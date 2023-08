Związkowcy nie chcą "nagonki na Nitro-Chem". Napisali list

Związki zawodowe działające w Nitro-Chemie wystosowały list protestacyjny przeciwko publikacjom medialnym, które ukazywały firmę w złym świetle w związku z aferą dotyczącą nielegalnego składowania substancji chemicznych.

Związkowcy napisali list protestacyjny przeciwko działaniom mediów, które obarczają winą Nitro-Chem za aferę z odpadami.

Bydgoskie zakłady chemiczno-zbrojeniowe dają, według związkowców, pracę 480 rodzinom.

Nitro-Chem przekazywał odpady firmom zewnętrznym i nie odpowiadał za dalszy proces utylizacji

- Artykuły i reportaże są tendencyjne, całkowicie jednostronne i uderzające w Nitro-Chem, nasz zakład pracy. W artykułach nie zostały wymienione żadne inne podmioty gospodarcze, a są ich dziesiątki, których odpady znajdują się na tych samych nielegalnych wysypiskach. Dlaczego „rzetelni”, dbający o dobro społeczne dziennikarze nawet słowem o innych nie wspomnieli? - tak piszą związkowcy Nitro-Chemu odnosząc się do publikacji Onetu i TVN24 na temat problemów ze składowaniem odpadów firmy.

Związkowcy w swoim liście protestacyjnym zaznaczają, że w związku z wybuchem afery dotyczącej nielegalnego składowania materiałów chemicznych na nielegalnych składowiskach, niektóre media w swoich materiałach przedstawiały Nitro-Chem jako głównego winowajcę. Tymczasem ich zdaniem afera dotyczyła nieuczciwego zewnętrznego kontrahenta, który odbierał od firmy.

- Nasza firma zapłaciła za ich (odpadów - przyp. red.) utylizację, składowanie i zgodnie z umowami i prawem przeniosła własność na firmy zajmujące się tym. Więc de facto nie były one już nasze. To nie my jesteśmy odpowiedzialni za wydawanie pozwoleń na przechowywanie i unieszkodliwianie, to nie my ustalaliśmy przepisy dotyczące gospodarki odpadami - argumentują w liście związkowcy.

Związkowcy twierdzą, że nagonka na Nitro-Chem ma negatywne przełożenie na sytuację pracowników firmy

Związkowcy zaznaczają również, że rzekoma nagonka medialna ma również wpływ na kondycję spółki oraz wymiar społeczny. Zakłady Nitro-Chem dają pracę 480 rodzinom. W narracji związków zawodowych uderzenie w interesy ich zakładu pracy może mieć dla nich negatywne konsekwencje.

- Artykuły na temat Nitro-Chemu opierają się na zasadzie „rzuć błotem a coś się przylepi”. Szanowni dziennikarze pamiętajcie, że w pogoni za sensacją stawiacie na szali los ponad 480 rodzin, których Nitro-Chem jest częstokroć jedynym żywicielem - argumentują związkowcy. Jednocześnie apelują do dziennikarzy, aby zaprzestali ataków na ich zakład pracy.

- Bardzo wygodnym zabiegiem jest zasłanianie się dobrem społecznym i delikatne sugerowanie (lecz nie mówienie wprost), że jesteśmy winowajcami. Czasem zwykła sugestia użyta w odpowiednim momencie ma większą moc i zasięg. Żądamy, od mediów zaprzestania sugerowania, że Nitro-Chem, a co za tym idzie jego pracownicy to działający na szkodę środowiska i dobra Polski truciciele - piszą związkowcy.