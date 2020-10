Biznesowy "rozwód" założycieli LPP

Spółka LPP poinformowała, że Semper Simul Foundation zawarła ze Sky Foundation warunkową ramową umowę dotyczącą przejęcia akcji. Semper Simul i Sky to fundacje, do których w 2018 roku przenieśli swoje udziały założyciele LPP - Marek Piechocki i Jerzy Lubianiec. Po transakcji Semper Simul będzie większościowym udziałowcem LPP. Jak tłumaczy zarząd LPP, to "kolejny etap w kierunku zabezpieczenia sukcesji polskiego producenta odzieży".

Dwóch największych akcjonariuszy LPP - Fundacja Semper Simul oraz Fundacja Sky, zgodnie z przekazaną dziś do publicznej wiadomości informacją, podjęło decyzję o zamianie pomiędzy tymi podmiotami akcji zwykłych na uprzywilejowane.

Zdaniem zarządu LPP podjęte działania są gwarantem trwałego i stabilnego zarządzania firmą i kolejnym krokiem na drodze do rozwoju LPP jako polskiej firmy rodzinnej na pokolenia.

Osobiście, jako osoba, na której od zawsze spoczywało bieżące zarządzanie firmą, decyzję dwóch największych akcjonariuszy LPP o pozostawieniu sterów w rękach jednego z założycieli odbieram jako wyraz zaufania i potwierdzenia trwałości tej decyzji - tak ogłoszone zmiany w akcjonariacie komentuje Marek Piechocki, prezes zarządu LPP.