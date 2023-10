Zmniejszanie liczebności armii to zbrodnia. Szef MON ostrzega przed planami opozycji

300 tys. żołnierzy Wojska Polskiego to jest minimum, jakie Polska powinna posiadać, żeby była bezpieczna; ten cel jest do osiągnięcia - mówił w piątek szef MON Mariusz Błaszczak.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wziął udział w uroczystości z okazji Święta Wojskowych Centrów Rekrutacji. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji to instytucja, która zajmuje się promocją i popularyzacją służby w Wojsku Polskim oraz pozyskiwaniem żołnierzy do służby zawodowej i terytorialnej. Powołana została w 2022 r., po wejściu w życie ustawy o obronie ojczyzny.

Od czasu wejścia w życie ustawy o obronie ojczyzny blisko 50 tys. żołnierzy przeszło przez dobrowolną zasadniczą służbę wojskową

Minister Błaszczak zwracał uwagę, że praca Wojskowych Centrów Rekrutacji zaowocowała tym, że Wojsko Polskie liczy dziś 187 tys. żołnierzy. Wskazywał, że od czasu wejścia w życie ustawy o obronie ojczyzny blisko 50 tys. żołnierzy przeszło przez dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. "To jest nasz wspólny sukces" - ocenił.

"Wojsko Polskie rośnie w siłę, rozrasta się. 300 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego to jest minimum, jakie Polska powinna posiadać, żeby była bezpieczna. To jest nasz cel i jest on do osiągnięcia, tylko trzeba konsekwentnie pracować" - oświadczył szef MON.

Zmniejszanie liczebności polskiej armii Błaszczak uznał za "zbrodnię".

Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji gen. Mirosław Bry: rozbudowa WP od 300 tys. jest realnie możliwa

Podczas uroczystości głos zabrał również szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji gen. Mirosław Bryś. "Mija półtora roku od wejścia w życie ustawy o obronie ojczyzny. Ustawy, która powołała do życia terenowy organy wykonawcze ministra obrony narodowej; ustawy, która przyniosła nam ogromny sukces, który powinniśmy kontynuować i rozwijać" - mówił generał.

Sukcesem, jest jak mówił zwiększanie liczebności polskiej armii, a tym samym zwiększanie potencjału militarnego naszego kraju. "Tylko w tym roku Wojskowe Centra Rekrutacji odwiedziło ponad 70 tysięcy osób, które złożyły powołanie do służby wojskowej" - podkreślił.

Ocenił, że rozbudowa WP od 300 tys. jest realnie możliwa. "Wiele osób mówiło, że nie damy rady, że to się nie uda. Dziś mogę z całą pewnością powiedzieć, że plany rozbudowy armii do 300 tysięcy są jak najbardziej możliwe" - zapewnił.

"Choć stoimy przed kolejnymi wyzwaniami, bo nie wszyscy chcą pracować szybko, sprawnie i nowocześnie, to przezwyciężymy te trudności" - podkreślił.