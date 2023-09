Answear zwiększa sprzedaż prawie o połowę

W pierwszym półroczu 2023 roku sprzedaż Answear.com, spółki oferującej sprzedaż online odzieży i produktów wyposażenia wnętrz, wzrosła o 48 proc. w ujęciu rok do roku. Mocno poprawiła się także rentowność.

Notowana na GPW spółka odzieżowa Answear dynamicznie zwiększa sprzedaż pomimo złożonej sytuacji makroekonomicznej i obaw o kondycję klienta detalicznego. W pierwszym półroczu zanotowała 48-proc. wzrost przychodów (do 556,4 mln zł) i aż 285-proc. wzrost zysku netto, który wyniósł na koniec półrocza 14,86 mln zł.

- Marża na sprzedaży wyniosła 41,9 proc. co oznacza poprawę w stosunku do zeszłego roku o 0,7 pkt. proc., i to pomimo zmniejszenia udziału sprzedaży na zasadzie komisu w porównaniu do zeszłorocznej bazy oraz dodatkowego niekorzystnego czynnika, jakim jest osłabienie rentowności na marży na rynku ukraińskim ze względu na dewaluację hrywny - podała spółka w raporcie.

Spółka podała, że pomimo wysokich wydatków marketingowych z tytułu prowadzenia kampanii medialnych na wszystkich rynkach Answear.com oraz jednorazowych kosztów, dzięki wzrostowi sprzedaży, rozwodnieniu kosztów stałych oraz poprawie kluczowych wskaźników efektywności operacyjnej, uzyskała dodatnią rentowność na poziomie EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) w wysokości 5,6 proc. przychodów ze sprzedaży.

Wzrosty zanotowano także, jeżeli chodzi o liczbę wizyt, aktywnych klientów oraz częstotliwość zamówień. Więcej na poniższych grafikach:

Answear.com to polska platforma cyfrowej sprzedaży markowej odzieży, obuwia i akcesoriów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, która działa od 2011 roku. Spółka prowadzi obecnie działalność w 11 krajach Europy ŚrodkowoWschodniej. Jest wyceniana na niespełna 580 mln zł.