Adidas płaci za nieudaną współpracę z kontrowersyjnym amerykańskim raperem

Pierwszy kwartał obecnego roku nie było udany dla Adidasa. Koncern w pierwszych trzech miesiącach roku zanotował stratę netto. Co więcej spółka spodziewa się straty operacyjnej za cały obecny rok.

Według komunikatu prasowego spółki, strata netto Adidasa w okresie styczeń-marzec 2023 r. wyniosła 30 mln euro, wobec zysku 490 mln euro za ten sam okres ubiegłego roku. Strata z działalności kontynuowanej wyniosła 24 mln euro wobec 310 mln zysku rok wcześniej.

Przychody pozostały praktycznie niezmienione w ujęciu rocznym i wyniosły 5,27 mld euro.

W regionie łączącym Europę, Bliski Wschód i Afrykę (EMEA) przychody wzrosły o 4 proc. z wyłączeniem wahań kursów walut i wyniosły 2 mld euro. W Ameryce Północnej liczba ta spadła o 19,6 proc., do 1,18 mld euro, w Chinach (łącznie z Hongkongiem i Tajwanem) - o 9,4 proc., do 884 mln euro. W regionie Azji i Pacyfiku sprzedaż wzrosła o 15,6 proc. do 567 mln euro, w Ameryce Łacińskiej prawie półtorakrotnie, do 595 mln euro.

Firma nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie niesprzedanych zapasów towarów marki Yeezy. Marka ta powstała we współpracy z muzykiem Kanye Westem, jednak partnerstwo zostało zakończone w zeszłym roku z powodu jego kontrowersyjnych wypowiedzi. Adidas spodziewa się, że w tym roku odnotuje odpis w wysokości 500 mln euro z powodu tej sytuacji.

Adidas spodziewa się również dodatkowego jednorazowego kosztu w wysokości 200 mln euro. W rezultacie oczekuje się, że strata operacyjna w tym roku sięgnie 700 mln euro, podczas gdy przychody spadną o 7-9 proc.

Pomimo tego akcje Adidasa wzrosły w piątek, 5 maja, o 5,3 proc. Wartość rynkowa firmy wzrosła od początku roku o 28 proc. do 26,7 mld euro. Zdaniem analityków, choć firma ten rok będzie miała słaby, to strukturalnie jest zdrowa i będzie generowała spore zyski.

