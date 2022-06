Answear.com wchodzi na rynek słoweński

Answear.com, polski e-commerce oferujący modę i produkty dekoracyjne do wnętrz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, stawia kolejny krok na drodze ekspansji zagranicznej i rozpoczyna działalność w Słowenii.

Słowenia to jeden z najbardziej zamożnych i rozwiniętych gospodarczo krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Przychody z handlu online w tym kraju wyniosły w 2021 r. 641 mln dolarów, a kategoria „moda” miała największy udział i stanowiła 28 proc. wszystkich zakupów w internecie.

Otwarcie drugiego, po Chorwacji, rynku na Bałkanach ma pozwolić również zoptymalizować proces logistyczny.

- Słowenia to już jedenasty rynek, na który wchodzimy z naszą ofertą. Jest to dla nas atrakcyjny kierunek przede wszystkim pod względem rozwoju e-commerce oraz wciąż dynamicznych wzrostów - mówi Krzysztof Bajołek, prezes Answear.com.

- Dodatkowo Słoweńcy są relatywnie zamożnym społeczeństwem, z wysokim wskaźnikiem dochodu per capita oraz dużą świadomością marek premium, co oczywiście będzie miało bezpośredni wpływ na wartość średnich koszyków i rentowność transakcji na naszej platformie - dodaje.

W Słowenii kategoria „moda” cieszy się dużą popularnością wśród kupujących online. W 2021 roku wyprzedziła kategorię „elektronika”, stanowiąc 28 proc. wszystkich zakupów dokonanych w internecie.

Zakupy modowe w sieci wzrosły w tym kraju o blisko 18 proc. w 2021 r., przy niewielkim spadku w sklepach stacjonarnych (o 0,89 proc.). Answear.com kieruje ofertę do klientów zainteresowanych zarówno modą i produktami premium, jak i asortymentem dla osób aktywnych, poprzez szeroką ofertę produktów sportowych.

Zoptymalizować proces logistyki

- Otwarcie drugiego rynku na Bałkanach, ze względu na geografię, pozwoli nam na zoptymalizowanie procesu logistyki. Będziemy zapewniać dostawę przez partnera logistycznego GLS nawet w ciągu 48 godzin. Klienci mogą wybrać dostawę kurierem do jednego z 650 punktów odbioru lub do 185 paczkomatów. Jesteśmy spokojni o nasze wyniki w przyszłości, każdy nowy otwarty kierunek zwiększa wolumeny sprzedaży i przyczynia się do wzrostu wartości całego biznesu - dodaje Krzysztof Bajołek.

Answear.com to założony w 2011 roku e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia, akcesoriów oraz dekoracji wnętrzarskich.

Spółka prowadzi obecnie działalność w 11 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Słowenii, Grecji, Chorwacji, Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Ukrainie, na Cyprze oraz Węgrzech. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 25 proc. udziału w całkowitych przychodach firmy.

