Żołnierze NATO są już na Ukrainie

Dokumenty, które mają pochodzić z Pentagonu, wskazują, że na Ukrainie są żołnierze NATO. Najwięcej, bo aż 50, ma być Brytyjczyków. Podobno nie biorą jednak udziału w walkach.

Poniżej prezentujemy zestawienie najnowszych informacji dotyczących wojny na Ukrainie.

Sensacyjne doniesienia. Jednak żołnierze wojsk z państw NATO są na Ukrainie. Ujawniono z jakich państw. Nie biorą jednak udziału w walkach.

Coraz więcej opinii, że wielkiego uderzenia ze strony Ukraińców nie będzie. Oni nie mogą sobie pozwolić na nadmierne straty.

Bank Światowy szacuje, że Ukrainie jeszcze w tym roku będzie potrzebować 411 mld dolarów, w tym 14 mld dol. na odbudowę infrastruktury.

Rosyjskie media pokazały nagranie z "wyzwolonego Bachmutu". Niegdyś tętniące życiem miasto zamieniło się w stertę gruzów. Z ukraińskich doniesień wynika, że wciąż tam są ludzie, których żołnierze ukraińscy i wolontariusze, nazywani białymi aniołami starają się ewakuować.

Według amerykańskich analityków Ukraina przygotowuje do spodziewanej kontrofensywy około 16 nowych brygad, co oznacza 90-100 tys. żołnierzy. Nie wiadomo, gdzie zostaną użyte. Rosja obawia się, że Ukraińcy zaatakują na południu i tam rozbudowuje obronę.

Niektórzy eksperci przestrzegają jednak, by nie ulegać złudzeniom o wielkiej ukraińskiej kontrofensywie, która ma się wkrótce rozpocząć. Wielkiego uderzenia ze strony Ukraińców ma nie być, bo nie mogą sobie pozwolić na nadmierne straty. Rosjanie dysponują o wiele większym potencjałem ludzkim.

Korea Południowa pożyczy Amerykanom amunicję, aby USA mogły wspierać Ukrainę

Bank Światowy wyliczył, że jeszcze w tym roku będzie trzeba przeznaczyć na pomoc Ukrainie 411 mld dolarów, z czego 14 mld dol. trafiłoby na sfinansowanie krytycznych i priorytetowych inwestycje w Ukrainie.

Najpilniejsza będzie odbudowa sektorów transportu, mieszkaniowego i energetycznego, który zniszczony jest w 50 proc. 411 mld dol. to ponad dwukrotność PKB Ukrainy uzyskanego w 2021 r.

Południowokoreański dziennik „Tonga Ilbo" podał, że Korea Południowa uzgodniła ze Stanami Zjednoczonymi, iż wypożyczy im 500 tys. pocisków artyleryjskich, co ma dać Waszyngtonowi większą swobodę w przekazywaniu amunicji Ukrainie.

Amerykańska Agencję Wywiadu Obronnego ogłosiła, że Rosja straciła w tej wojnie łącznie od 189 tys. do 223 tys. ludzi. Z czego 35-43 tys. to zabici, a 154-180 tys. to ranni.

Ukraina miała stracić od 124 do 131 tys. żołnierzy, z czego 15-17 tys. to zabici, a 109-113 tys. to ranni. Jak podkreślają Amerykanie liczby te są ok. 10 razy większe niż jakiekolwiek publiczne dane dotyczące ofiar opublikowane przez Moskwę lub Kijów.

Bestialstwo staje się krwawą marką rosyjskich żołnierzy. Taka też ma być Rosja

Dokumenty, które rzekomo wyciekły w ostatnich dniach z Pentagonu, wciąż budzą emocje. Temperaturę podniosły zwłaszcza te, które świadczą, że na Ukrainie działają jednak żołnierze sił specjalnych z państw NATO.

Najwięcej, bo aż 50, ma być Brytyjczyków. Prócz tego jest 17 żołnierzy z Łotwy, 15 z Francji, 14 ze Stanów Zjednoczonych i jeden z Holandii. Stany Zjednoczone i Łotwa potwierdziły, że ich żołnierze są na Ukrainie. Zapewniły jednak, że nie biorą udziału w walkach. Według Brytyjczyków zaś dane te są mocno rozbieżne.

Dokumenty amerykańskie pokazują również zaniepokojenie Waszyngtonu ukraińskimi uderzeniami w głąb Rosji, a nawet potencjalnie na Moskwę. Chodzi o wpływ, jaki takie działania ofensywne mogłyby mieć na pozycję Chin. Mogłyby zwiększyć dostawy uzbrojenia dla Rosji.

W jednym z dokumentów pt. "Walka o Donbas" ocenia się, że prawdopodobnie dojdzie do impasu w ciągu 2023 r. Opracowujący go analitycy uważają, że rosyjska kampania po wyczerpaniu sił w Donbasie najprawdopodobniej utknie w ślepym zaułku, co utrudni osiągnięcie moskiewskiego celu, jakim jest zajęcie całego regionu w 2023 r.

- Jest coś, czego nikt na świecie nie może zignorować: Jak łatwo te bestie zabijają - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po obejrzeniu filmu, na którym Rosjanie odcinają głowę ukraińskiemu żołnierzowi.

Kreml przyznał, że nagranie jest straszne, ale podaje w wątpliwość, czy zrobili to rosyjscy żołnierze. Twierdzi, że trzeba sprawdzić najpierw jego autentyczność. Po publikacji w internecie wideo z dekapitacji ukraińskiego jeńca przez Rosjan płyną słowa oburzenia z całego świata.

Polska przekazała Ukrainie już około 300 czołgów. Jeszcze w tym roku trafią do nas amerykańskie Abramsy

Inwestycje w polski przemysł zbrojeniowy i zakupy amerykańskiego uzbrojenia to najważniejsze tematy drugiego dnia wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych.

Premier odwiedził zakłady Lockheed Martin, a także Anniston Army Depot, czyli firmy które produkują dla Polski myśliwce F-35 oraz czołgi Abrams. Powiedział, że zacementowaliśmy właśnie strategiczny sojusz z Ameryką, który jest gwarancją bezpieczeństwa Polski.

Polska przekazała już Ukrainie około 300 czołgów. Amerykańskie czołgi mają trafić do nas w tym i przyszłym roku. Starsze Abramsy, które służyły żołnierzom Korpusu Piechoty Morskiej są sprawdzane technicznie i pojadą do Polski z wyzerowanym przebiegiem.

W Polsce stacjonuje obecnie około 11 tys. amerykańskich żołnierzy. W ubiegłym miesiącu został powołany pierwszy stały garnizon żołnierzy USA w Poznaniu, nazywany Camp Kościuszko.