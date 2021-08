Związkowcy z PGZ protestują przeciw konsolidacji

Związkowcy z Polskiej Grupy Zbrojeniowej protestują przeciwko konsolidacji spółek i alarmują: odebranie zakładom zbrojeniowym kluczowych pracowników administracyjnych spowoduje chaos decyzyjny, podniesie koszty i doprowadzi do licznych zwolnień. - To będzie likwidacja polskiej zbrojeniówki - twierdzą.

Listy do ministrów

Oszczędności tylko hipotetyczne

- Ale przecież to „druga noga” zbrojeniówki w przypadku braku zamówień. Dla spółek to dodatkowe środki, a dla pracowników gwarancja zatrudnienia. Bez tego zbrojeniówka nie istnieje. Nie wiem, co im chodzi po głowie, ale z przerażeniem obserwujemy ich ostatnie decyzje - komentuje Sypek.W poniedziałek 2 sierpnia związkowcy wystosowali list do premiera Mateusza Morawieckiego. List otrzymał też prezes PiS Jarosław Kaczyński, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister aktywów państwowych Jacek Sasin i członkowie Rady Nadzorczej PGZ.Autorzy listu wskazują na koszty przekazania przez ich spółki do Centrum Usług Wspólnych działów takich jak finanse, księgowość, kadry, IT, zaopatrzenie itp. - Rozwiązanie osłabi spółki zbrojeniowe wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PGZ i podniesie ich koszty działania, doprowadzając równocześnie do tego, że duża grupa pracowników straci zatrudnienie - piszą. I zapowiadają, że takie decyzje „grożą wywołaniem niepokojów społecznych”.- Hipotetyczne oszczędności wskazywane przez zarząd PGZ jako potencjalny efekt centralizacji zakupów uważamy za niepewne i niewsparte ani wiedzą, ani doświadczeniem. Naszym zdaniem pomysł ten doprowadzi jedynie do niezrealizowania zamówień w określonym terminie, płacenia wysokich kar umownych, spowoduje chaos decyzyjny, podniesie koszty działania i zaowocuje kolejnymi, licznymi redukcjami zatrudnienia - dodają.W piątek, 6 sierpnia, Sekcja Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego wystosowała kolejne pismo - tym razem do zarządu PGZ. Domaga się w nim szczegółowych informacji na temat konsolidacji spółek i utworzenia Centrum Usług Wspólnych oraz wyraża oburzenie faktem, że zarząd do przeprowadzania tego procesu „prawdopodobnie wynajął firmę zewnętrzną, mając kilkuset pracowników i kilkudziesięciu menadżerów […] zatrudnianych i opłacanych z «haraczu» pobieranego od spółek-córek”.