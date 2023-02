Adidas wpadł w poważne tarapaty

Z komunikatu opublikowanego przez niemieckiego producenta odzieży i sprzętu sportowego Adidasa wynika, że w 2023 roku jego sprzedaż i zysk operacyjny spadną z powodu zakończenia współpracy z marką Yeezy założoną przez rapera Kenye Westa

Niemiecki producent odzieży i sprzętu sportowego w opublikowanym komunikacie podał, że spodziewa się w tym roku znaczącego spadku sprzedaży i zysku operacyjnego. Główną przyczyna problemów jest zakończenie biznesowego partnerstwa z marką Yeezy założoną przez amerykańskiego rapera i stylistę Kenye Westa.

Po serii kontrowersyjnych wypowiedzi o charakterze faszystowskim i rasistowskim Adidas w październiku 2022 roku zawiesił, a następnie rozwiązał umowę o współpracy z Kenye Westem.

Doprowadziło to do konieczności wycofania ze sprzedaży odzieży i obuwia o wartości około 1,2 miliarda euro, co przełożyło się na spadek potencjalnego zysku. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem strategii pozbycia się tych zapasów. Cała operacja będzie przeprowadzona w tym roku, co obciąży spółkę kosztami szacowanymi na 500 milionów euro.

W Adidasie od połowy ubiegłego roku trwa także przegląd opcji strategicznych, w tym dotyczących dezinwestycji, co może zwiększyć stratę operacyjną o kolejnych 200 milionów euro.

Spółka przedstawi 8 marca 2023 roku skonsolidowane roczne wyniki, jednak już teraz wiadomo, że marża spadła do poziomu zaledwie 3 procent i to pomimo odbywających się w Katarze Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Jednak z drugiej strony rozpoczęcie agresji na Ukrainę doprowadziło do konieczności wycofania się z Rosji, sprzedaży kolekcji poniżej kosztów. Dodatkowo, przynajmniej czasowo, utracono znakomity rynek zbytu, który dawał kilkaset milionów euro rocznych obrotów.

Bardzo złe prognozy wpłynęły na inwestorów, którzy sprzedawali na Giełdzie we Frankfurcie akcje Adidasa. Na zamknięciu notowań wycena spadła o 11,5 procent do około 138 euro za jedna akcję.

