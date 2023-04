Zremb-Chojnice zarabia na kontraktach wojskowych. Ma zysk większy o 154 procent

Zremb-Chojnice zanotował w 2022 roku 154-proc. wzrost zysku operacyjnego w porównaniu do 2021 roku. Jak wskazuje spółka, o tak dynamicznej poprawie przesądził większy i bardziej marżowy portfel zamówień.

Jak podaje Zremb Chojnice, według szacunkowych danych spółka wypracowała w 2022 roku przychody na poziomie 34,9 mln zł, co daje wzrost o 21,5 proc. wobec 2021 roku. W stosunku do uśrednionej sprzedaży z lat 2020-2021 daje to wzrost o ponad 30 proc. EBIT (zysk przed opodatkowaniem) wyniósł 3,45 mln zł, a EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) sięgnął 4,66 mln zł. W ujęciu rocznym oznacza to poprawę odpowiednio o 154 proc. i 121 proc.

- O dynamicznej poprawie wyników zdecydowało posiadanie większego portfela zamówień, lepszego pod względem jakościowym, co w konsekwencji zdecydowało o wyraźnej poprawie marż - mówi Krzysztof Kosiorek-Sobolewski, prezes Zrembu-Chojnice.

- Większość zrealizowanych w ubiegłym roku kontraktów dotyczyła wykonania specjalistycznych kontenerów dla sił zbrojnych. Udało się też pozyskać nowych klientów, m.in. w obszarze offshore. Nasze ubiegłoroczne wyniki byłyby jeszcze lepsze, gdyby nie duże zawirowania na rynku stali, która podrożała ponad dwukrotnie w wyniku wybuchy wojny w Ukrainie i jej zakup przez pewien okres był reglamentowany - dodaje.

Prezes spółki jest umiarkowanym optymistą jeśli chodzi o perspektywy Zrembu na 2023 rok.

- Nasz tegoroczny portfel zamówień wygląda obiecująco. To może wskazywać, że znowu zrobiły progres jeśli chodzi o przychody. Nadal dominują zamówienia dotyczące budowy kontenerów dla sił zbrojnych, zarówno w kraju jak też za granicą. Nie brakuje również zleceń na specjalistyczne kontenery z obszaru offshore i innych branż - tłumaczy.

Zremb-Chojnice to polski producent kontenerów specjalistycznych: offshore, dla wojska, mudskipów, kontenerów polowych, basketów narzędziowych, a także innych, idealnie dopasowanych do potrzeb klienta. Wszystkie kontenery powstają w zakładzie produkcyjnym w Chojnicach.

Drugim obszarem działalności jest produkcja konstrukcji stalowych.

22,78 proc. udziałów w spółce ma Krzysztof Kosiorek-Sobolewski. 10,74 proc. ma Marcin Garus.