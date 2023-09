Answear.com otworzy sklepy stacjonarne. Znamy lokalizację

Answear.com otworzy sklepy stacjonarne w kompleksie Fabryka Norblina w Warszawie, o łącznym metrażu 2.468,48 mkw.

Zarząd Answear.com poinformował, że 30 sierpnia 2023 r. spółka zawarła umowę z firmą ARTN, której przedmiotem jest najem powierzchni komercyjnej w celu otwarcia sklepów stacjonarnych dla marek Answear oraz PRM w kompleksie Fabryka Norblina w Warszawie, o łącznym metrażu 2.468,48 mkw.

- Warunki zawartej umowy nie odbiegają od standardów przyjętych dla tego typu umów, szczegółowe zapisy objęte są tajemnicą handlową. Okres najmu wynosi 7 lat od daty wydania powierzchni spółce - poinformowano w komunikacie.

Answear.com podała ponadto, że dostarczy zabezpieczenie wykonania umowy najmu w kwocie równej 1,2 mln zł w postaci gwarancji bankowej oraz zabezpieczenie w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 par. 1 pkt 4) kodeksu postępowania cywilnego co do zwrotu powierzchni oraz pkt 5) co do zapłaty - na kwotę równą 2,4 mln zł.

Answear.com to spółka oferująca sprzedaż online odzieży, butów i produktów home&lifestyle.

Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od stycznia 2021 roku. Największym udziałowcem jest Forum X FIZ, który posiada 57,7 proc. akcji.

