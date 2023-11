Biznes Marka Piechockiego jest wart tyle, co Allegro i Bank Pekao?

Analitycy DM BOŚ wyceniają jedną akcję grupy LPP na 18,1 tys. zł, co daje wartość całej spółki na poziomie 33,5 mld zł. Dotychczas najwyżej akcje modowego koncernu wyceniane były na początku 2022 roku, kiedy za sztukę trzeba było zapłacić nieco ponad 16 tys. zł.

W poniedziałek, 6 listopada, największa polska firma odzieżowa - LPP - wyceniana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych na niespełna 26 mld zł, po tym jak w 2023 roku akcje podrożały o prawie 35 procent.

Analitycy widzą potencjał dalszych wzrostów wartości odzieżowej spółki, wyznaczając docelowe poziomy na poziomach przewyższających historyczne szczyty notowań.

Wskazują, że na tle globalnej konkurencji spółka Marka Piechockiego zasługuje na premię względem bieżącej ceny, a dodatkowym czynnikiem wspierającym notowania powinny być coraz lepsze wyniki.

Wyceny odzieżowego giganta do góry, analitycy rekomendują kupno akcji

Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ, w raporcie z 29 października 2023 roku, podtrzymali rekomendację dla LPP na poziomie "kupuj". Wycena akcji spółki w horyzoncie 12-miesięcznym została podwyższona jednak o prawie 20 proc. w stosunku do poprzedniej i wynosi w horyzoncie 12-miesięcznym 18 105 zł na akcję.

W raporcie wskazali oni, że spółka jest skoncentrowana na poprawie rentowności, czego efekty powinny być widoczne w drugiej połowie roku obrotowego 2023/24. W całym roku analitycy szacują zysk netto na 1.52 mld zł, zysk EBITDA (przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami) na 3,54 mld zł. Sumaryczną sprzedaż szacują na 17,35 mld zł.

- Podwyższamy całoroczną prognozę zysku operacyjnego na 2023 rok o 13 proc. do 2,2 mld zł (poprzednio 1,9 mld zł. (...) Wycena porównawcza wskazuje na 14 162 zł na akcję (18 570 zł na akcję w porównaniu z H&M i Inditexem) i jest wyższa od bieżącego kursu akcji spółki - wskazali w raporcie.

Ich zdaniem, LPP zasługuje na premię, a nie dyskonto względem porównywalnych spółek odzieżowych.

Największa polska firma odzieżowa, do której należą takie marki jak Reserved, Mohito, Cropp, Sinsay i House, we wrześniu zadebiutowała ze swoją flagową marką we Włoszech. Więcej o ekspansji zagranicznej LPP pisaliśmy w poniższym tekście:

Także analitycy Noble Securities, w raporcie z 20 października, rekomendują kupno akcji LPP, a cenę docelową w horyzoncie 9 miesięcy ustalili na poziomie 16 795 zł.

- Zakładając słabszą sprzedaż w końcówce roku, ze względu na słabnącą siłę nabywczą konsumentów, ale również uwzględniając nadchodzący wysoki sezon i zapowiadaną poprawę marży brutto ze sprzedaży oraz poprawę całorocznej rentowności operacyjnej powyżej 10 proc., widzimy 29 proc. potencjał wzrostowy dla wartości akcji w średnim okresie - napisali analitycy w raporcie.

Noble Securities prognozuje, że w roku 2023/24 LPP wypracuje 3,63 mld zł zysku EBITDA przy przychodach na poziomie 17,24 mld zł, a rok później będzie 3,58 mld zł EBITDA i 19,9 mld zł przychodów.

Wskazali, że obecnie największym zagrożeniem niespełnienia się prognoz są czynniki wpływające na pogorszenie ogólnej sytuacji gospodarczej, zmniejszające siłę nabywczą ludności, a w konsekwencji skutkujące spadkiem popytu.

Obecnie grupa LPP jest wyceniana na 26 mld zł, co czyni ją ósmą największą w indeksie WIG20. Kapitalizacja na poziomie nieco ponad 33 mld zł (przy cenie 18 tys. zł za akcję), dawałaby wartość na poziomie obecnych wycen m. in. Banku Pekao czy Allegro.

Poprawa wyników i zysków mimo niższej marżowości niektórych marek

W całym pierwszym półroczu 2023/24 grupa LPP miała 553 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej, 548 mln zł mln zł zysku netto jednostki dominującej i 8,2 mld zł przychodów. W analogicznym okresie rok wcześniej było to 7,4 mld zł przychodów, 290 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej i 94 mln zł straty netto jednostki dominującej.

W pierwszym półroczu 2023/24 grupa wypracowała marżę brutto w wysokości 48,7 proc., co oznacza spadek o 2,9 pkt. proc. w ujęciu rok do roku. Był to głównie efekt rosnącego udziału marki Sinsay w przychodach, która charakteryzuje się najniższą marżą z całego portfolio marek LPP oraz prowadzonych akcji promocyjnych wspierających sprzedaż nadmiarowego towaru kolekcji z 2022 roku.

Sprzedaż internetowa w I półroczu wyniosła 2,02 mld zł, co oznacza spadek o 8,8 proc. rdr. W samym II kwartale sprzedaż online spadła o 11,9 proc. rdr do 1,08 mld zł.

Grupa podtrzymała w raporcie, że jej plan sprzedażowy na rok finansowy 2023/24 zakłada możliwość osiągnięcia ok. 18 mld zł sprzedaży (tj. wzrostu o około 20 proc. rdr), z czego 25 proc. wzrost rdr w kanale sprzedaży stacjonarnej oraz stabilny poziom w kanale internetowym. Spółka zakłada zwiększenie powierzchni o 20 proc. rdr, priorytetowo traktując rozwój salonów marki Sinsay. Sieć sprzedaży stacjonarnej grupy LPP to 2.141 sklepów w 27 krajach. Online firma jest obecna na 34 rynkach.