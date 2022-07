Amazon rozpycha się w Europie, w Polsce na razie działa ostrożniej

Znaczne podwyżki w Europie cen usług Amazon Prime rozbudziły nadzieje na osłabienie pozycji rynkowej tego amerykańskiego giganta, z korzyścią dla krajowych platform sprzedaży internetowej. Prawdopodobnie jest to złudne oczekiwanie na dłuższą metę, także w Polsce.

Już pół roku temu Amazon podniósł w Stanach Zjednoczonych ceny Amazon Prime, argumentując to m.in. rosnącą inflacją. Ale podwyżka ta była także możliwa dzięki niemal monopolistycznej pozycji Amazona w USA, ocenia Sasch Stockem, prezes zarządu technologicznej firmy Nethansa, która rozwija narzędzie pozwalające na automatyzację sprzedaży na marketplace’ach Amazon i Kaufland.de na europejskich rynkach. Amazon ma tam ponad 150 mln użytkowników, mniej lub bardziej uzależnionych od niego.

W Europie usługa Amazon Prime podrożała od niedawna, ale dwucyfrowo. We Francji o 43 proc., we Włoszech o 40 proc., w Hiszpanii o 39 proc., w Niemczech - o 30 proc., a w Wielkiej Brytanii - o 20 proc.

Polski rynek został oszczędzony, bowiem cena pakietu wciąż jest konkurencyjna i wynosi 49 zł za rok. W ocenie ekspertów, jest to jednak świadome posunięcie Amazona, doceniającego silną pozycję rynkową polskiego dominatora, Allegro. Według danych Mediapanel Gemius, Allegro ma aż 88 proc. użytkowników witryn e-commerce, AliExpress - 37 proc., a Amazon Prime tylko 15 proc. (w maju odnotowano 1,8 mln użytkowników, w kwietniu - niespełna 2 mln).

Przy czym Amazon zdobywa polski rynek krok po kroku.

- Z analizy 200 najlepszych sprzedawców na Amazonie wynika, że polski rynek pod względem wielkości sprzedaży już wyprzedził Holandię i Szwecję. Tym samym jest już szóstym europejskim rynkiem Amazona - podkreśla Sascha Stockem.

Nie pozwala to spać spokojnie polskiemu Allegro. Jedną z jego reakcji było wprowadzenie usługi One Fulfillment by Allegro, kopii strategii Amazona. Budowane centrum logistyczne A2 Warsaw Park ma zaoferować bogatą ofertę zakupową od różnych sprzedawców, wszystkie magazynowane przez Allegro i gotowe do wysyłki z jednego miejsca. Dzięki temu użytkownicy, którzy wybiorą produkty od różnych sprzedawców, nie będę musieli płacić za oddzielne wysyłki.

Polska platforma zakupowa oferuje też program lojalnościowy (Allegro Smart), konkurująca z programem Amazon Prime.

Amazon ma jednak niewątpliwie długofalowy plan działań na polskim rynku, który będzie realizował w kolejnych miesiącach. - Ma też ogromne nadwyżki pieniędzy. Może więc nawet przez parę lat prowadzić wojnę cenową nie tylko w Polsce, ale np. w Holandii, gdzie koszty abonamentu też nie są wysokie - mówi Stockem.

