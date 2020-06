362 mln zł straty LPP w I kwartale

Grupa LPP miała w pierwszym kwartale roku obrotowego 2020/21 roku 362 mln zł straty netto wobec 23,3 mln zł zysku rok wcześniej. Spółka jednocześnie podtrzymuje cel na ten rok, który zakłada spadek przychodów o nie więcej niż 30 proc. rok do roku.

Na koniec I kw. roku obrotowego 2020/21 grupa kapitałowa LPP miała 1 731 sklepów stacjonarnych w 25 krajach o łącznej powierzchni 1 242,7 tys. m2. Poza granicami Polski znajdowało się 879 sklepów (721,1 tys. m2).Łączna powierzchnia handlowa w porównaniu z I kwartałem 2019/20 wzrosła o 13,3 proc. W I kwartale 2020/21 największy nominalny przyrost powierzchni w porównaniu do I kwartału roku poprzedniego odnotowała marka Sinsay (79,9 tys. m2). W tym okresie marka ta osiągnęła również największą dynamikę wzrostu powierzchni (72,3 proc. r/r).Sytuacja związana z pandemią COVID-19 zmusiła również Grupę LPP do zredukowania wielkości nakładów inwestycyjnych w stosunku do wcześniej planowanych. Ostatecznie wydatki inwestycyjne (CAPEX) w I kwartale 2020/21 roku wyniosły 191,7 mln zł tj. o 17,7 proc. mniej w stosunku do I kwartału roku poprzedniego. Mniejsze wydatki inwestycyjne związane były z redukcją rozwoju sieci sprzedaży wynikającą z COVID-19.