wycofała, a na froncie zastąpiły ją rosyjskie jednostki powietrzno-desantowe.

Kolejny atak ukraińskich rakiet w Sewastopolu. Trafiły w dowództwo Floty Czarnomorskiej

22 września szef Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego Ukrainy (GUR) generał broni Kyryło Budanow stwierdził, że siły ukraińskie osiągnęły swój cel, jakim było unieruchomienie sił rosyjskich w Bachmucie i uniemożliwienie ich przeniesienia do innych obszarów działań, jak południowa Ukraina.

Siły rosyjskie w nocy z 22 na 23 września przeprowadziły serię ataków rakietowych i dronów na Ukrainę. Skierowały w kierunku Odessy 19 dronów uderzeniowych typu Shahed-136/131, dwie naddźwiękowe rakiety Onyx oraz 12 pocisków Kalibr.

Tej nocy siły obrony powietrznej zestrzeliły 19 Shahedów i 11 Kalibrów, których wojska rosyjskie użyły do ataku na Ukrainę.

Rosjanie wystrzelili też cztery rakiety balistyczne na lotnisko w Krzemieńczuku w obwodzie połtawskim. Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że obrońcy zniszczyli 14 z 15 dronów Shahed-131/136.

Do silnej eksplozji doszło w sobotę rano, 23 września, w Sewastopolu na okupowanym przez Rosję Krymie. Pomimo pełnej gotowości rosyjskiego systemu obrony i sztucznemu zadymieniu portu oraz zestrzeleniu według rosyjskiego Ministerstwa Obrony Narodowej pięciu ukraińskich pocisków manewrujących, Ukraińcom udało się trafić w budynek dowództwa Floty Czarnomorskiej.

Szef wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) generał Kyryło Budanow poinformował, że w wyniku ataku rakietowego na sztab Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu na okupowanym przez Rosję Krymie zginęło co najmniej 9 osób, a 16 zostało rannych. Wśród nich byli dwaj wysocy rangą generałowie.

Gen. Ołeksandr Tarnawski, dowódca zgrupowania wojsk ukraińskich w obwodzie zaporoskim i części obwodu donieckiego (zgrupowanie Tauryda), w rozmowie z amerykańską stacją CNN powiedział, że największy przełom w kontrofensywie jeszcze nie nadszedł.

Według niego może on nastąpić po ewentualnym zajęciu przez siły ukraińskie miasta Tokmak. Zdobycie Tokmaku to "minimalny cel" potrzebny do sukcesu kontrofensywy.

Ani jesień, ani zima nie zatrzyma kontrofensywy prowadzonej przez siły ukraińskie

Jesienne deszcze, które zmienią tereny południowej Ukrainy w grząski grunt, utrudnią przejazd ciężkiego sprzętu, ale jak powiedział Tarnawski, oddziały ukraińskie działają w małych grupach i przemieszczają się pieszo. Zima nie zatrzyma kontrofensywy prowadzonej przez siły ukraińskie.

Marzenie Ukraińców i koszmarny sen Rosjan: Ukraińcy dostaną pociski dalekiego zasięgu ATACMS. Obietnicę dostaw miał złożyć prezydent Joe Biden. Dania zadeklarowała przekazanie Ukrainie 45 czołgów, w tym 30 maszyn typu Leopard 1A5. Reszta to zmodernizowane czołgi T-72EA.

Duńskie Ministerstwo Obrony przyznało, że nie wszystkie dostarczone czołgi są w pełni sprawne. Okazało się, że 10 czołgów została przekazana z drobnymi usterkami, czym musieli zająć się ukraińscy mechanicy.

Naprawy kolejnych 10. czołgów, z czego 2 podobno z poważnymi uszkodzeniami podjęli się Polacy. Ostatnio Ukraina odmówiła przyjęcia od Niemiec 10 czołgów Leopard 1A5, ze względu na to, że sprzęt miał uszkodzenia, których ukraińskie wojsko nie było w stanie naprawić.

W sobotę ukraińskie Narodowe Centrum Oporu podało, że rosyjskie "twierdze" wojskowe w obwodzie kurskim są w dużej mierze opuszczone i jedynie imitują pozycje obronne.

Tak ma wynikać z najnowszych danych z rozpoznania powietrznego. Pokazano zdjęcia. Jeszcze w sierpniu The Kyiv Independent podał informację, że Rosja wydała 10 mld rubli na budowę fałszywych fortyfikacji, które mają wprowadzać w błąd ukraińskich wojskowych.

Waszyngton chce od Polski wyjaśnień po wypowiedzi premiera Morawieckiego

Siergiej Ławrow powiedział podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, że Rosja jest gotowa do negocjacji, ale nie będzie rozważać żadnych propozycji zawieszenia broni, ponieważ kiedyś to rozważali i zostali oszukani przez Zachód.

Zarzucił Zachodowi, że nie ma innej podstawy do pokoju niż "formuła Zełenskiego", a formuła ta jest absolutnie nierealna i wszyscy o tym wiedzą.

Jak podał serwis informacyjny Bloomberg, napięcia między Polską a Ukrainą wzbudziły obawy Stanów Zjednoczonych. Waszyngton chce od Polski wyjaśnień po wypowiedzi premiera Morawieckiego o nieuzbrajaniu Ukrainy. Na portalu telewizji CNN padły ostre słowa na temat relacji polsko-ukraińskich.

W konkluzji stwierdzono, że Polska nadal będzie zbroiła Ukrainę, a narracja polityków została wytoczona wyłącznie na potrzeby kampanii wyborczej. Według analityków ISW rosyjskie próby pogorszenia stosunków Ukrainy z Polską są bezowocne.

Od lutego 2022 roku trzech kolejnych dowódców jednego z najbardziej elitarnych rosyjskich pułków powietrznodesantowych walczących na Ukrainie podało się do dymisji lub zginęło.

W pierwszych tygodniach inwazji ówczesny dowódca 247. pułku Konstantin Zizewski został zabity w pobliżu Mikołajowa. Płk Wasilij Popow został najprawdopodobniej zabity na początku września 2023 roku w okolicach Orichiwa w obwodzie zaporoskim.

Z Kolei płk Piotr Popow, prawdopodobnie zrezygnował z dowodzenia. Niezależne rosyjskie media twierdzą, że był to z jego strony gest protestu wobec niezdolności wojska do odzyskania ciał poległych żołnierzy.