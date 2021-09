Żołnierze z Rosji i Białorusi przy polskiej granicy. Jest ryzyko prowokacji

Prowadzona przez reżim Łukaszenki wojna hybrydowa z Polską i UE, której elementem jest masowy przerzut migrantów nad wschodnie granic sojuszu, pokazuje, jak ważne dla naszego kraju jest to, co się dzieje tuż za naszą granicą. Od 10 września po drugiej stronie granicznej linii staną dziesiątki tysięcy żołnierzy rosyjskich i białoruskich, biorących udział w ćwiczeniu Zapad-2021.

- To bardziej niepokojące niż wymachiwanie szabelką - mówił WNP.PL gen Różański.Tegoroczne manewry - kilkadziesiąt kilometrów od Polskiej granicy - imponują rozmachem. Weźmie w nich udział łącznie 200 tys. żołnierzy, 80 śmigłowców i samolotów bojowych, 290 czołgów oraz 800 wozów bojowych 15 okrętów.Cel ćwiczeń wskazał pod koniec sierpnia Andriej Kartapołow z rosyjskiego resortu obrony, oświadczając, że wspólne ćwiczenia z Białorusią powinny pokazać krajom NATO - które wysyła wobec Rosji złe sygnały, koncentrując swoje siły w rejonie obwodu kaliningradzkiego - że nie warto niepokoić „rosyjskiego niedźwiedzia”.W Rosji terenem ćwiczeń będzie Zachodni Okręg Wojskowy, obejmujący centrum europejskiej części Rosji z Moskwą i północny zachód wraz z Petersburgiem, a także graniczący z Polską obwód kaliningradzki, jak i regiony graniczące z Białorusią.W białoruskiej części ćwiczeń zaangażowanych zostanie ok. 13 tys. żołnierzy, w tym 2,5 tys. Rosjan oraz 50 żołnierzy z Kazachstanu. Będą ćwiczyć na poligonach w obwodzie brzeskim, w zachodniej części kraju, także w pobliżu granicy z Polską, na poligonach: Obóz-Leśnowski, Domanowski, Różański oraz na poligonie Hoża w obwodzie grodzieńskim.Tegoroczny Zapad przebiegnie w napiętej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, wywołanej nielegalnymi próbami jej przekraczania przez uchodźców z Bliskiego Wschodu. Bo nic nie wskazuje, aby sytuacja miała się w najbliższych dniach uspokoić.Według założeń przedstawionych przez Ministerstwo Obrony Białorusi, mają to być typowe manewry obronne... Jednak w tym roku, prócz działań zgrywających i ogniowych w obronie, przewiduje się również ćwiczenia wojska w sytuacji zaostrzających się konfliktów w regionie i agresji przeciwko państwu związkowemu.Nie znamy szczegółów scenariusza, ale wiadomo, że obejmuje on reakcję na wypadek wzrostu aktywności nielegalnych formacji zbrojnych, organizacji separatystycznych i międzynarodowych struktur terrorystycznych ze wsparciem zagranicznym.Część manewrów będzie odbywała się na Białorusi bezpośrednio przy naszej granicy. Wiemy, że znacząca część tych ćwiczeń usytuowana jest 3 km od polskiej granicy i w okolicach Grodna - podkreślał podczas konferencji prasowej poświęconej wprowadzeniu stanu wyjątkowego Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.Dodał, że będą też przerabiane scenariusze z udziałem wojsk specjalnych białoruskich i rosyjskich, dotyczące zwalczania grup terrorystycznych przenikających z terenu Polski.Zobacz także: PGZ czeka istotna zmiana. Prezes uspokaja związkowców Jak podkreślił, w takiej sytuacji ktoś niezdolny do intelektualnego ogarniania rzeczywistości, biegający w pasie granicznym, mogłaby narazić siebie, ale i państwa polskie i jego obywateli na bardzo poważne konsekwencje i dramatyczne wydarzenia...To kolejny pokaz siły, podczas którego Rosjanie chcą też przetestować różne rodzaje uzbrojenia.Zaplanowano sprawdzian dla zgrupowania lotniczego Floty Bałtyckiej, utworzonego w obwodzie kaliningradzkim, w skład którego wejdą myśliwce, bombowce, śmigłowce i samoloty bezzałogowe, należące do 34. Dywizji Lotniczej Floty Bałtyckiej. Zgrupowanie po raz pierwszy będzie działać w pełnym składzie.Praktyczne możliwości działania w różnych warunkach, zwłaszcza miejskich, w sytuacji zagrożenia atakami grup dywersyjnych, mają też przejść wozy wsparcia ogniowego czołgów Terminator.Przetestuje się też systemy walki radioelektronicznej w wykrywaniu i zagłuszaniu systemów łączności przeciwnika oraz systemy obrony przed atakami dronów.Wiceminister obrony Rosji Tatiana Szewcowa zapowiedziała, że jednym z elementów ćwiczeń stanie się zapewnienie niezakłóconych operacji finansowych w warunkach odłączenia od elektronicznych systemów płatniczych.W ostatnich latach Rosjanie coraz częściej organizują ćwiczenia, w których biorą udział wielkie jednostki, przerzucane setki kilometrów w rejon zagrożenia. Ćwiczenia, zawłaszcza tak kompleksowe i na duża skalę, to najlepszy sposób szkolenia w czasie pokoju dla każdej armii świata.Tak też uważają polscy dowódcy. Problem w tym, że tak ogromne manewry są bardzo drogie... Pewnie dlatego w Polsce ćwiczenia dywizyjne, prowadzone bezpośrednio w terenie, w których biorą udział całe jednostki wraz z broną i służbami logistycznymi, z przemarszami na duże odległości, odbywają się - mówiąc bardzo już eufemistycznie - raczej rzadko...