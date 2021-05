Życie marynarzy ORP Orzeł zagrożone? MON zaprzecza zarzutom

Gdyby to marynarze z okrętu podwodnego ORP Orzeł napisali list do decydentów, w którym domagają się wycofania jednostki ze służby, bo nie chcą umierać za nieudolność i kaprysy zwierzchników, to trudno byłoby sobie wyobrazić, w jakiej załoga musi być desperacji... MON zaprzecza, jakoby list pisali marynarze, ale to nie zamyka sprawy. Temat będzie powracał jak bumerang. Trudno ten apel zlekceważyć.

WNP.PL pisał o tym wielokrotnie

Orzeł w stanie nieustającego remontu

Wojsko zaprzecza

Rozwiązanie pomostowe, czyli wieczna prowizorka

Zakup okrętów podwodnych przestaje być priorytetem

Utwierdziły go w tym takie sformułowania, jak manewry i brak tlenu. W oświadczeniu czytamy, że każdy z podwodniaków jest świadomy i wyszkolony ewentualnym ratowaniu się z okrętu i wie dobrze, że pierwszym czynnikiem zagrażającym życiu jest zatrucie dwutlenkiem węgla, a nie brak tlenu.List jest anonimowy. Trudno też uwierzyć - to się wprost w głowie nie mieści - że dowódcy MW zgodziliby się wysłać w morze niepełnosprawną jednostkę. Widać też w liście wiele odniesień typowo politycznych. Jednak - z drugiej strony - jak inaczej autorzy listu mogliby liczyć, że zostaną zauważone ich problemy?Według MON wszystkie okręty marynarki wojennej kierowane do wykonywania zadań na morzu bezwzględnie muszą posiadać sprawne mechanizmy główne oraz systemy zapewniające bezpieczeństwo załogi, a do Dowództwa Generalnego RSZ nie wpłynęły żadne sygnały potwierdzające zarzuty opublikowane w liście.No właśnie... Może z jakichś powodów nie udało się ich przedstawić przełożonym? Teraz na pewno doszły do adresata. Przecież o tym, że Marynarka Wojenna RP tonie, słyszymy od lat. Podobnie jak o tym, że największym problemem polskiej floty, której praktycznie już nie mamy, jest brak okrętów podwodnych. WNP.PL pisał o tym wielokrotnie...Polska MW, jak dotąd, silna jest deklaracjami. Gdyby choć część z nich się spełniła, bylibyśmy prawie morską potęgą. Kłopot w tym, że samymi zapewnieniami nie da się okrętów utrzymać na wodzie...Przypominają się złe doświadczenia dotyczące kobbenów. Zdaniem różnych głosów nie nadawały się do służby. Decydenci rządzący wojskiem długo utrzymywali, że jest przeciwnie.W styczniu 2021 r. dowiedzieliśmy się, że są w pełnej sprawności i zanurzają się. Ale już po kilku dniach wyszło na jaw, że niezupełnie tak jest... Wojsko nie uległo presji, by utrzymać te okręty w służbie i dowódcy, w obawie o życie marynarzy, zdecydowali o przeznaczeniu ich do utylizacji.Orzeł od lat jest w stanie nieustającego remontu. Po raz pierwszy trafił do naprawy w 2012 r. Kiedy w 2017 r. był naprawiany po raz kolejny w doku Stoczni Marynarki Wojennej, doszło na jego pokładzie do groźnego pożaru.Znacząco obniżył on zdolności bojowe jednostki. Okręt wypływał jednak w morze dla podtrzymania zdolności załogi. Dotąd nie udało się usunąć wszystkich usterek.Dowództwo RSZ potwierdza w oświadczeniu, że ORP Orzeł trzy lata temu nie miał możliwości zanurzania i wykonywania zadań. Przyznaje, że w ostatnich latach wykonano naprawę kompleksu hydroakustycznego, peryskopów. Naprawiono główne wentylatory okrętowe, system hydrauliki, zespoły pompowe urządzeń pomocniczych.W trakcie naprawy jest też system wyrzutni torped okrętowych. Natomiast w chwili obecnej okręt zanurza się i załoga systematycznie odbudowuje zdolności do wykonywania zadań zgodnie z przeznaczeniem.Także kmdr ppor. Radosław Pioch zapewnia, że rzekomych problemów z wynurzeniem jednostki nie było. Orzeł jest obecnie w morzu, a załoga zalicza zadanie dopuszczające jednostkę do samodzielnego operowania.Czytaj też: Marynarka Wojenna szoruje po dnie

Dowództwo przyznaje też, że - mimo zakończenia prac i prób, jakie przechodzi ORP Orzeł, wychodząc w morze w towarzystwie okrętów ratunkowych - wciąż zmierza do odtworzenia pełnej zdolności okrętu. Procedowany jest obecnie przetarg na naprawę bieżącą planowaną do realizacji w drugiej połowie roku, co pozwoli na odtworzenie pierwotnych możliwości okrętu.Nawet niespecjalistów trudno przekonać, że w pełni może być sprawny okręt, który na odtworzenie pełnej zdolności do działania musi czekać do jesieni.Na pocieszenie MON zapewnia, że pośród modernizacyjnych priorytetów, obok programu Miecznik, obejmującego pozyskanie trzech okrętów typu fregata do 2033 r., jest też zakup okrętu podwodnego nowej generacji typu Orka (2 okręty do 2034 roku).Niestety doświadczenia, które od lat ciągną się z wdrożeniem okrętów dla Orki, podpowiadają dalece idącą ostrożność w poważnym traktowaniu zapowiedzi wybiegających w tak daleką przyszłość. Podobnie zresztą było z tzw. opcją pomostową.- Doszliśmy do przekonania, że należy zapewnić zdolność pomostową, jeśli chodzi o okręty podwodne. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest współpraca z partnerem szwedzkim - mówił w grudniu 2019 r. minister Błaszczak.Szybko jednak deklaracje o podpisaniu umowy na zakup używanych okrętów klasy Södermanland od Szwecji, młodszych od Kobbenów i dodatkowo zmodernizowanych, zamieniły się w niepewność.Potem, w lutym 2021 r., usłyszeliśmy zaskakującą informację, że zakup okrętów podwodnych przestaje być priorytetem. Teraz w pierwszej kolejności resort obrony chce kupić okręty nawodne w programie Miecznik.Tyle że, jak dotychczas, żonglowanie okrętowymi priorytetami nie wyprowadziło MW z zapaści. Przeciwnie: rosną obawy, że mogą przyśpieszyć jej zatonięcie.Gdyby jednak, mimo że dotychczasowe remonty Orła optymizmem nie napawają, udało się przeprowadzić wszystkie niezbędne prace z sukcesem, to i tak ORP Orzeł byłby zdolny do wyjścia w morze nie wcześniej, niż w połowie 2022 r. Co do tego czasu ze szkoleniem podwodniaków?