4F będzie sprzedawać używane ubrania

Polski producent odzieży sportowej 4F rusza z nowym projektem Wear_Fair, w ramach którego będzie zbierać i wprowadzać do ponownego obiegu używaną odzież. Wkrótce wystartuje także z testowym projektem wypożyczalni strojów narciarskich i snowboardowych. - Musimy przestać produkować nowe tekstylia i zacząć wykorzystywać to, co już zostało wyprodukowane - mówi Przemek Feliga, ESG project manager odpowiadający w firmie OTCF za strategię 4F Change.

Na początek 10 stref Wear_Fair

Wypożyczanie odzieży też chroni planetę

Odzież będzie można oddać w tych wyznaczonych salonach do specjalnych pojemników, które znajdować będą się przy kasach. Ubrania będzie można również oddać online, zamawiając usługę bezpłatnego kuriera. W lutym w krakowskiej galerii Bonarka zostanie także zainstalowany Ubraniomat - pierwsze, automatyczne urządzenie do zbiórki niechcianych ubrań.Jak podkreślał podczas konferencji Przemek Feliga, dzięki projektowi, klient nie tylko ma okazję pozbyć się niepotrzebnych ubrań, ale zyskuje poczucie dbania o środowisko i planetę. Dodatkowo 4F z każdego kilograma przekaże 1 zł dla Fundacji 4FPomaga, a klienci, którzy oddadzą odzież, dostaną dodatkowo 10 proc. zniżki na zakup ubrań z drugiego obiegu.Ubrania ze zbiórek, które nie będą się nadawać do renowacji i wprowadzenia do ponownego obiegu, zanim trafią na wysypisko zaśmiecając środowisko, będą przetwarzane i wykorzystywane do produkcji dywanów, czyściwa lub trafią do schronisk dla zwierząt.Pierwsze strefy Wear_Fair, w których zbierana będzie odzież, pojawią się w 10 sklepach 4F w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Bielsku-Białej, Rzeszowie, Łodzi i Gdańsku. W 5 z nich (w Warszawie, Katowicach, Krakowie) prowadzona będzie także sprzedaż ubrań z drugiego obiegu oznaczonych metką Wear_Fair.czytaj także: Właściciel marki 4F zbiera już zamówienia na przyszły rok Cena odzieży z drugiego obiegu będzie znacznie niższa od modeli z nowych kolekcji. Podczas konferencji jako przykład pokazano odnowioną i wprowadzoną do ponownej sprzedaży kurtkę narciarską 4F, która pierwotnie kosztowała 1500 zł. Z metką Wear_Fair jej cena obecnie wynosi 140 zł.Na tym nie kończą się jednak działania 4F w ramach projektu Wear_Fair. W styczniu 2022 r. marka rusza także z testowym projektem wypożyczalni strojów narciarskich i snowboardowych.- Wypożyczanie zamiast kupowania to nie tylko korzyść finansowa, ale również duża ulga dla środowiska. Ubrania z wypożyczalni po sezonie również zyskają drugie życie i zostaną wprowadzone do sprzedaży w ramach programu Wear_Fair - tłumaczył Przemek Feliga.Ambasadorką projektu została Anna Lewandowska, która zasiada również w radzie programowej 4F Change.- To mnie jest projekt greenwashingowy, chcemy realnych działań. Musimy przestać produkować nowe tekstylia i zacząć wykorzystywać to, co już zostało wyprodukowane - podkreślał podczas konferencji Przemek Feliga.