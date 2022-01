Amazon otwiera sklep z ubraniami. Aplikacja podpowie, co przymierzyć

Gigant e-commerce Amazon otwiera pod Los Angeles stacjonarny sklep. Od innych ma się różnić m.in. tym, że aplikacja będzie kierowała klientów do tych półek i ubiorów, które pasują do ich ulubionego stylu. Będzie też wzywała obsługę, żeby doniosła nowe rzeczy do przymierzalni.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl