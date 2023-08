Minister obrony narodowej zatwierdził trzy umowy z Polską Grupą Zbrojeniową o wartości 1,2 mld zł na nowe pojazdy dla wojska. Wśród nich są ciężkie wozy bojowe piechoty. Co to za broń?

MON zamierza pozyskać ciężki bojowy wóz piechoty (CBWP). Zrezygnowano z jego pływalności.

Wiele wskazuje jednak na to, że cięższy brat Borsuka zostanie zbudowany w Polsce, choć wciąż jest możliwa tu pewna współpraca z Koreańczykami. Co ważne, produkcja CBWP ma ruszyć w 2025 roku, czyli w zaledwie rok po rozpoczęciu seryjnej produkcji Borsuka.



Problemem mogą jednak być ograniczone moce wytwórcze Polskiej Grupy Zbrojeniowej i należącej do niej Huty Stalowa Wola. Potrzeby są zaś ogromne, bo przestarzałe BWP-1 nadają się dziś bardziej do muzeum, niż na współczesne pole walki.



Ogłoszenie nowych umów z Polską Grupą Zbrojeniową tuż przed 15 sierpnia można by potraktować je jako okazjonalny prezent dla armii. Niemniej są zapowiedzią bardzo istotnej zmiany, której nasze wojsko potrzebuje od zaraz.

Ciężki, uzbrojony, pojemny. To będzie sprzęt nastawiony na współpracę z czołgami Abrams

O tym, że MON zamierza pozyskać ciężki bojowy wóz piechoty (CBWP), dowiedzieliśmy się w lutym 2023 r., kiedy szef MON-u Mariusz Błaszczak przekazał, że Rada Modernizacji Technicznej zatwierdziła projekt cięższego niż BWP Borsuk wozu.

Dowiedzieliśmy się wtedy, że CBWP docelowo będą współpracować na polu walki z czołgami M1A1 i M1A2 Abrams 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Do tych informacji doszły następne, że nowy wóz, tak samo jako Borsuk, będzie korzystał ze zdalnie sterowanej wieży ZSSW-30. Będzie ona wyposażona w armatę kal. 40 mm i kierowane pociski przeciwpancerne.

Nowy pojazd ma wykorzystać platformę samobieżnej haubicy koreańskiej K9, która jest większa i cięższa niż ta zastosowana w Borsuku. Ten oparty jest na uniwersalnej, modułowej platformie gąsienicowej (UMPG). Warto wspomnieć, że na koreańskim podwoziu działa też polska armatohaubica Krab.

Dzięki tak solidnej podstawie cięższy od Borsuka wóz będzie dysponował lepszym opancerzeniem i będzie mógł przewozić więcej żołnierzy (Borsuku jest miejsce dla sześciu żołnierzy). Wóz nie będzie jednak mógł pływać. Do czasu ogłoszenia informacji o pozyskaniu ciężkiego wozu dla piechoty był to obowiązkowy wymóg.

Resort obrony rezygnuje z wymogu pływalności bojowych wozów piechoty

Przez dziesiątki lat MON nie wyrażało zainteresowania ciężkimi, niepływającymi bojowymi wozami piechoty, mimo że tego rodzaju konstrukcje, jak choćby warianty rozwojowe koncepcji Andersa, przedstawiał rodzimy przemysł i oferowali producenci zagraniczni.

To przez wymóg pływalności wydłużyły się prace nad Borsukiem. Inżynierowie musieli bowiem rozwiązać problem połączenia silnego opancerzenia z pływalnością wozu, co okazało się nie lada wyzwaniem. Od początku programu Borsuk dyskutowano też nad cięższą platformą.

Należąca do PGZ Huta Stalowa Wola, pracująca przy projekcie Borsuka razem z Grupą WB, opracowała też jego drugi, cięższy, niepływający model na podwoziu Kraba produkowanego na licencji podwozia koreańskiego działa samobieżnego K9 z większym działem i o zwiększonej ochronie.

Wóz miał przyjechać z Korei Południowej. Prawdopodobnie nie zaliczył testu

Do niedawna jednak wiele wskazywało na to, że nowy ciężki bojowy wóz piechoty przyjedzie do Polski z Korei Południowej. W połowie 2022 r. resort obrony wydawał się być zainteresowany pozyskaniem koreańskiego bojowego wozu piechoty AS21 Redback o masie bojowej nawet ponad 40 ton. Borsuk w wariancie podstawowym waży 28 ton.

W 18. Dywizji Zmechanizowanej oraz na poligonie w Nowej Dębie odbyły się testy Redbacka, które według nieoficjalnych wypowiedzi specjalistów okazały się nie do końca satysfakcjonujące. To wtedy prawdopodobnie zaczęto na poważnie rozważać budowę polskiego ciężkiego wozu bojowego przez krajowy przemysł.

Dotychczas jednak przekaz na temat polskiego CBWP nie był do końca spójny. Nawet po zatwierdzeniu przez MON umowy ramowej na nowe ciężkie BWP nie było jasne, co to będzie za wóz. Słyszeliśmy na ten temat sprzeczne informacje.

Najpierw podano, że podstawą nowej konstrukcji będą elementy haubicy samobieżnej Krab/K9. Następnie jednak Polskie Radio 24 poinformowało, że nowy ciężki bojowy wóz piechoty ma być stworzony na podstawie BWP Borsuk, który dysponuje innym podwoziem.

Ostatecznie Agencja Uzbrojenia zapewniła jednak, że CBWP będzie bazował na elementach podwozia Krab/K9 ze zdalnie sterowanym systemem wieżowym produkcji polskiej.

Wiadomo też już, że nowy pojazd będzie uzbrojony w zdalnie sterowany system wieżowy (ZSSW). Mowa jest o produkowanej w kraju bezzałogowej wieży ZSSW-30, zintegrowanej z przeciwpancernymi pociskami kierowanymi Spike, która jest głównym uzbrojeniem pływających wozów bojowych Borsuk oraz części transporterów opancerzonych Rosomak.

Polska wieża wpisuje się w zasadnicze założenia nowego wozu, który ma zapewniać wysoki stopień ochrony i dużą siłę ognia pododdziałom zmechanizowanym oraz współpracować z czołgami.

Wojsko Polskie potrzebuje nowych bojowych wozów piechoty na wczoraj

Przy budowie nowego wozu możliwa jest jednak wciąż współpraca z Koreańczykami. Pokładają oni bowiem duże nadzieje w wykorzystaniu nowych, budowanych wspólnie z Polakami systemów podwozi armatohaubicy Krab. Polscy inżynierowie wprowadzili tam tak wiele zmian, że obecnie podwozia te nie przypominają tych licencyjnych. I nadal, wykorzystując doświadczenia z wojny w Ukrainie, je usprawniają.

Wiele wskazuje zatem na to, że nowy ciężki bojowy wóz piechoty zbudujemy siłami rodzimego przemysłu obronnego, choć z pewnością we współpracy z koreańskim partnerem. Do końca też nie wiadomo, ile w nim będzie polskich, a ile koreańskich elementów.

To oczywiście „papierowe” rozważania. Najważniejsze jednak i optymistyczne zarazem jest to, że w końcu będziemy mieli następców stareńkich BWP-1, które właściwie nie nadają się na współczesne pole walki.

Produkcja Borsuka ma ruszyć w 2024 r. W tym też roku pierwsze wozy w wersji podstawowej (łącznie ma być 11 różnych wersji) powinny trafić do żołnierzy. Umowa ramowa zakłada, że mamy ich mieć łącznie 1,4 tys.

Jego cięższy brat ma zacząć trafiać do polskiej armii już w rok później. Według umowy ramowej zakupionych ma zostać docelowo 700 CBWP krajowej produkcji.

Wciąż nie wiadomo jednak, ile egzemplarzy obu pojazdów będzie w stanie produkować HSW rocznie. Tymczasem Wojsko Polskie powinno całkowicie zastąpić przestarzałe BWP-1 praktycznie od zaraz.