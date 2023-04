Amazon zniszczył miliony podrobionych produktów

Jak wynika z corocznego raportu dotyczącego ochrony marki amerykański koncern zajmujący się działalnością e-commerce Amazon w 2022 roku zniszczył ponad 6 milionów podrobionych produktów na całym świecie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Amazon każdego roku przygotuje raport dotyczące działań na rzecz ochrony marek oferowanych do sprzedaży na całym świecie w ramach prowadzonej globalnej oferty e-commerce. Jak wynika z zaprezentowanych danych, w 2022 roku zniszczonych zostało ponad 6 milionów produktów - dwa razy więcej niż rok wcześniej.

- Fałszerze celują w szeroki zakres podrabianych produktów, od towarów luksusowych po wyroby codziennego użytku - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes Amazona Dharmesh Mehta.

Amazon zniszczył w minionym roku ponad 6 milionów podrobionych produktów

Amazon powstrzymał także ponad 800 tysięcy prób założenia kont przez sprzedawców, którzy chcieli oferować towary niewiadomego pochodzenia. Sprzedawcy-partnerzy muszą się poddać szczegółowej weryfikacji i podać dane dotyczące adresu, kont bankowych, zakresu działalności, a także często układu właścicielskiego. W wielu przypadkach przeprowadzane są także wideokonferencje z pracownikami, którzy zadają szczegółowe pytania, chcąc w ten sposób wyeliminować podejrzane podmioty.

Z komunikatu wynika, że spółka zainwestowała w minionym roku 1,2 miliarda dolarów i zatrudniła około 15 tysięcy osób, w tym twórców oprogramowania wykorzystujących sztuczną inteligencję oraz wyspecjalizowanych śledczych zaangażowanych w zwalczanie handlu podrabianymi produktami.

TSUE utorował drogę do odpowiedzialności platform za oferowanie do sprzedaży podróbek

W grudniu 2022 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) utorował drogę do możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej i finansowej platform za sprzedaż podróbek. Orzeczenie dotyczyło właśnie Amazona, któremu zarzucono brak szybkiej reakcji na sytuację, w której oferowane były do sprzedaży buty słynnego francuskiego projektanta mody i producenta obuwia Christiana Louboutina.

Damskie szpilki kosztują w sklepie firmowych od 650 do prawie 3000 euro, tymczasem oferowano były za połowę tej ceny. Podobnie było z męskimi mokasynami. Dopiero po interwencji okazało się, że produkty są podrabiane.

Europa nie jest już pępkiem świata. Zobacz naszą najnowszą rozmowę z Jerzym Buzkiem

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl