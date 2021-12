Żołnierze dostali nowe Kraby. To największy kontrakt Wojsk Lądowych

Na cztery dni przed końcem 2021 r. w Rzeszowie Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, przekazał pierwszą baterię samobieżnych armatohaubic Krab żołnierzom 18. Dywizji Zmechanizowanej. Osiem 155-mm Krabów na podwoziu gąsienicowym wraz ze specjalistycznymi wozami trafiło do 4. dywizjonu artylerii samobieżnej z Jarosławia z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, jednej z 3 brygad w strukturach 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Wsparcie ogniowe brygady

Nowa dywizja na wschodzie Polski

Do takiego wniosku doszli niedawno Amerykanie, którzy wcześniej postawili na rakiety, mające zastąpić działa lufowe. Teraz US Army rozwija szeroką gamę nowych zdolności artyleryjskich, m.in. dotyczących długolufowych haubic o zwiększonym zasięgu, które mają strzelać dwa razy szybciej niż jakiekolwiek inne działo artyleryjskie.Samobieżne 155-mm armatohaubice Krab, które dostaje wojsko, przeznaczone są do wsparcia ogniowego pododdziałów szczebla brygady. Działa mogą wykonywać zadania ogniowe na odległość do 30 km klasyczną amunicją artyleryjską oraz do 40 km amunicją z dodatkowym napędem gazogeneratorowym.Mogą też prowadzić ogień amunicją precyzyjnego rażenia. Kierowanie ogniem jest w pełni automatyczne. Prowadzi się je z wykorzystaniem Zautomatyzowanego Zestawu Kierowania Ogniem TOPAZ.Zobacz też: Mariusz Błaszczak: Pierwsze bojowe strzelanie systemu Narew w 2026 roku

W skład baterii Krabów, które otrzymali jarosławscy artylerzyści, oprócz 8 samobieżnych armatohaubic 155 mm, wchodzą również: wóz dowodzenia dowódcy baterii, dwa wozy dowódców plutonu, dwa wozy amunicyjne, wóz remontu uzbrojenia i elektroniki oraz wóz sztabowy dowódcy dywizjonu.Jak podkreśla resort obrony, ważny jest fakt, że to nowoczesne uzbrojenie trafi do 18. DZ, tworzonej decyzją ministra obrony narodowej z 2018 roku na wschodzie Polski, która stanowi kluczowy element wzmocnienia ściany wschodniej.W czerwcu 2021 r. dowództwo 18. Dywizji z powodzeniem przeszło certyfikację, czyli sprawdzian zdolności do planowania i organizowania walki podczas największego i najważniejszego ćwiczenia Dragon-21.W skład 18. Dywizji Zmechanizowanej wchodzą: 1. Warszawska Brygada Pancerna z Wesołej, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, 19. Brygada Zmechanizowana z Lublina, a także 18. Pułk Logistyczny z Łomży i 18. Batalion Dowodzenia z Sielec.W trakcie formowania są 18. Pułk Przeciwlotniczy w Sitańcu koło Zamościa, 18. Pułk Artylerii w Nowej Dębie oraz 18. Batalion Rozpoznawczy w Przasnyszu.