4F stawia na ekologię. Ubrania będą "żyły" dłużej

- Branża odzieżowa nie może traktować ekologii jako jednego z kolejnych trendów - mówi Przemysław Feliga, ESG Project Manager OTCF, właściciela sportowej marki 4F. Firma w partnerstwie ze start-upem Ubrania do oddania wystartowała z nowym projektem wear_fair, w ramach którego będzie zbierać, odnawiać i ponownie sprzedawać odzież. A także wypożyczać stroje narciarskie.

Każda zmiana zaczyna się od pierwszego kroku. My, w myśl filozofii Kaizen, zaczynamy od małych kroków, które mają nas doprowadzić do większych zmian. Stąd określiliśmy bardziej zrównoważony kierunek dla nowych produktów, ale też zdecydowaliśmy się wziąć odpowiedzialność za odzież, która już powstała.Razem z Ubrania do Oddania zwracamy uwagę naszych klientów, że w naszych szafach jest sporo ubrań, których już nie używamy. My ten nadmiar, zarówno ubrań 4F, jak i wszystkich innych marek, chcemy zagospodarować i w ramach naszego modelu cyrkularnego odświeżyć, naprawić i wprowadzić do drugiego obiegu.- W skrócie: nasz model cyrkularny polega na odbieraniu niepotrzebnych ubrań od naszych klientów i wprowadzaniu ich do drugiego obiegu oraz dodatkowo na wypożyczaniu ubrań narciarskich. Co do zebranych ubrań, razem z naszym partnerem Ubrania do Oddania, będziemy je czyścić, naprawiać i używać do upcyklingu, w wyniku którego powstaną nowe produkty.Wypożyczalnię otwieramy w formie testowej online, gdzie przez trzy zimowe miesiące będziemy zdobywać wiedzę na temat gotowości naszych klientów do wypożyczania.To, co przedstawiliśmy w środę (19 stycznia), jest dopiero początkiem naszych działań cyrkularnych. W najbliższych trzech latach będziemy rozwijać program wear_fair o kolejne elementy.- Jest to trudne pytanie, z którym musi się zmierzyć cała branża odzieżowa. Oczywiście nie da się całkowicie zaprzestać produkcji, ale - według dostępnych raportów - odpady tekstylne stanowią od 5 do 10 proc. wszystkich odpadów.Dla marki 4F i całej spółki OTCF bardzo ważnym elementem jest rozwój. Chcemy, aby nasze produkty były doceniane nie tylko przez polskich klientów, ale też na całym świecie. Wierzymy, że rozwój i dbałość o planetę mogą iść w parze. Liczymy się z opinią naszych klientów i postulatami dotyczącymi środowiska.Strategia 4F Change ma na celu zmianę w wielu obszarach naszej firmy, a nasz model cyrkularny ma sprawić, że ubrania będą „żyły” dłużej. Nie sposób całkowicie zaprzestać produkcji ubrań, ale można je produkować w inny sposób. Na tym właśnie się skupiamy, myśląc o rozwoju modelu cyrkularnego.- To bardzo dobre pytanie... Polska na pewno nie jest postrzegana jako kraj, który jest liderem we wprowadzaniu zmian środowiskowych. Bardzo wyraźnie jednak widać, że dziś w naszym kraju o wiele bardziej interesujemy się klimatem niż trzy czy pięć lat temu.Młode pokolenie konsumentów myśli już zupełnie inaczej i - jak wskazują badania - w USA, grupa wiekowa 18-37 o wiele szybciej implementuje rozwiązania przyjazne środowisku, a 59 proc. klientów oczekuje produkcji etycznych i zrównoważonych ubrań.Widzimy, że polski konsument jest dziś o wiele bardziej świadomy i wydaje się, że to tylko kwestia czasu, kiedy klienci będą oczekiwać rozwiązań cyrkularnych we wszystkich branżach. Gospodarka obiegu zamkniętego to z pewnością kierunek rozwoju dla każdej firmy tworzącej jakikolwiek produkt.- W lipcu 2020 w OTCF powołaliśmy zespół ESG, który przygotował strategię środowiskową 4F Change wraz z czterema obszarami zmian. Te obszary to filozofia, miejsce pracy, produkt i środowisko. Zapraszamy do zapoznania się z pełną strategią, gdzie mówimy, co zrobiliśmy do tej pory i dokąd zmierzamy.A co do kilku wybranych szczegółów... W sierpniu 2021 otworzyliśmy Centrum Logistyczne w Czeladzi certyfikowane w systemie BREEAM na poziomie Very Good. Obiekt wyposażono w wiele rozwiązań proekologicznych i jest on jednym z najnowocześniejszych centrów logistycznych w Polsce; w grudniu przystąpiliśmy do Polskiego Paktu Plastikowego w celu zmniejszenia tworzyw sztucznych w opakowaniach oraz zmiany (tam, gdzie to możliwe) na opakowania bardziej przyjazne środowisku; również w grudniu nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Carbon Footprint - dla zmierzenia śladu węglowego spółki i podjęcia działań w kierunku dekarbonizacji. To tylko kilka przykładów dotyczących działań firmy.- Przede wszystkim branża odzieżowa nie może traktować ekologii jako jednego z kolejnych trendów. Ze względu na obecny stan planety i zmiany klimatyczne, wiemy, że nie da się ich powstrzymać bez zaangażowania państw, gospodarek i firm. Ciężko mówić o przyszłości jakiejkolwiek branży bez troski o środowisko, dlatego marki odzieżowe muszą również podjąć konkretne działania.Jest wiele raportów dotyczących przyszłości branży odzieżowej – i tak np. w raporcie McKinsey x Business of Fashion („The State of Fashion 2022”) mowa jest o cyrkularnych tekstyliach przyszłości: „Jedną z najważniejszych dźwigni, które branża modowa może pociągnąć, aby zmniejszyć swój wpływ na środowisko, jest cyrkularny recykling, czyli system, który już teraz zaczyna być wdrażany na dużą skalę, obiecując ograniczenie produkcji z surowców pierwotnych i zmniejszenie ilości odpadów tekstylnych. W miarę rozwoju tego typu technologii, firmy będą musiały je osadzić w procesie projektowania rozwoju produktu, jednocześnie adaptując procesy zbierania i sortowania na dużą skalę”.Marka 4F we współpracy z Ubrania do Oddania – a w przyszłości również z kolejnymi partnerami – weszła właśnie na tę drogę. Ekologia to z pewnością nie jest trend.