Zmiany w wojskowym budżecie. W jednostkach będzie mniej wakatów

Zaledwie 2 tygodnie po wejściu w życie decyzji budżetowej ministra obrony narodowej na rok 2023 r. podpisano pierwszą do niej zmianę. Decyzja ta to kluczowy plan finansowy wojska.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Większość założeń zawartych w decyzji budżetowej nr 8/MON na 2023 r. pozostała bez zmian. Nadal będzie to największy z dotychczasowych budżetów obronnych.

Niektóre wskaźniki się podniosły. Dotyczy to podwyżki uposażeń, które są wyższe niż założone w decyzji budżetowej.

Pierwsza zmiana wprowadzona do decyzji dotyczy przede wszystkim podniesienia współczynnika ukompletowania Sił Zbrojnych żołnierzami w czasie pokoju.

Zmiany w decyzjach budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej nie są niczym nowym. Zdarzają się każdego roku i są publikowane w Dzienniku Urzędowym MON. W tym roku jednak pierwsza z nich pojawiła się bardzo szybko.

Decyzję budżetową nr 8/MON na 2023 r. ministerstwo podpisało i opublikowało 17 lutego, a już 6 marca opublikowano pierwszą do niej zmianę nr 16/MON. To kluczowy plan finansowy dla jednostek i instytucji wojskowych. Zacznijmy więc od pieniędzy.

Jakie będą wydatki majątkowe na armię? Więcej niż przewiduje ustawa

W ustawie budżetowej przyjętej przez Sejm w połowie grudnia 2022 r., a podpisanej przez prezydenta RP 3 stycznia 2023 r., zaplanowano budżet na Siły Zbrojne, zgodnie z formułą 3 proc. PKB, w wysokości 97,4 mld zł.

W decyzji nr 8 szefa MON z 17 lutego br. ustalono te wydatki na kwotę 96 mld 920,5 mln zł (w 2022 r. 57,1 mld zł). To 3 proc. PKB, przy planowanym wzroście dochodu narodowego jedynie o 1,7 proc. i planowanej inflacji - 9,8 proc. Do tego dochodzą pozabudżetowe dodatkowe środki z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych szacowane na 30-40 mld zł.

W strukturze wydatków prawie 42 proc. budżetu MON stanowią wydatki majątkowe, czyli na zakup sprzętu i uzbrojenia, inwestycje budowlane oraz prace badawczo-rozwojowe związane z obronnością. Stanowi to wzrost o ponad dwie trzecie, nie licząc wydatków z funduszu wsparcia. Jest to znacznie wyższy poziom od wymaganych ustawą o obronie ojczyzny (20 proc.).

Ze służby odeszło więcej żołnierzy zawodowych niż zakładano. Trzeba zniechęcić do odejść

Na zadania dotyczące modernizacji technicznej ujęte w programach operacyjnych planuje się wydać ponad 16 mld zł. Będą one składać się m.in. z wydatków na system obrony powietrznej, w tym dostawę zestawów rakietowo-artyleryjskich Pilica+, stacji radiolokacyjnych Bystra, zestawów rakietowych średniego zasięgu Wisła, systemów rakietowo-artyleryjskich Pilica, rakiet przeciwlotniczych Piorun, dalszą modernizację stacji radiolokacyjnych NUR-21.

Na infrastrukturę wojskową na 2023 r. zaplanowano wydać 5,447 mld zł, z czego aż 4,791 mld zł przeznaczono na inwestycje budowlane, w tym 208 mln zł na realizację inwestycji na rzecz Sił Zbrojnych USA w Polsce. Ponadto 656 mln zł przeznaczonych zostanie na inwestycje w ramach uczestnictwa Polski w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa.

Założono średnioroczny limit stanów żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy w obronie narodowej na poziomie nie wyższym niż 125 651. Po raz pierwszy w decyzji budżetowej nie podano planu, ilu żołnierzy zawodowych odejdzie z wojska.

W ubiegłorocznej decyzji z 14 lutego przyjęto liczbę 5300, ale limit został znacznie przekroczony. Z wojskowego munduru zrezygnowało 8988 żołnierzy i kolejne 4392 zwolniło się w styczniu br.

W marcu kadra zawodowa WP otrzyma też podwyżki uposażeń w podobnej wysokości jak w całej sferze budżetowej, czyli o 7,8 proc. Po raz pierwszy jednak nie od stycznia, lecz od marca.

Zapewne stanie się tak w celu zniechęcenia żołnierzy do odchodzenia na emeryturę w styczniu i lutym. Wówczas, po podwyżce uposażenia, mogliby jeszcze dostać marcową, najwyższą z dotychczasowych waloryzację emerytury.

Sposobem na niskie wynagrodzenia mają być nagrody. Warto być "starym wiarusem"

W opublikowanym na początku marca projekcie rozporządzenia MON dotyczącego uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych zapisano, że stawki od szeregowego do generała zwiększą się od marca o 400 zł brutto.

Jednak według MON wynagrodzenia kadry zawodowej WP w tym roku mają być wyższe blisko o 1200 zł i średnio wyniosą prawie 8 tys. zł. Skąd taka rozbieżność?

Otóż w podanym przez MON wzroście średniego wynagrodzenia żołnierzy obok zasadniczego uposażenia uwzględniono również nagrody i dodatki, włącznie z uchwalonym 1 marca nowym świadczeniem za długoletnią służbę po 15 latach o 1 proc. rocznie i 15 proc. po 25 latach służby.

To m.in. powoduje, że zarobki żołnierzy zwiększą się o 16,8 proc. Dla wielu z nich jedynie teoretycznie. Świadczenia te są wliczane do podstawy wymiaru emerytury lub renty, ale dopiero po osiągnięciu przez żołnierza 32 lat wysługi.

Na świadczenia pieniężne z tytułu zaopatrzenia emerytalnego byłych żołnierzy zawodowych i ich rodzin przeznaczono 9 mld 542 mln zł. Te środki uwzględniają waloryzację emerytur o 14,8 proc. Uwzględniono też podwyżki dla pracowników wojska, w tym przypadku od stycznia, również w wysokości 7,8 proc. Przewidziano na nie 73,6 mln zł, kilkakrotnie więcej niż w ubiegłym roku.

Związkowcy z resortu obrony narodowej od dawna domagają się rozpoczęcia negocjacji w sprawie uaktualnienia tabel zaszeregowania w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (PUZP), bowiem wiele stanowisk dla pracowników wojska jest klasyfikowanych poniżej minimalnego wynagrodzenia w państwie.

Ratują ich nagrody, które sięgają od 10 do nawet 120 proc. wynagrodzenia podstawowego (średnio ok. 30 proc.), ale to nie jest rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich. W decyzji podano, że zmiany organizacyjno-etatowe dotyczące utrzymania stanów osobowych żołnierzy zawodowych będą kosztować ok. 387 mln zł.

Poprawka decyzji MON nie zmieniła planowanej liczby żołnierzy w służbie. Błąd w druku?

Wskaźnik ukompletowania żołnierzami zawodowymi Sił Zbrojnych RP czasu „P” (stan ewidencyjny) przyjęto na poziomie 78 proc. W 2022 r. wskaźnik ten określono na 82 proc. Oznacza to, że w jednostkach żołnierze w służbie mają zajmować 82 proc. lub więcej ogółu stanowisk określonych etatem na czas pokoju.

Ten wskaźnik był wyższy również w 2021 r., bo wynosił 81 proc., jak również w 2020 r. - 80 proc. Jego obniżenie znaczyłoby, że nawet jeśli powstanie więcej jednostek wojskowych, to i tak będą niżej ukompletowane niż dotychczas.

Pierwsza zmiana w decyzji budżetowej dotyczyła właśnie zmiany współczynnika ukompletowania żołnierzami zawodowymi Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju. Zdecydowano, że zostanie on podniesiony do 82 proc.

MON w decyzji nr 16/MON nie zmienił jednak wcześniejszego zapisu do wykonania w 2023 r., przewidującego utrzymanie ewidencyjnego stanu osobowego Sił Zbrojnych RP na poziomie równym lub większym od 125 651 żołnierzy.

Jeśli jest to liczba wskazana przy ukompletowaniu 78 proc., to po podniesieniu tego wskaźnika powinna wzrosnąć przynajmniej o 4 proc.

To zmieniłoby nieco wydatki wojska, dlatego część analityków uważa, że dane wprowadzone do zmiany decyzji budżetowej mogą najprawdopodobniej wynikać bardziej z błędu pisarskiego w oryginalnej decyzji niż ze zmian w planowanym rozwoju Sił Zbrojnych RP.