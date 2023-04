Adidas otwiera w Chinach stadion wykonany ze starych butów

Utrata popularności marki Adidas wśród Chińczyków stymuluje niemiecki koncern do niekonwencjonalnych działań promocyjnych.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Budowa stadionu z zużytych butów stanowi intrygującą akcję wizerunkową, skierowaną zarówno do chińskich konsumentów, jak i świata Zachodu. Także za granicą renoma niemieckiej firmy ucierpiała, kiedy w zeszłym roku dziennikarze donosili o dostawach bawełny dla Adidasa z regionu Xinjiang. Budowa ekologicznego stadionu ma też ciekawe aspekty technologiczne.

Recyklingowi poddano 40 tys. sztuk obuwia sportowego, by powstał stadion

Pod koniec marca tego roku nastąpiło uroczyste otwarcie boiska w stolicy prowincji Syczuan - Chengdu. Na wydarzeniu pojawił się dyrektor Adidasa na region Chin oraz niemiecki konsul. Zasponsorowane przez Adidasa boisko do piłki nożnej jest częścią większego kompleksu sportowego.

Najnowsze boisko jest równocześnie najmniejszym, bo przystosowanym do gry 5-osobowych drużyn. Tym co czyni je wyjątkowym w skali całego kraju, to materiały jakie wykorzystano przy jego budowie. Recyklingowi poddano 40 tys. sztuk obuwia sportowego, dzięki czemu otrzymano tworzywo termoplastyczne, które następnie posłużyło do wytworzenia nawierzchni, elementów krzeseł i mat podłogowych. Co więcej, także sznurówki dostały swoje drugie życie jako siatki w bramkach.

Nie jest to pierwsze działanie niemieckiej firmy w ramach polityki zrównoważonego rozwoju. Trzy lata temu przedsiębiorstwo chwaliło się wykorzystaniem plastikowych butelek znalezionych w pobliżu linii brzegowych popularnych miejsc do wyprodukowania nawierzchni boiska w szkole średniej na Florydzie. Również przy produkcji odzieży i obuwia Adidas coraz mocniej akcentuje potrzebę recyklingu.

Długa tradycja obecności na chińskim rynku nie zwalnia z poprawności

Adidas jest obecny w Chinach już od lat 90. ubiegłego wieku. Firma chętnie korzystała z tamtejszej taniej siły roboczej, a według raportu z lutego tego roku z Państwa Środka pochodzi prawie 80 dostawców Adidasa. Niemieckie przedsiębiorstwo zanotowało w ubiegłym roku gorsze wyniki sprzedażowe niż w 2021 r. Po części przypisuje się to covidowemu zmniejszeniu popytu, ale również pewnymi tendencjami widocznymi w młodym pokoleniu Chińczyków.

Rosnący nacjonalizm przekłada się także na ich wybory zakupowe. Z kolei chiński producent sprzętu sportowego Anta Sports zyskuje na popularności na rodzimym rynku. Według firmy badawczej Euromonitor w 2021 r. największy udział w rynku odzieży i obuwia sportowego w Chinach należał do firmy Nike, ale na drugim miejscu już był Anta Sports wyprzedzając tym wyniki Adidasa.

W zeszłym roku Adidas musiał się także zmierzyć z chińską opinią publiczną. Po tym jak niemieccy analitycy zarzucili m.in. Adidasowi używanie bawełny z prowincji Xinjiang, na firmę padły oskarżenia o czerpanie korzyści z pracy Ujgurów przetrzymywanych w obozach pracy. Takie zarzuty naturalnie nie spodobały się zachodniej publiczności, dlatego koncern pospieszył z zapewnieniami o zaprzestaniu sprowadzania bawełny z tamtego regionu. To z kolei spotkało się z oburzeniem w Chinach, gdzie zaprzecza się istnieniu takich obozów. Adidas jeśli chce zawalczyć o chińskiego konsumenta musi więc próbować poprawić wizerunek marki wszelkimi sposobami.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl