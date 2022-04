Answear.com odczuł skutki wojny w Ukrainie

Firma Answear.com podała, że znaczący wpływ na sprzedaż w I kwartale 2022 miał wybuch wojny na Ukrainie. Dostawy na tamtejszy rynek zostały wstrzymane, a na pozostałych rynkach skłonność do zakupów spadła zwłaszcza w okresie pierwszych dwóch tygodni od wybuchu konfliktu. Mimo tego firmie udało się zwiększyć przychody ze sprzedaży o 42 proc.

Różnice między sprzedażą online i przychodami wg. MSSF

Answear.com podała, że w marcu 2022 sprzedaż stopniowo odbudowywała się, powracając pod koniec tego miesiąca do poziomów porównywalnych do zakładanych pierwotnie planów, z wyjątkiem rynku ukraińskiego, który w dalszym ciągu wyłączony jest z możliwości realizowania wysyłek, ze względu na wojnę.- Sprzedaż na rynku ukraińskim stanowiła w poprzednim roku 17 proc. sprzedaży spółki ogółem, na chwilę obecną zarząd ściśle monitoruje sytuację na tym rynku i spółka jest gotowa na wznowienie dostaw do klientów na Ukrainie w wybranych regionach tego kraju, gdy tylko sytuacja umożliwi bezpieczną realizację sprzedaży- podał Answear.com.W Answear.com sprzedaż online obejmuje zafiskalizowaną sprzedaż w danym okresie, z uwzględnieniem zafiskalizowanych zwrotów, łącznie ze sprzedażą prowadzoną na zasadach komisu wyrażoną w pełnej wartości, w cenie sprzedaży netto do klienta, jak również opłatami klientów za transport przesyłek o wartości poniżej progu darmowej dostawy.Natomiast jak wyjaśnia Answear.com przychody ze sprzedaży według sprawozdawczości MSSF obejmują przychody ze sprzedaży towarów zakupionych na rachunek własny i przychody ze sprzedaży usług, czyli głównie prowizje z tytułu sprzedaży komisowej, prowizję za prowadzenie sklepu www.wearmedicine.com oraz opłaty klientów za transport przesyłek poniżej progu darmowej dostawy.Przychody ze sprzedaży uwzględniają również wartość rezerw na spodziewane w kolejnym okresie zwroty dotyczące sprzedaży z raportowanego okresu oraz wartość rezerwy na program lojalnościowy dla klientów.